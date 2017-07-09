  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
Факт 100: Смерть
Факт 100: Смерть
bloganton-nossik
10.07 15:50 |  число просмотров 1545
Однажды я, вероятно, умру. Я не принадлежу к числу оптимистов, склонных надеяться, что на их веку современная медицина изобретёт бессмертие, или хотя бы замораживание телесной оболочки
 
Прощание с Антоном Носиком
Прощание с Антоном Носиком
blogBulygina Tatiana
10.07 14:06 |  число просмотров 913
Прощание с Антоном Носиком будет завтра, 11 июля, в 11:00 в Центральном доме литераторов по адресу: Большая Никитская 53
 
Светлая ему память
Светлая ему память
blogДмитрий Медведев
9.07 16:49 |  число просмотров 1185
Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком
 
Репортажи по теме
Антон Носик. Прощание
Антон Носик. Прощание
11.07 15:25 | число просмотров 487
blognasedkin
 
Статьи по теме
Интервью Антона Носика о свободе слова в интернете: "Я совершенно не оптимист"
Интервью Антона Носика о свободе слова в интернете: "Я совершенно не оптимист"
Дмитрий Лисицин
13.07 11:21 |  число просмотров 0
Решение проблемы — запретить «ВКонтакте», Mail.ru, «Одноклассников». Под запрет попадает сам факт, что люди между собой самостоятельно общаются. Ну, чтобы было как в Советском Союзе.
 
Связанные сюжеты
Казус Носика
Казус Носика
3.10 15:05 | число просмотров 6133 число постов 27
В Пресненском суде 3 октября был оглашен приговор блогеру Антону Носику — он признан виновным и должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Его обвиняли по 282-й экстремистской статье: в ЖЖ и в эфире "Эха Москвы" Носик поддержал убийство сирийских женщин, детей и стариков
 
Самое читаемое
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3633 число записей 11
 
Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 2988 число записей 27
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 2975 число записей 4
 
