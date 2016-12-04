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"Слишком свободный человек" <код для ЖЖ>
"Слишком свободный человек"

Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
Создан: 04.12.2016 15:16, обновлен: 24.02.2017 12:11
Просмотров: 4598
Теги:
23 февраля
Совершенно неожиданный мною аншлаг на премьерном показе в Нижнемссылка на данный пост
https://www.facebook.com/stanislav.dmitrievskiy/blogStanislav Dmitrievskiy
23.02. 18:11
Совершенно неожиданный мною аншлаг на премьерном показе в Нижнем Новгороде фильма "Слишком свободный человек" о Борисе Немцове. Год назад подобные показы в центре города собирали меньше сотни человек. Сегодня (в кинотеатре вдали от центра) полный зал на 500 человек, плюс забитые проходы; люди на стульях и на полу перед экраном (сам сидел на лестнице), огромная очередь на входе, которую приходилось регулировать, чтобы не создалось толкотни. В кои то веки хорошо организованная реклама, или общество все-таки начинает пробуждаться?
Наш друг из Нижнего пишетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/xenialarina/blogКсения Ларина
23.02. 17:19
В Нижнем премьера фильма о Борисе Немцове. "Слишком свободный человек".  Наш друг из Нижнего пишет : какой потрясающий фильм! и сколько людей! Вход на премьеру - свободный. Это очень мудрая и честная акция:свободный вход на премьеру фильма о свободном человеке!) 
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Я очень хочу, чтобы как можно больше людей увидели этот фильмссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mityagwww.facebook.com
23.02. 01:24
23 февраля начинается прокат в России фильма "Слишком свободный человек". Это фильм о Борисе Немцове. И не только о нем. Фильм о стране, в которой мы жили и в которой мы живем сейчас. Он о нас. Немцов убит, убийцы его до сих пор не найдены, но в фильме он живой. Его голос звучит там над всеми. 
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22 февраля
В Пионере все продано неделю назадссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vera.krichevskaya/blogVera Krichevskaya
22.02. 19:54
27 февраля, в день памяти Бориса Немцова, мы с Мишей будем на Дожде, покажем фрагменты, которые не уместились в 2-х часовой фильм. С завтрашнего дня в российском прокате. В Пионере все продано неделю назад. В ЦДК, это основная площадка и много сеансов, продано на первый уикенд почти все. Каро только что открыли продажи, ссылка в первом комментарии ниже
7 декабря
О фильме про Немцовассылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
07.12. 16:53
Вообще, я сильно сомневался, что может получиться что-то особо интересное. Всё-таки жанр такой, с большим количеством ограничений: головы на экране говорят про Немцова. Чего там может быть нового?
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4 декабря
Вчера после фильмов про Немцова у меня вновь возник вопрос: Путина совесть хоть немного мучает?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mariyaluiza.tirmaste/blogMariya-Luiza Tirmaste
04.12. 17:42
Вчера после фильмов про Немцова у меня вновь возник вопрос: Путина совесть хоть немного мучает? "Нет, Маша, он же ёбнутый," - был мне ответ от человека, который его наблюдал вблизи. За эту фразу, вероятно, в том числе и убили Борю. В фильме Путин абсолютное ничтожество, бледная поганая моль, которая изрекает, что "Немцовы, Рыжков, Милов поураганили в 90-ые, утащили миллиарды..." и тд. Я ходила на все суды по иску Бори, Рыжкова и Милова. И как изворачивались адвокаты Путина то же хорошо помню: Немцов -это оказывается не Немцов, а обобщение, имя нарицательное... Когда же эта тварь, погань, захватившая страну и по недоразумению называющаяся президентом, сдохнет?
Прочел за сегодняшний день и полночи (у меня ведь сейчас все на восемь часов позже) сотни, наверное, отзывов о фильме про Немцовассылка на данный пост
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/blogSerguei Parkhomenko
04.12. 12:04
Прочел за сегодняшний день и полночи (у меня ведь сейчас все на восемь часов позже) сотни, наверное, отзывов о фильме про Немцова. Среди них много написанных людьми, которым я верю и которых я люблю. Они не могут ошибаться, особенно если так единодушны. И даже то, что столько людей одновременно говорят такие горячие и сильные слова об одном и том же переживании одинаковой огромной силы,- само по себе событие. Такое разве часто бывает, чтобы столько любимых людей думали об одном, чувствовали одно и одним дышали? Почти никогда.
