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Telegram остается
Telegram остается
28.06 23:34 | число просмотров 6395 число постов 21
Роскомнадзор не будет блокировать Telegram: ведомство ограничилось добавлением мессенджера в реестр организаторов распространения информации. "Ключевым фактором в принятии решения о блокировке, кажется, была неуверенность дилетантов из РКН в том, что им получится заблокировать мессенджер технически", — пишут в блогах
 
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Роспорнонадзор
15.09 23:09 | число просмотров 2557 число постов 15
Решением Роскомнадзора заблокированы два популярных порносайта: PornHub и YouPorn. "Россияне еще лучше научатся пользоваться антиблокировщиками", — пишут в Фейсбуке
 
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Дело Роскомнадзора <код для ЖЖ>
Дело Роскомнадзора

СМИ и блогеры обсуждают дело против сотрудников одного из самых одиозных ведомств — Роскомнадзора. Их обвиняют в мошенничестве с зарплатами, сумма ущерба — около 20 млн рублей, пишет РБК.
Создан: 13.10.2017 16:30, обновлен: 15.10.2017 11:40
Просмотров: 455
Теги:
15 октября
вся система государсслужбы находится в подвешенном состоянииссылка на данный пост
https://t.me/BuninCo/blogBuninCo
15.10. 11:13
Скандальная история с чиновниками Роскомнадзора свидетельствует о том, что твенной вся система государсслужбы находится в подвешенном состоянии. Например, местный начальник на практике не может не иметь черной кассы для неотложных или политически значимых расходов, не предусмотренных Бюджетным кодексом. Но формирование такой кассы является делом подсудным, и если не повезет (испортишь отношения с силовиками, лишишься покровителя – да мало ли что может произойти), то эта история может быть быстро подведена под статью кодекса – только не Бюджетного, а Уголовного. То же самое и с кассами для стимулирования ценных кадров, которые в противном случае убегут в частный сектор.
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13 октября
Мои редкие соприкосковения с Ампелонским оставили о нем не самые приятные впечатленияссылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
13.10. 12:39
Мои редкие соприкосковения с Ампелонским оставили о нем не самые приятные впечатления. Не знаю там насчёт вкуса и семейных ценностей, это меня волнует мало, но по моему опыту, пресс-секретарь он никакой. Впрочем, это сейчас в порядке вещей, тут нечему удивляться. Сочувствия у меня тоже немного : домашний арест по этой статье - гуманная, по нашим временам мера пресечения, вспомните Малобродского. Но это и не повод злорадствовать из-за уголовного дела. Чаще всего такие дела - результат какой-то борьбы, скажем, межведомственной. И, если в результате этой борьбы, цензурные функции перейдут от карьеристов-раздолбаев к карьеристам-негодяям, ничего хорошего не случится. Роскомнадзор осуществляет, на мой взгляд, преступную деятельность, но в том то все и дело, что уголовное преследование ведётся не за это, и изменению ситуации способствовать никак не будет. Я бы не стал упрощать ситуацию до жабы с гадюкой. Пожирание одной из них другой ничего хорошего нам не несёт.
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Нужно понимать, что уголовное дело никак не связано с содержательной деятельностью Роскомнадзорассылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
13.10. 10:39
Из вчерашнего разговора на Радио Свобода про интернет и Роскомнадзор: "Нужно понимать, что уголовное дело никак не связано с содержательной деятельностью Роскомнадзора. Речь идет о каких-то махинациях с заработными платами. Это две разных истории.
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12 октября
если там реально такая жопа с зарплатами (а она там реально такая) - то что было сделано руководством ведомства в рамках правового поля для защиты интересов своих подчиненных?ссылка на данный пост
https://t.me/kbrvdvkr/blogМышь в овощном
12.10. 18:19
История про то, что "Роскомнадзору приходилось использовать серые схемы для того, чтобы сохранить качественные кадры" - она конечно прекрасная. А вот куче россиян приходится качать кинчики с торрентов для того, чтобы сохранить денежку на покушать, на купить ботинки сыну и лекарства бабушке.
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11 октября
Когда бьют по пресс-секретарю - целятся в шефассылка на данный пост
https://t.me/tv_gramrbc/blogtv_gramrbc
11.10. 20:11
Как и просили, мы подвезли немного аналитики. Итак, СК занялся Роскомнадзором. Когда бьют по пресс-секретарю - целятся в шефа. Под «колпаком» у СК оказались начальник правового управления РКН и руководитель аппарата. Не секрет, что глава РКН Александр Жаров – считается креатурой помощника президента Игоря Щёголева. Жаров с 2008-го по 2012-й был у него замом, когда Щёголев руководил Минкомсвязи.
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  • Карточка дела обвиняемого в мошенничестве Вадима Ампелонского

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    Цитаты
    " Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка! "
    13.10
    blogКрасный Сион
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