Интервью с Алексиевич
23.06 число просмотров 2122 число записей 13
 
10 лет за "Оккупай-наркофиляй"
28.06 число просмотров 1983 число записей 6
 
Прислать свою ссылку
Умер Антон Носик <код для ЖЖ>
Умер Антон Носик
В возрасте 51 года скончался основоположник российского интернета, блогер и общественный деятель Антон Носик. Причиной смерти стал сердечный приступ.
ричиной смерти стал сердечный приступ.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/09/07/2017/59618b269a794713aba2e461
Создан: 09.07.2017 11:29, обновлен: 10.07.2017 15:54
Просмотров: 2989
Теги:
10 июля
И, пожалуй, две истории про Антона Борисовича. Пусть будут.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivanfdavydov/blogИван Давыдов
10.07. 15:53
И, пожалуй, две истории про Антона Борисовича. Пусть будут. Веселый человек, светлая память. Обе старые, из тех времен, когда организация из трех букв, ФЭП, переживала эпоху своего мрачного величия. Короткую.
развернуть>>
9 июля
Это мой папа, Карл Кантор, писал молодому Антону тридцать пять лет назадссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kantor.3/blogMaxim Kantor
09.07. 15:56
  АНТОНУ на 16-и летие 35 лет назад
развернуть>>
Антон Носикссылка на данный пост
http://varlamov.ru/blogvarlamov
09.07. 15:34
102 Вчера вечером были с Антон Борисычем Носиком на дне рождения общего знакомого. Он был как обычно мудр и весел. Я предложил ему выпить, но он отказался — был за рулем, говорил, что надо на ночь ехать за город на дачу к друзьям. А еще вчера я выложил последнюю серию нашего с ним путешествия по Италии у себя на канале. Зрители очень хорошо реагировали на видео, и мы начали обсуждать новое большое путешествие по Италии с Антоном на Рождество. Попрощались, договорились в понедельник у меня мясо пожарить, обсудить подробности, и он уехал в Подмосковье. В 8 утра разбудили общие знакомые с новостями, но мне показалось это каким-то бредом, я даже не стал об этом серьезно думать и лег спать дальше. Потом опять позвонили, потом стало понятно, что это не бред, но до сих пор не верится.
развернуть>>
Иногда его хотелось убить. Иногда хотелось учиться у него.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arktv/blogАркадий Кайданов
09.07. 15:29
Его было трудно любить и на него было очень легко злиться. И то, и другое по отношению к нему было бы глупо. Потому что ему было похуй, а когда человеку похуй, какой смысл его любить или ненавидеть?
развернуть>>
Легко пошёл выше, перешагивая через ступенькиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/danila.galperovich/blogDanila Galperovich
09.07. 15:26
Крутость Антона в том, что высшие, неподъёмные, неосиливаемые множеством людей этажи свободы для него были этажами, куда он уже давно зашёл, полазил там по комнатам, кому-то подсказал что-то, кому-то помог чем-то, и легко пошёл выше, перешагивая через ступеньки. Ну, а теперь ступеньки кончились, и он полетел, думаю, что вверх, он был хорошим парнем. Однажды в разговоре с ним - интервьюшном - я слегка напортачил, и одно сановное мурло на меня насупилось, а Антон в личке и потом по телефону легко меня успокаивал: не парься, прорвёмся в любом случае, вытащим мурло на публику и ещё поржем над ним. Спасибо, что ты был, пусть тебе там будет легко, дорогой. Избранники богов умирают молодыми.
Антонссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
09.07. 15:20
В каком-то интервью в году, наверное, в 2010-м меня спросили: а можете назвать людей, которых считаете своими менторами? Вопрос был неожиданный и странный, я ни про кого из своих знакомых не думал вот прям в таких определениях — «ментор». Я ответил, что надо подумать и отвечу позже.
развернуть>>
Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носикассылка на данный пост
https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/blogДмитрий Медведев
09.07. 14:54
Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память.
Антонссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
09.07. 14:05
В каком-то интервью в году, наверное, в 2010-м меня спросили: а можете назвать людей, которых считаете своими менторами? Вопрос был неожиданный и странный, я ни про кого из своих знакомых не думал вот прям в таких определениях — «ментор». Я ответил, что надо подумать и отвечу позже.
развернуть>>
Умный, образованный, замечательный, тонкий , блистательный рассказчик Антон Носсик.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yevgenia.albats/blogYevgenia M. Albats
09.07. 13:45
