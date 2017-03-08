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Кризис в Татарстане <код для ЖЖ>
Кризис в Татарстане
В Татарстане разворачивается крупнейший региональный финансовый кризис. Из-за банкротства Татфондбанка, второго по величине в республике, а также Интехбанка пострадали более 35 тысяч юридических лиц, на которых работали около 300 тысяч человек. В Казани постоянно проходят акции протеста. Клиенты банков массово пришли на встречу с Алексеем Навальным.
Создан: 08.03.2017 13:00, обновлен: 08.03.2017 13:23
Просмотров: 307
Теги:
5 марта
Давно не видела такого накалассылка на данный пост
https://www.facebook.com/belkovaolga/blogOlga Belkova
05.03. 18:13
Татарстан, встреча Навального с вкладчиками банков. Очень круто! Давно не видела такого накала. Да, еще, чтобы вкладчики банков сами просили о встрече и о поддержке. Неужели, лед тронулся?
О проблеме в Татарстане на примере казуса Димонассылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
05.03. 10:39
Сегодня я в Казани, где открываю наш предвыборный штаб. И случайно вышло так, что Казань оказалась в заголовках общероссийских новостей. Там у второго по величине регионального банка — Татфондбанка — отозвали лицензию. Один банк потянул другой, и сейчас фактически «грохнулись» четыре из пяти крупнейших банков республики. А банковская система Татарстана довольно развита — люди хранят сбережения в местных банках. Ну и вот уже во втором действии этой пьесы вкладчики пытаются штурмовать здание правительства:
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4 марта
Народ на улице, лодка качается, пятиколонные сми тут как тутссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ruslan.modin/www.facebook.com
04.03. 12:32
Хэерле кон, дуслар! Недавно в одном там национальном рейтинге я дал высокую экспертную оценку президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В том числе и за эффективное нивелирование конфликта вокруг "Татфондбанка" (первая в России финансовая организация, участвующая в международной системе так называемого "исламского банкинга"). Так вот, забираю свою оценку обратно. Банк на этой неделе прибили, и еще несколько ранили. Народ на улице, лодка качается, пятиколонные сми тут как тут (откуда там-то? О_о). Требуют Халикова в отставку. Мусина закрыли. В комментах у Минниханова в инстаграмме настоящий адок.
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ТФБ составлял конкуренцию в своё время по ипотеке многимссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001794901916www.facebook.com
04.03. 12:28
Вот это размах...ТФБ составлял конкуренцию в своё время по ипотеке многим...
Крах мог быть отчасти спровоцирован финансовой несостоятельностью банка Пересветссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1620110091www.facebook.com
04.03. 00:18
Нашим улюлюкающим, которые не любят республику только потому, что у власти, по воле исторического случая, оказались люди другой национальности:
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Фото
    Видео
    Встреча Навального с вкладчиками ТФБ
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