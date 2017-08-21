В Сургуте, похоже, настоящая паника. В соцсетях призывы не покидать дома или наоборот - бежать из города, ибо (якобы) резня в городе продолжается, в больницы поступают один пострадавший за другим. Сообщают об эвакуации торговых центров, о закрытии офисов компаний "в связи с чрезвычайной ситуацией в городе". Весь город в ментах и сиренах, на улицах жёстко досматривают всех. В связи с этим множатся слухи, что террористов целый отряд, и с ними пока не справились. Наверняка в реальности все иначе, но у страха глаза велики. Скриншоты ставить не буду, можете сами глянуть сургутские паблики. развернуть>>