102 Вчера вечером были с Антон Борисычем Носиком на дне рождения общего знакомого. Он был как обычно мудр и весел. Я предложил ему выпить, но он отказался — был за рулем, говорил, что надо на ночь ехать за город на дачу к друзьям. А еще вчера я выложил последнюю серию нашего с ним путешествия по Италии у себя на канале. Зрители очень хорошо реагировали на видео, и мы начали обсуждать новое большое путешествие по Италии с Антоном на Рождество. Попрощались, договорились в понедельник у меня мясо пожарить, обсудить подробности, и он уехал в Подмосковье. В 8 утра разбудили общие знакомые с новостями, но мне показалось это каким-то бредом, я даже не стал об этом серьезно думать и лег спать дальше. Потом опять позвонили, потом стало понятно, что это не бред, но до сих пор не верится. развернуть>>