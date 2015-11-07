|Поразительно, как легко люди ведутся на различные теории заговора, да еще и в исполнении BuzzFeed.
BuzzFeed пишет о том, что по информации двух агентов ФБР и одного офицера американской разведки (ведомство не указывается), Михаил Лесин, которого издание называет «путинским царем СМИ», на самом деле был убит в Вашингтоне за день до того, как он должен был давать показания по поводу Russia Today. Кроме того, за номер Лесина, в котором он и был убит, якобы платило американское министерство юстиции.
развернуть>>
|Статья весьма примечательная - 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть потерпевшего".
Помните Михаила Лесина, главу "Газпром Медиа" и серого кардинала всего и вся в российских медиа? Его в 2015 году нашли мертвым в номере отеля в США. Оказывается, в России тайком возбудили уголовное дело после его смерти. Статья весьма примечательная - 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть потерпевшего".
развернуть>>
|по делу о смерти Лесина уже допросили несколько руководителей "Газпром Медиа"
Кстати, по делу о смерти Лесина уже допросили несколько руководителей "Газпром Медиа", а также очень высокопоставленных сотрудников российских медиа. В том числе и особо приближенных к Лесину при его жизни.
развернуть>>
|ФБР подключилось не просто так
Два агента ФБР сообщили изданию buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра.
развернуть>>
|13 марта
|Закрывали визу мертвецу
Интересно, официальное объяснение посмерных путешествий Лесина американской погранслужбой оказалось не тем, что считалось самым правдоподобным вчера (см. апдейт 3), а версией, которую мы рассматривали, но отбросили на начальном этапе:
развернуть>>
|На лос-анджелесском кладбище Hollywood Forever действительно покоится прах Михаила Лесина
|Имеющихся у меня свидетельств из разных источников достаточно, чтобы сделать вывод, что на лос-анджелесском кладбище Hollywood Forever действительно покоится прах Михаила Лесина и никакая программа этого свидетеля не защитила.
|12 марта
|Миром правит не ложа, а лажа:(
|Миром правит не ложа, а лажа:( Михаил Лесин, в состоянии близком к белой горячке, поселился в первом попавшемся отеле с невысокими требованиями к поведению гостей, где вскоре умер, перед смертью нанеся себе травмы ударами об косяки дверей и кафель ванной комнаты. Билеты ему покупала секретарша, автоматически обозначив обратный вылет по наиболее свободному тарифу, потом авиакомпания не скорректировала список пассажиров. В каком-то смысле схожим образом умерли Панин и Девотченко. Смерть не терпит идеологических и имущественных различий. Заговоры пишут в Голливуде. Деда Мороза нет.
|Объяснение, почему якобы мертвый Лесин, согласно базе данных по формам I-94, пересек границу США, несложное
|Лучший российский журналист Алексей Навальный напугал меня вот этим постом. Объяснение, почему якобы мертвый Лесин, согласно базе данных по формам I-94, пересек границу США, несложное и есть вот тут: http://www.nafsa.org/…/Electronic_I-94_Record_Retrieval_Ti…/. "NOTE that the electronic I-94 may indicate a departure in the travel history if the traveler had booked a return flight (even if the return ticket is not used) ". То есть -- если обратный билет куплен, но не использован, это тоже может попасть в базу. Сограждане, Лесин не был сотоной. Он мертв, и без вас есть кому ебать его труп. Сейчас этим занимается ФБР. И пусть себе пока.
|Возможно, М. Ю. Лесин после смерти покидал США дважды - на 9й и 40й дни
Дорогие друзья и сочувствующие, в связи с вот этим, вновь и повторно.
Возможно, М. Ю. Лесин после смерти покидал США дважды - на 9й и 40й дни. А пограничная служба США фиксирует, среди прочего, миграцию бессмертной души.
развернуть>>
|Эта история надолго
|Эта история надолго. Не помню (извините), у кого прочитала: и будет такой большой суд, и такой вызов свидетелей режима, и войдут такие в зал два перца, БАБ и Лесин: "Здарова, поцаны!".
