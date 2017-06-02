c. Затронуто много наболевших вопросов, определены ключевые задачи. Но, главное, намечены пути дальнейшего развития.
Мы действительно стоим на пути нового технологического прорыва. И Глава Государства это прекрасно понимает. Именно поэтому ключевую роль в развитии Президент отвел цифровой экономике. В своей программе Стратегии Роста мы тоже ставим её на первое место. Сейчас вся страна стоит на пороге нового пути. Пути, который ещё никто не прошел. По значимости это событие можно сопоставить разве что с появлением интернета. И, если Россия сделает первый шаг раньше других, то у нас - все шансы осуществить настоящий прорыв: и в экономике, и в социальной сфере (качестве жизни), и в мировой политике.
Среди поручений, которые раздавал Путин на пленарке, была задача госкорпорациям создавать при себе венчурные фонды и "инвестиционный контур". В принципе это правильно - давно уже говорено, что "инновации" в мире это игрушка крупных структур, для которых R&D при внедрении только и может давать быстрый эффект, а все сказки про "ребят в гаражах" оставьте Шахерезаде. Однако, примерно представляя себе внутреннее устройство наших госкорпораций, могу предположить, с какими трудностями они столкнутся.
Сегодня на ПМЭФ некоторые т.н. «общественники» и представители отдельных СМИ устроили натуральную вакханалию по поводу деятельности ОНФ и ОПРФ. И ладно, если бы обсуждали участие этих общественных структур в формировании бизнес-климата, но зачем-то перешли на личности. Критике подвергся Александр Бречалов, а заодно и Вячеслав Володин. Видимо, основные критики в лице Гусева, Кудрявцева и Венедиктова начитались анонимных телеграмм-каналов, а потому решили сыграть не опережение. Получилось, мягко скажем, не по делу и без оглядки на самих себя. Однако пройдёмся по сути претензий и по персоналиям говоривших.
Кудрин, Чубайс и Греф в один голос сообщили на Петербургском форуме, что на реформы расчитывать не стоит. Кудрин открыто заявил, что Президент в плане реформ ЦСР не заинтересован. Чубайс сказал, что реформы не могут вписаться в существующую систему. А Греф подвел к тому, что реформу смогут осуществить только новые люди во власти. Да и Песков тут же сообщил, что решение о реформе будет принимать новый президент и председатель Правительства.
Новости ПМЭФ. Вангуем по новому витку противостояния экономических идей Кудрин vs Глазьев. Никто их идей не видел, но Путин провёл с ними несколько дней назад закрытую встречу. Летом после 12 июня повестка в целом умрет, так что этот базар-вокзал хорошо будет заходить людям в огород. С учётом того что 53% населения с этими экономическими стратегами уже полностью перешли на свой сад-огород (натуральное хозяйство), то перспективы далее не лучшие. С учётом того что Силуанов копит излишки в резервный фонд и даёт прогноз по нефти 30$. Всё для фронта, всё для хорошей кампании Путина дек17-март18.
Это просто тусовка, где все успешные люди страны радостно изображают Давос. Я ездил однажды, как представитель "генерального спонсора". Было очень весело, с нами терлись Березовский, Мишель Камдессю (он тогда МВФ возглавлял) и весь местный правящий класс. В кулуарах все обсуждали только кабаки и сорта пива.Не нужно также сбрасывать со счетов, что всё это происходит в Таврическом дворце, где заседала Дума царская, что придает нужный реконструкторский пафос и маскарадную дурашливость всему происходящему.
Надо отдать должное ироничному восприятию действительности организаторов ПМЭФ. Что ни сделаешь, когда главный форум страны игнорируют статусные зарубежные гости. Сегодня на форуме ожидается выступление Юрия Чайки. Да ни где-нибудь, а в рамках панельной дискуссии "Российская юрисдикция — фактор притяжения инвестиций". Развивать тему "Спорт — пространство доверия" будет, в частности, газпромовец Александр Медведев, который в одно время совмещал посты президента КХЛ и хоккейного СКА как главного звездного актива лиги со всем отсюда вытекающим. Уровень доверия был зашкаливающим. Наконец, говорить на тему "Вымысел vs. достоверная информация: вызовы современного информационного мира" будет Сергей Михайлов. Интересно, мочилово "Трансаэро" на деньги "Аэрофлота" и усердное восхваление Собянина с Ликсутовым через ресурсы Габрелянова будут отнесены к вымыслу или все-таки к примеру достоверной информации?
А вот ещё объясните мне, пожалуйста, в чём феномен Петербургского международного экономического форума и особенно новостей и взволнованных репортажей с него? Там каждый год буквально одно и то же - сидят Игорь Сечин и Алексей Миллер и изображают успешных бизнесменов, а мои коллеги им в этом с энтузиазмом подыгрывают, берут комментарии и наперегонки диктуют их в свои редакции. Ещё обязательно Игорь Шувалов должен заявить, что санкции России только на пользу, а Греф — что Россия скоро сделает свой биткоин. Буквально, каждый год одно и то же дословно.