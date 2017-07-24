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Статьи по теме
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ
Илья Рождественский
24.07 16:03 |  число просмотров 0
Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
 
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Тюрьма ФСБ в Подмосковье <код для ЖЖ>
Тюрьма ФСБ в Подмосковье
Журналист Илья Рожденственский уволился из РБК после того, как редактор несколько раз отказался публиковать его текст про предполагаемую секретную тюрьму в Подмосковье. В итоге текст вышел на Republic, а в соцсетях обвинили РБК в цензуре.
Создан: 24.07.2017 15:50, обновлен: 24.07.2017 16:27
Просмотров: 749
Теги:
24 июля
Если текст не публикуется и если автор считает необъодимым его опубликовать, право и долг автора отдать его туда, где опубликуютссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
24.07. 14:32
Не уверен, что многим интересно, что я об этом думаю, но все-таки: - У Рождественского были основания считать, что текст не публикуется по цензурным, а не по профессиональным соображениям (продажа Березкину, двойная сплошная и т.п.)
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В 2016 году за публикацию материалов о панамском досье разогнали всю прежнюю редакцию РБКссылка на данный пост
https://www.facebook.com/podosokorskiy/blogНиколай Подосокорский
24.07. 12:42
В 2016 году за публикацию материалов о панамском досье разогнали всю прежнюю редакцию РБК. Чуть больше месяца назад это СМИ сменило владельца. Теперь же из него уходят последние профессионалы. Журналист РБК Илья Рождественский рассказал, что уволился из холдинга, так как руководство редакции отказалось выпустить его текст о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье. По словам Рождественского, он предложил руководству шесть вариантов материала, но ему ответили, что это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», которые рассказали о пытках.
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Самоцензура вас не спасёт, друзья, мы это уже сто раз проходилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kovalever/www.facebook.com
24.07. 12:12
А за один из недавних материалов на Лапшеснималочной мы благодарны неизвестному редактору РБК, завернувшему текст ровно с этой формулировкой: "не формат". Самоцензура вас не спасёт, друзья, мы это уже сто раз проходили.
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Этот текст не вышел в РБКссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilia.rozhdestvensky/www.facebook.com
24.07. 11:43
Этот текст не вышел в РБК. Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, - это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме». «Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» - гласил комментарий редактора к одному из абзацев. Единственным возможным вариантом публикации в РБК по этой теме была признана новостная заметка объемом около 6 тысяч знаков.
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Адвокат Динзе обнаружил секретную тюрьму ФСБ в Подмосковьессылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
24.07. 11:42
Адвокат Динзе обнаружил секретную тюрьму ФСБ в Подмосковье. Там минимум 6 лет держат первые дни и пытают фигурантов громких дел, преимущественно среднеазиатов и кавказцев. Разные люди в разные годы одинаково описывают происходящие с ними в первые дни после задержания события. Расследование Republic.
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