Ну да, ну да.
|А это уже не просто девки странно пляшут...
|А это уже не просто девки странно пляшут, они прям шабаш какой-то устроили!
|Жесть какая
|Навальный опубликовал справку из базы данных погранслужбы США, из которой следует, что 15 декабря некто с паспортом Лесина пришёл на погранконтроль в США и пересёк границу, не вызвав подозрений у офицера-пограничника.
|Что сказать про новости о Лесине?
То, что у него изредка бывали срывы - так это он и не скрывал особо. Всегда с юмором рассказывал, что ему нельзя пить ни грамма: попадет в клюв - потом неделю, а то и две его ищи-свищи. Да еще и драться по пьяни лезет: как никак бывший боксер...
развернуть>>
|11 марта
|В Вашингтон его позвал Петр Авен
А, вот подробно:
В Вашингтон его позвал Петр Авен
У Миши были срывы, связанные с алкоголем. Это произошло и там
развернуть>>
|Репутация, знаете ли.
Да, прав Аркадий Бабченко. Гвинейский статус путинской России таков, что уже совершенно неважно: сама ли Маша Шарапова принимала запрещенный препарат или не сама: репутация страны подразумевает организованное беззаконие.
развернуть>>
|Лесина все-таки убили
The Washington Post сообщает, что причиной гибели экс-министра печати, бывшего главы холдинга «Газпром-медиа» стали травмы головы, нанесенные тупым предметом. На теле Михаила Юрьевича зафиксированы повреждения шеи, торса, рук и ног.
развернуть>>
|Ну я ж говорил, что будут мочить по всем фронтам
Ну я ж говорил, что будут мочить по всем фронтам. Начиная от мильдроната, и заканчивая тупыми травмами Лесина. При этом совершенно не важно, имеют ли травмы Лесина хоть какое-то отношение к России. Новый ли это Троцкий, или какая-нибудь банальная бытовуха. Важно, что его смерть будет ассоциирована только с Путиным и ни с кем иным, кроме Путина. Важно, что потерян статус, при котором эти сведения - понимая этот аспект их значимости - могли быть обнародованы. Статус, при котором такие вот обвинения, косвенно - нет, нет, ни на что не намекая, упаси боже! - но кивком головы весь мир отправляет в твою сторону. Даже если они и были. А уж тем более - если их не было. А уж тем более, если он даже и жив, как гласит одна из конспирологий. А дальше - отмывайся сам, как знаешь. Как умеешь. На что мозгов хватит.
развернуть>>
|В городе, где умер Лесин
Ни разу в жизни я не видел Михаила Лесина, не говоря уж о том, чтобы быть с ним знакомым. Однако нас связывает странная череда событий и совпадений.
6 ноября 2014 года по прямому и незаконному, как он сам потом признает, распоряжению Михаила Лесина генеральный директор «Эха Москвы» Екатерина Павлова с треском меня увольняет. Через месяц, после весьма драматических событий, меня неожиданно восстановят на работе, но, опять же, без формального объяснения причин, отстранят от эфира. В январе, когда я вернусь в эфир, уволят уже самого Лесина.
развернуть>>
|Вот какие теперь у нас сердечные приступы
|вот какие теперь у нас сердечные приступы // В грубом убийстве не пачкала рук ты. Ты уронила только: "В мягкой постели он, фрукты, вино на ладони ночного столика
|Американцы расследуют смерть Михаила Лесина
Итак, Михаил Лесин умер 5 ноября прошлого года в результате ударов тупым предметом по голове, имеются также тупые раны шеи, корпуса, рук и ног. Американские следователи в ноябре не стали ни подтверждать ни опровергать версию о сердечном приступе, которая усиленно распространялась ТАСС, Russia Today и другими русскими медиа (dvroman поправил мои формулировки здесь).
развернуть>>
|Чисто русское убийство
Да, новости огорошили.
развернуть>>
|Вот про Лесина я бы не торопился
Вот про Лесина я бы не торопился. Пока нет официальных документов, все эти «тупые травмы», которые ищут четыре месяца, кажутся очень сомнительными. Нужно понимать одно: это был человек, который, с одной стороны, достиг в жизни всего, а с другой — это все и потерял. То есть деньги не вопрос, известность — тоже, но при этом со знаком минус, брезгливым отношением бывших коллег. Не пожелал бы я никому под конец жизни вот так взять и потерять цель, да еще и понять, что вместо креативщика-творца стал обычным пропагандистом-охранителем.
развернуть>>
|