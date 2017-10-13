Мои редкие соприкосковения с Ампелонским оставили о нем не самые приятные впечатления. Не знаю там насчёт вкуса и семейных ценностей, это меня волнует мало, но по моему опыту, пресс-секретарь он никакой. Впрочем, это сейчас в порядке вещей, тут нечему удивляться. Сочувствия у меня тоже немного : домашний арест по этой статье - гуманная, по нашим временам мера пресечения, вспомните Малобродского. Но это и не повод злорадствовать из-за уголовного дела. Чаще всего такие дела - результат какой-то борьбы, скажем, межведомственной. И, если в результате этой борьбы, цензурные функции перейдут от карьеристов-раздолбаев к карьеристам-негодяям, ничего хорошего не случится. Роскомнадзор осуществляет, на мой взгляд, преступную деятельность, но в том то все и дело, что уголовное преследование ведётся не за это, и изменению ситуации способствовать никак не будет. Я бы не стал упрощать ситуацию до жабы с гадюкой. Пожирание одной из них другой ничего хорошего нам не несёт. развернуть>>