Антон.... Ну как же так? Поверить нельзя. Умный, образованный, замечательный, тонкий , блистательный рассказчик Антон Носсик. Шел по комнате, упал и умер. Нет, не был пьян. Просто шел -- и ушел в вечность.
Как хорошо, что мы успели поговорить с Антономссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.litvinovich/blogMarina Litvinovich
09.07. 13:45
Как хорошо, что мы успели поговорить с Антоном. Это было 1 октября 2016 года, за день до оглашения приговора ему. Я всерьез опасалась, что его закроют и решила обязательно с ним поговорить. О состоянии современных СМИ, о его уголовном деле, о 282 статье УК и о том, что будет дальше. Оказалось, что дальше было слишком мало.
развернуть>>
Сегодня день скорби двух Россий, которые не понимают, не поймут (по крайней мере, в обозримом будущем) и не хотят понимать друг друга.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/a.makarkin/blogАлексей Макаркин
09.07. 13:44
Сегодня день скорби двух Россий, которые не понимают, не поймут (по крайней мере, в обозримом будущем) и не хотят понимать друг друга. Одна из них уже узнала из Интернета о смерти Антона Носика. Вторая в ближайшие минуты или часы узнает из телевизора о смерти Ильи Глазунова.
Вечная тебе память, Антошассылка на данный пост
https://www.facebook.com/osovtsovaa/blogAlexander Osovtsov
09.07. 13:40
Когда приятельствуешь по 20 с лишним лет с мамой и с сыном, будучи примерно на одинаковое количество годов моложе мамы и старше сына, то при известии о смерти сына испытываешь такой комплекс эмоций, который трудно описать словами. Антон Носик был одним из создателей и постоянных лидеров рунета, и был при жизни таким свободным, таким ярким, таким разным и порой таким противоречивым, каким его главное творение всё время пытается стать, но вряд ли когда-нибудь сможет - ведь свобода интернета основана на том, что туда можно всем, а таких, как Антон, очень мало. Вечная тебе память, Антоша. Зихроно ливраха.
Молодой, красивый, любимый, остроумный, любимый, умный, несправедливый, любимый, прекрасный Антон. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/TatyanaTolstaya/blogТатьяна Н. Толстая
09.07. 13:27
Молодой, красивый, любимый, остроумный, любимый, умный, несправедливый, любимый, прекрасный Антон.
развернуть>>
Когда на него возбудили уголовное дело за якобы "экстремизм", то он также повел себя мудро и, я бы сказал, отважноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/podosokorskiy/blogНиколай Подосокорский
09.07. 13:27
Уход Антона Борисовича Носика - большая, невосполнимая утрата для всего российского гражданского общества. Его высочайший профессионализм всегда вызывал у меня неизменное уважение, а его острая и хлесткая критика государства - подлинное восхищение. Он был одним из тех потрясающих людей, которые снижают у окружающих порог страха и создают вокруг себя атмосферу подлинной свободы мысли и чувства. Он был просветителем в том смысле, что имел мужество пользоваться собственным умом и призывал к этому остальных. Разоблачал вредные тоталитарные мифы о Рунете, медиа и социальных сетях. Выступал против цензуры. Боролся с за отмену репрессивной 282-й статьи, от которой сам же пострадал. Кремлеботы массово отправляли жалобы на его страницу в фейсбуке, потому что власти были невыносимы его обличения существующих порядков в России. До последнего вел популярный блог в ЖЖ, несмотря на все некрологи последнему. Теперь и ЖЖ без него станет беднее, мертвее, неинтереснее.
развернуть>>
каждый раз на прощание – созвонимся, встретимся осмысленно, обсудим текущее.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivanfdavydov/blogИван Давыдов
09.07. 13:14
Случайно в барах, без предварительного, как сказал бы следователь, сговора, и приятно рюмку под его неостановимую болтовню, иногда нелепую, а иногда мудрую, хотя это тонкая грань. И каждый раз на прощание – созвонимся, встретимся осмысленно, обсудим текущее.
развернуть>>
В реальности образуется дырассылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ekaterina.Schulmann/blogЕкатерина Шульман
09.07. 13:12
Ох ты батюшки. Такие люди - часть окружающей реальности, слагаемые бытия, и когда они исчезают, в реальности образуется дыра. Это очень странное чувство. Anton Nossik.
Он первым показал, как блоггинг может стать журналистикой и многие быстро за ним последовалиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
09.07. 13:11
