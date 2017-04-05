Он нам рассказывал о лыжах в Коробицино, когда мы спрашивали, занимается ли он спортом. Уступите парню лыжню, шутили мы, когда он уходил в свой кабинет. Отдохнул в Дубае - честно отвечал он, когда мы спрашивали, отчего он такой загорелый. С другой стороны были и слова о том, что он ест порой лишь гречневую кашу, а алкоголь пробовал однажды - в 17 лет. Нет, он не был самым честным - политик же. Но мы его по-своему любили. Пьяными с коллегами как-то шли по центру города и орали "Тюльпанов - лучший", " Тюльпанова в президенты". А про кого бы мы ещё так могли бы? А больше и не про кого. развернуть>>