Дорогие Vera Krichevskaya Mikhаail Fishman Yevgeny Gindilis. Огромное вам спасибо за сегодняшний вечер. За сегодняшний фильм. Я многого не знала. Потрясающий момент, когда на экране появляется Гнида и шарит глазками. Именно из-за этого зал взорвался хохотом. Глазки, глазенки, ****дь. Так и шьет, так и шьет. Корю себя за то, что недооценила Немцова. Что его дурашливость и непочтительность к женщинам заслонила от меня самое важное - его бескорыстность и безукоризненную честность. Это была масштабная, крупнейшая личность, и я заново переоценила его масштаб, посмотрев ваше кино. "... И чей высокий лик, в грядущем поколеньи, поэта приведет в восторг и умиленье". Высокий лик Немцова становится очевиден после вашего кино даже тем, кто проспал, кто был не в курсе, у кого остался осадочек пропаганды....Эту ленту надо включать в учебники истории и показывать правильным старшеклассникам в обязательном порядке. Надеюсь, когда самовластье обломается, так оно и будет. В школьной программе. Спасибо. развернуть>>