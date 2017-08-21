  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Приговор Карауловой
Приговор Карауловой
25.12 11:44 | число просмотров 5624 число постов 25
Пытавшаяся присоединиться к ИГИЛ студентка МГУ Варвара Караулова осуждена на 4,5 года. В суде она сказала, что причиной побега стала любовь. В блогах обсуждают срок заключения
 
Самое читаемое
Алексеева и Путин
22.07 число просмотров 2401 число записей 11
 
Дама не сдаст багаж
25.07 число просмотров 2250 число записей 4
 
Сын Пескова
20.08 число просмотров 2250 число записей 8
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1851 число записей 8
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1653 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Нападение в Сургуте <код для ЖЖ>
Нападение в Сургуте
В соцсетях не понимают, почему по ТВ и в официальных СМИ так мало пишут о нападении на прохожих в Сургуте, от которого пострадали семь человек. Ответственность на себя взяла запрещенная в России организация "Исламское государство"  .
Создан: 21.08.2017 17:33, обновлен: 21.08.2017 17:57
Просмотров: 407
Теги:
21 августа
Макрон написал про Сургут. Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебелессылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.gon4arov/blogКирилл Гончаров
21.08. 11:13
1) Макрон написал про Сургут. 2) Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебеле.
развернуть>>
Парня-мусульманина выгнали из колледжа за то, что он совершал намазссылка на данный пост
https://www.facebook.com/s.goryashko/blogSergey Goryashko
21.08. 09:15
Парня-мусульманина выгнали из колледжа за то, что он совершал намаз. Потом выгнали с работы за то, что он совершал намаз. А потом он взялся за нож. Своим ножом он ранил только одного - оставил его в теле прохожего. Остальных бил ножом, украденным в овощном.
развернуть>>
После Сургута им бы как-то следить за языком и не выдумывать мнимых террористовссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
21.08. 09:05
После Сургута им бы как-то следить за языком и не выдумывать мнимых террористов в ситуации, когда их стараниями в стране черте что творится и настоящие террористы на людей кидаются. Но нет, вы что, виртуальная власть виртуально воюет с виртуальной опасностью, игнорируя реальные. С другой стороны, а что еще можно было ждать от этих странных персонажей, которых Путин непойми где подбирает и продвигает.
развернуть>>
20 августа
История с сургутским "нетерактом" очень показательнассылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
20.08. 19:55
История с сургутским "нетерактом" очень показательна: система полностью запаниковала, как только первое лицо оказалось вне зоны оперативной доступности. Совершенно очевидный теракт был позиционирован как нападение (дело возбуждено по статье убийство). Официальная пропаганда потратила полдня на отработку версии о бытовом преступлении - и всё пошло насмарку, когда ИГ официально взял на себя ответственность за теракт.
развернуть>>
19 августа
наши никогда не согласятся громко и явно признать события в Сургуте игиловским терактомссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
19.08. 18:22
А мне кажется, что наши никогда не согласятся громко и явно признать события в Сургуте игиловским терактом. Это портит всю мифологию осажденной крепости: что за крепость такая, где дагестанские ребята в Сургуте по приказу игила людей убивают? За такое коменданту крепости не пора ли под трибунал?
развернуть>>
Пишут, что отец сургутского террориста состоял на учете, как последователь "радикальных религиозных течений"ссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
19.08. 17:35
Извините, пожалуйста, за дилетантский вопрос. Пишут, что отец сургутского террориста состоял на учете, как последователь "радикальных религиозных течений". У меня вопрос про этот вот учет.
развернуть>>
В Сургуте, похоже, настоящая паника. В соцсетях призывы не покидать домассылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
19.08. 15:37
В Сургуте, похоже, настоящая паника. В соцсетях призывы не покидать дома или наоборот - бежать из города, ибо (якобы) резня в городе продолжается, в больницы поступают один пострадавший за другим. Сообщают об эвакуации торговых центров, о закрытии офисов компаний "в связи с чрезвычайной ситуацией в городе". Весь город в ментах и сиренах, на улицах жёстко досматривают всех. В связи с этим множатся слухи, что террористов целый отряд, и с ними пока не справились. Наверняка в реальности все иначе, но у страха глаза велики. Скриншоты ставить не буду, можете сами глянуть сургутские паблики.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Видео
    Сургут задержание террориста
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012