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Накануне своего 65-летнего юбилея в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. В соцсетях и телеграм-каналах вспоминают о его работе
 
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Гибель сенатора Тюльпанова <код для ЖЖ>
Гибель сенатора Тюльпанова
Бывший глава заксобрания Санкт-Петербурга сенатор Валим Тюльпанов погиб, поскользнувшись в бане. Блогеры обсуждают странную смерть политика, которому было всего 53 года
Создан: 05.04.2017 13:26, обновлен: 05.04.2017 13:43
Просмотров: 1221
Теги:
5 апреля
И ведь они все так и живут - пьянство, блядство, сауны. Такая политическая культурассылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
05.04. 12:26
Нелепая смерть сенатора Тюльпанова в очередной раз приоткрыла нам всем изнанку жизни "политической элиты" и пахнуло вонью -- сауны в каких-то подворотнях, "парился и ударился", все вот это вот. И ведь они все так и живут - пьянство, блядство, сауны. Такая политическая культура.
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А я и не знала, что Тюльпанов поддерживал Pussyссылка на данный пост
https://www.facebook.com/bozhena.rynska/blogBozhena Rynska
05.04. 12:26
«Поддержка Надежды Толоконниковой из Pussy Riot. Особое мнение по закону Димы Яковлева (сначала он публично его раскритиковал, а потом просто проигнорировал голосование – как говорили так он выразил протест против закона). Поддержка фотографа Дениса Синякова, которого загребли с Гринпис по делу "Арктик Санрайз". Критика решения разрешить регионам отказываться от прямых выборов, говорил, что «это приведет к развалу страны». Если было бы больше таких единороссов, как Вадим Альбертович Тюльпанов, то мы бы сейчас не были бы там, где находимся», – написал в Facebook корреспондент «Эха Москвы» Максим Ярыгин.
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Будучи главой Заксобрания, Вадим Тюльпанов не пристраивал своих родственников в Мариинский дворецссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexandra.garmazhapova/blogAlexandra Garmazhapova
05.04. 09:13
Написала о ВАТ. Грустно, когда уходят настоящие. "Политики имеют привычку врать, это профессиональное. Тюльпанов, безусловно, не исключение. Но он никогда не говорил, что ездит на жигулях, живет в панельной пятиэтажке и отдыхает только в Анапе. На шикарном служебном автомобиле он заезжал прямо на пандус Мариинского дворца и с достоинством входил в ЗакС. Тогда как его сменщик Вячеслав Макаров долгое время скрывал, что обзавелся люксовой машиной, парковал ее за километр и бежал на работу через всю Исаакиевскую площадь.
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Нет, он не был самым честным - политик же. Но мы его по-своему любилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.perlblogRoman Perl
05.04. 08:59
Он нам рассказывал о лыжах в Коробицино, когда мы спрашивали, занимается ли он спортом. Уступите парню лыжню, шутили мы, когда он уходил в свой кабинет. Отдохнул в Дубае - честно отвечал он, когда мы спрашивали, отчего он такой загорелый. С другой стороны были и слова о том, что он ест порой лишь гречневую кашу, а алкоголь пробовал однажды - в 17 лет. Нет, он не был самым честным - политик же. Но мы его по-своему любили. Пьяными с коллегами как-то шли по центру города и орали "Тюльпанов - лучший", " Тюльпанова в президенты". А про кого бы мы ещё так могли бы? А больше и не про кого.
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Покойся с миром, прости нас за всессылка на данный пост
https://www.facebook.com/milonovwww.facebook.com
05.04. 08:15
Было прекрасное время, все были дома и живы. Идёт Великий пост - время скорбей. Наша надежда и цель существования - встреча Пасхи, Радость вечной жизни. Для многих из нас она в крестных ходах и торжественной службе "Христос Воскресе", для некоторых наших дорогих друзей она наступит в месте без боли, плача и воздыхания. Незримая черта, отделяющая нас от Вечности - суровая, обнажающая правду линия. Уходящему к Господу становится видна любовь друзей и предательство тех, кто ими казался. Покойся с миром, прости нас за все.
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4 апреля
В расцвете сил погибает уже второй экс-спикер питерского заксассылка на данный пост
https://t.me/DavydovIn/blogДавыдов. Индекс
04.04. 21:49
В расцвете сил погибает уже второй экс-спикер питерского закса. Сначала Сергей Тарасов, теперь Вадим Тюльпанов.
Вот что такое деликатность!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.rykovtseva/blogElena Rykovtseva
04.04. 21:46
Интерфакс и все-все-все: "53-летний Тюльпанов умер от того, что поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа». И только Первый канал: "Сенатор Совета Федерации РФ Вадим Тюльпанов упал в помещении спортивно-оздоровительного центра".
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очень хороший был мужик. Прямо реально очень хорошийссылка на данный пост
https://t.me/tandemMP/blogМария Баронова
04.04. 19:45
Как ужасно ( очень хороший был мужик. Прямо реально очень хороший.
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