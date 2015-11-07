Ну я ж говорил, что будут мочить по всем фронтам. Начиная от мильдроната, и заканчивая тупыми травмами Лесина. При этом совершенно не важно, имеют ли травмы Лесина хоть какое-то отношение к России. Новый ли это Троцкий, или какая-нибудь банальная бытовуха. Важно, что его смерть будет ассоциирована только с Путиным и ни с кем иным, кроме Путина. Важно, что потерян статус, при котором эти сведения - понимая этот аспект их значимости - могли быть обнародованы. Статус, при котором такие вот обвинения, косвенно - нет, нет, ни на что не намекая, упаси боже! - но кивком головы весь мир отправляет в твою сторону. Даже если они и были. А уж тем более - если их не было. А уж тем более, если он даже и жив, как гласит одна из конспирологий. А дальше - отмывайся сам, как знаешь. Как умеешь. На что мозгов хватит. развернуть>>