Носик был трикстером, легко сочетал цинизм в одном и крайний консерватизм в другом. Он, без сомнения, в определенный период был одним из самых ярких лидеров "постсоветской личной свободы", он влиял своей манерой "ни от чего не зависеть". Будучи "либертеном", человеком совершенно хаотичным, он при этом был лидером в создании многих больших институций, которые изменили российские медиа.
развернуть>>
Но Антона как-то особенно жалко терять. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
09.07. 12:07
Я тоже умру. Все умрем.
Но Антона как-то особенно жалко терять. Такой жизнелюбивый. Вот уже лет двадцать он всегда был рядом. В сети, в Москве в Индии в Морджиме, и даже в Перми.
Нет больше Носика, значит, придется рунет пуще прежнего беречьссылка на данный пост
https://t.me/kpotupchik/blogkpotupchik
09.07. 12:00
Нет больше Носика, значит, придется рунет пуще прежнего беречь. Новый нам теперь никто не сделает.
Когда читала Антона Носика, иногда думала:"Ну как Земля таких носит?.."ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/blogMaria Zakharova
09.07. 11:56
Когда читала Антона Носика, иногда думала:"Ну как Земля таких носит?..". А сегодня она перестала его носить. И я понимаю: отныне в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает. Вечный ему aperol spritz (думаю, он понял).
развернуть>>
Я не знаю, как мы все теперь будем справляться с этим миром без тебяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/catherina.gordeevablogCatherina Gordeeva
09.07. 11:44
Я стольким тебе обязана. И никогда не говорила ничего типа: ты важный человек в моей жизни. Я этим чертовым утром оборвала все телефоны, не умея поверить. Когда тянулись гудки, я переставала реветь и ждала, ты сейчас скажешь: «Привет, любимая!». Или: «Хуйня, любимая». Это очень твои слова. Мы прожили друг напротив друга на Речном целую вечность в другой жизни. И ты всегда ворчал, что мой дом испортил тебе вид на парк. И приходил за компенсацией, поглазеть за «свой» вид с моего балкона. С кем-то прекрасным, потом ещё с кем-то, опять прекрасным. Так ты познакомил меня с моими нынешними любимыми подругами. Ты никогда не жадничал. Ты был маньяком решения чужих проблем. Все мы как-то забывали, что у тебя тоже есть сердце, здоровье, проблемы, грусть, неустроенность, беда, наконец.
развернуть>>
Человек, который научил меня практически всему, что я умею сейчас.ссылка на данный пост
https://t.me/kononenkome/blogМаксим Кононенко
09.07. 11:43
Умер Антон Борисович Носик. Человек, который научил меня практически всему, что я умею сейчас. Человек, который первый заплатил мне деньги за написанный текст. Человек, который создал русский интернет в том виде, в каком он существует теперь.
развернуть>>
И вот так вдруг узнаешь, что ничего этого больше не будетссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
09.07. 11:41
С Носиком я лично встречался один чтоли раз...Но вот любопытно, какие бывают связи между людьми в наше время. Он был у меня во всех соцсетях и больше всего его присутствие я ощущал в инстаграмме, где он постоянно публиковал фотографии Италии и любимой Венеции. Ну и много всего прочего -- казалось что человек живет рядом, периодически я ему что-то писал, он отвечал. И вот так вдруг узнаешь, что ничего этого больше не будет.  Никогда.
развернуть>>
Антон Носик был человеком с невероятным социальным графомссылка на данный пост
https://t.me/leonid_volkov/blogleonid_volkov
09.07. 11:38
Антон Носик был человеком с невероятным социальным графом; он был человеком-социальным графом. С ним все дружили и он со всеми дружил, он связывал самые разные поколения и людей самого разного рода занятий.
развернуть>>
Этот человек любил жизнь и совершил многое, чтобы сделать ее интереснее не только для себя, но и для всехссылка на данный пост
https://t.me/kalitka/blogkalitka
09.07. 11:38
9 июля. Ужасная новость про Антона Борисовича Носика. Этот человек любил жизнь и совершил многое, чтобы сделать ее интереснее не только для себя, но и для всех. Мы не были знакомы близко, но, конечно, мне доводилось бывать вместе с Носиком и на публичных мероприятиях, и в компаниях. В 2011 г. на "Последней осени" я дебатировал с ним по поводу необходимости политического участия в жизни страны всех (а не только "политиков"). И, хотя Антон Борисович отстаивал своё право от политики уклоняться, на деле он, конечно, занимал и тогда, и впоследствии весьма активную позицию. Многим публичным деятелям стоило бы в этом отношении брать с него пример.
развернуть>>
Страницы: 1 2
Фото





    • Сказано по теме
    ()    Кристина Потупчик собралась беречь Рунет "пуще прежнего"
     

“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012