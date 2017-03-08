Сегодня я в Казани, где открываю наш предвыборный штаб. И случайно вышло так, что Казань оказалась в заголовках общероссийских новостей. Там у второго по величине регионального банка — Татфондбанка — отозвали лицензию. Один банк потянул другой, и сейчас фактически «грохнулись» четыре из пяти крупнейших банков республики. А банковская система Татарстана довольно развита — люди хранят сбережения в местных банках. Ну и вот уже во втором действии этой пьесы вкладчики пытаются штурмовать здание правительства: развернуть>>