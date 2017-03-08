Хэерле кон, дуслар!
Недавно в одном там национальном рейтинге я дал высокую экспертную оценку президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В том числе и за эффективное нивелирование конфликта вокруг "Татфондбанка" (первая в России финансовая организация, участвующая в международной системе так называемого "исламского банкинга"). Так вот, забираю свою оценку обратно. Банк на этой неделе прибили, и еще несколько ранили. Народ на улице, лодка качается, пятиколонные сми тут как тут (откуда там-то? О_о). Требуют Халикова в отставку. Мусина закрыли. В комментах у Минниханова в инстаграмме настоящий адок.
развернуть>>