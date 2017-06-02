Что ни сделаешь, когда главный форум страны игнорируют статусные зарубежные гости. metodi4ka 02.06. 21:23 Надо отдать должное ироничному восприятию действительности организаторов ПМЭФ. Что ни сделаешь, когда главный форум страны игнорируют статусные зарубежные гости. Сегодня на форуме ожидается выступление Юрия Чайки. Да ни где-нибудь, а в рамках панельной дискуссии "Российская юрисдикция — фактор притяжения инвестиций". Развивать тему "Спорт — пространство доверия" будет, в частности, газпромовец Александр Медведев, который в одно время совмещал посты президента КХЛ и хоккейного СКА как главного звездного актива лиги со всем отсюда вытекающим. Уровень доверия был зашкаливающим. Наконец, говорить на тему "Вымысел vs. достоверная информация: вызовы современного информационного мира" будет Сергей Михайлов. Интересно, мочилово "Трансаэро" на деньги "Аэрофлота" и усердное восхваление Собянина с Ликсутовым через ресурсы Габрелянова будут отнесены к вымыслу или все-таки к примеру достоверной информации? развернуть>> Буквально, каждый год одно и то же дословно. www.facebook.com 02.06. 21:22 А вот ещё объясните мне, пожалуйста, в чём феномен Петербургского международного экономического форума и особенно новостей и взволнованных репортажей с него? Там каждый год буквально одно и то же - сидят Игорь Сечин и Алексей Миллер и изображают успешных бизнесменов, а мои коллеги им в этом с энтузиазмом подыгрывают, берут комментарии и наперегонки диктуют их в свои редакции. Ещё обязательно Игорь Шувалов должен заявить, что санкции России только на пользу, а Греф — что Россия скоро сделает свой биткоин. Буквально, каждый год одно и то же дословно. развернуть>> Страницы: 1