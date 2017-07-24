В 2016 году за публикацию материалов о панамском досье разогнали всю прежнюю редакцию РБК. Чуть больше месяца назад это СМИ сменило владельца. Теперь же из него уходят последние профессионалы. Журналист РБК Илья Рождественский рассказал, что уволился из холдинга, так как руководство редакции отказалось выпустить его текст о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье. По словам Рождественского, он предложил руководству шесть вариантов материала, но ему ответили, что это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», которые рассказали о пытках.
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