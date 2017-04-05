Нелепая смерть сенатора Тюльпанова в очередной раз приоткрыла нам всем изнанку жизни "политической элиты" и пахнуло вонью -- сауны в каких-то подворотнях, "парился и ударился", все вот это вот. И ведь они все так и живут - пьянство, блядство, сауны. Такая политическая культура.
«Поддержка Надежды Толоконниковой из Pussy Riot. Особое мнение по закону Димы Яковлева (сначала он публично его раскритиковал, а потом просто проигнорировал голосование – как говорили так он выразил протест против закона). Поддержка фотографа Дениса Синякова, которого загребли с Гринпис по делу "Арктик Санрайз". Критика решения разрешить регионам отказываться от прямых выборов, говорил, что «это приведет к развалу страны». Если было бы больше таких единороссов, как Вадим Альбертович Тюльпанов, то мы бы сейчас не были бы там, где находимся», – написал в Facebook корреспондент «Эха Москвы» Максим Ярыгин.
Написала о ВАТ. Грустно, когда уходят настоящие.
"Политики имеют привычку врать, это профессиональное. Тюльпанов, безусловно, не исключение. Но он никогда не говорил, что ездит на жигулях, живет в панельной пятиэтажке и отдыхает только в Анапе. На шикарном служебном автомобиле он заезжал прямо на пандус Мариинского дворца и с достоинством входил в ЗакС. Тогда как его сменщик Вячеслав Макаров долгое время скрывал, что обзавелся люксовой машиной, парковал ее за километр и бежал на работу через всю Исаакиевскую площадь.
Он нам рассказывал о лыжах в Коробицино, когда мы спрашивали, занимается ли он спортом. Уступите парню лыжню, шутили мы, когда он уходил в свой кабинет. Отдохнул в Дубае - честно отвечал он, когда мы спрашивали, отчего он такой загорелый. С другой стороны были и слова о том, что он ест порой лишь гречневую кашу, а алкоголь пробовал однажды - в 17 лет. Нет, он не был самым честным - политик же. Но мы его по-своему любили. Пьяными с коллегами как-то шли по центру города и орали "Тюльпанов - лучший", " Тюльпанова в президенты". А про кого бы мы ещё так могли бы? А больше и не про кого.
Было прекрасное время, все были дома и живы. Идёт Великий пост - время скорбей. Наша надежда и цель существования - встреча Пасхи, Радость вечной жизни. Для многих из нас она в крестных ходах и торжественной службе "Христос Воскресе", для некоторых наших дорогих друзей она наступит в месте без боли, плача и воздыхания. Незримая черта, отделяющая нас от Вечности - суровая, обнажающая правду линия. Уходящему к Господу становится видна любовь друзей и предательство тех, кто ими казался. Покойся с миром, прости нас за все.
Интерфакс и все-все-все:
"53-летний Тюльпанов умер от того, что поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа».
И только Первый канал:
"Сенатор Совета Федерации РФ Вадим Тюльпанов упал в помещении спортивно-оздоровительного центра".