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Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебникессылка на данный пост
https://www.facebook.com/vgornostaeva/blogVarya Gornostaeva
04.12. 10:09
Слишком свободный человек. Фильм о Немцове, показанный вчера на Артдокфесте, произвел на меня очень большое впечатление. Сейчас даже трудно написать подробно - слишком сильное эмоциональное переживание.
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Среди тех, кто говорил о Немцове в фильме, особенно дороги слова Олега Сысуева и Михаила Фридманассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005481732058blogLilia Dubovaya
04.12. 01:46
Вернулась с премьеры фильма о Немцове "Слишком свободный человек". Не собиралась ничего сегодня писать, но фильм не отпускает. Это очень достойный фильм. И мне бы хотелось, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Уверена, что для тех, кто не был знаком с Борисом близко, это стало бы настоящим откровением.
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зал взорвался хохотомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/bozhena.rynskablogBozhena Rynska
04.12. 01:26
Дорогие Vera Krichevskaya Mikhаail Fishman Yevgeny Gindilis. Огромное вам спасибо за сегодняшний вечер. За сегодняшний фильм. Я многого не знала. Потрясающий момент, когда на экране появляется Гнида и шарит глазками. Именно из-за этого зал взорвался хохотом. Глазки, глазенки, ****дь. Так и шьет, так и шьет. Корю себя за то, что недооценила Немцова. Что его дурашливость и непочтительность к женщинам заслонила от меня самое важное - его бескорыстность и безукоризненную честность. Это была масштабная, крупнейшая личность, и я заново переоценила его масштаб, посмотрев ваше кино. "... И чей высокий лик, в грядущем поколеньи, поэта приведет в восторг и умиленье". Высокий лик Немцова становится очевиден после вашего кино даже тем, кто проспал, кто был не в курсе, у кого остался осадочек пропаганды....Эту ленту надо включать в учебники истории и показывать правильным старшеклассникам в обязательном порядке. Надеюсь, когда самовластье обломается, так оно и будет. В школьной программе. Спасибо.
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Феноменальные испытываешь чувства в процессе просмотрассылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.bogdanova.900/blogOlga Bogdanova
04.12. 00:54
Vera Krichevskaya и Mikhail Fishman сделали просто блестящее кино про Бориса Немцова. "Слишком свободный человек". Vitaliy Manski представил его на Артдокфесте. Очень хочется, чтобы сделали и пятисерийную версию – со всеми эпизодами, которые пришлось сокращать, чтобы влезть в прокатный хронометраж. Фильм умный, глубокий, настоящий портрет эпохи Бориса Немцова, и, конечно, самого Бориса Немцова он показывает, как, наверное, никому не удавалось прежде: весь масштаб личности, всю трагедию этой потери для тех, для кого свобода стала базовой ценностью важнее колбасы и телешоу.
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неожиданно получился очень-очень чувственный фильмссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
04.12. 00:18
у Mikhail Fishman неожиданно получился очень-очень чувственный фильм. Про время, покончившее с собой - идущее ко дну время (и понятно, что Чубайс, Анатолий Борисович не захотел в нём участвовать) Слишком Свободный Человек - документальный фильм о Борисе Немцове Поздравляю, Mikhail!
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3 декабря
Тут именно политическое кино, даже политологическое, о нормальном политическом процессе; это именно анализ решений и действий политикассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565514705blogАндрей Архангельский
03.12. 23:22
Первое, неожиданное, впечатление от фильма "Слишком свободный человек": это какое-то взрослое кино, и язык героев - взрослый; так обычно в американских фильмах люди говорят, свободно, и нет за спиной этого невидимого человека с палкой, который бьет за каждое живое слово. "Неужели ОНИ способны говорить ТАК?" И косвенно понимаешь, как за эти годы был убит вообще человеческий язык, вообще человеческие нормальные реакции; А тут сидят свободные люди и рассуждают, как будто это американское кино. Мы могли бы быть люди, как пел БГ.
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Во время премьеры был поразительный моментссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000102327368blogГлеб Морев
03.12. 22:33
Вернулся с выдающегося фильма Vera Krichevskaya, Mikhail Fishman и Yevgeny Gindilis о Немцове. Про фильм написали и напишут ещё. Во время премьеры был поразительный момент. Когда после рассказа о 90-х, которые в фильме удалось показать, а лучше сказать воссоздать с поразительным документальным драматизмом, на экране впервые появляется Путин, весь тысячный зал непроизвольно засмеялся.
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Смотреть обязательноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aliona.doletskayablogAliona Doletskaya
03.12. 22:21
Смотреть обязательно. Vera KrichevskayaMikhail Fishman Vitaliy Manskiстоячие овации 10 минут на премьере - это вам поклон.
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