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Посты по теме
Михаил Лесин пересёк госграницу США через 40 дней после смерти
Михаил Лесин пересёк госграницу США через 40 дней после смерти
blogNavalny
12.03 14:49 |  число просмотров 2247
Если вам кажутся странными и подозрительными обстоятельства смерти Михаила Лесина, то сейчас всё станет совсем странным и подозрительным, гарантирую
 
Дичайшая история
Дичайшая история
blogАлексей Рощин
12.03 11:30 |  число просмотров 1466
Более всего этот "инфаркт" похож на не менее стремное "самоубийство" Березовского в Лондоне. Про него тоже выяснилось много спустя, что у "самоубийцы" сломаны ребра в нескольких местах, а на теле "следы борьбы"
 
Что сказать про новости о Лесине?
Что сказать про новости о Лесине?
blogКох Альфред
12.03 10:38 |  число просмотров 2272
И тут же торопливое интервью Андрея Васильева (который Видеоинтернешнл) кремлевскому аксакалу Колесникову (который Путина видел) с версией о смерти в запое. Ну вот режьте меня: не по своей воле он про это рассказал
 
Вот про Лесина я бы не торопился
Вот про Лесина я бы не торопился
blogDmitry Gudkov
11.03 10:34 |  число просмотров 1935
Конечно, до появления официальных документов делать выводы рано, но история эта сейчас не столько про преступление, сколько про пустоту, к которой можно придти, если по сходной цене продавать ум и талант
 
Лесин: расследование не закончено, но забудьте!
Лесин: расследование не закончено, но забудьте!
www.facebook.com
10.03 21:38 |  число просмотров 2263
Лесин, не исключено, жив, дал или дает ценнейшие показания на всю кремлевскую и околокремлевскую элиту и находится под программой защиты свидетелей ФБР
 
Статьи по теме
Власти США объяснили смысл записи о выезде Лесина после даты смерти
Власти США объяснили смысл записи о выезде Лесина после даты смерти
Владислав Гордеев
13.03 07:47 |  число просмотров 5317
Отметка о выезде из США бывшего министра печати России Михаила Лесина появилась в документах Службы таможенной и пограничной охраны после его смерти лишь для того, чтобы закрыть ранее выданную визу
 
"Мы все до сих пор не можем опомниться"
"Мы все до сих пор не можем опомниться"
Андрей Колесников
12.03 09:58 |  число просмотров 5401
Друг Михаила Лесина Сергей Васильев рассказал «Коммерсанту» о его последних днях в Вашингтоне
 
Причиной смерти Михаила Лесина стали травмы головы и туловища
Причиной смерти Михаила Лесина стали травмы головы и туловища
Дмитрий Тихонов
11.03 10:28 |  число просмотров 5329
Об этом сообщили судмедэксперты и полиция Вашингтона
 
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На смерть Лесина
На смерть Лесина
8.11 09:03 | число просмотров 2326
blogIgor Svinarenko
Это старое интервью - кажется, 2003. Журнал МЕДВЕДЬ. Он тут рассказал много! Не столько про тайные пружины, сколько за жизнь.
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Последнее эхо
Последнее эхо
19.12 14:35 | число просмотров 8081 число постов 73
В день рождения главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова стало известно, что Михаил Лесин покинул пост главы правления "Газпром-Медиа". Блогеры обсуждают причины увольнения и возможное вмешательство Путина
 
Лесины правила
Лесины правила
8.12 16:44 | число просмотров 11330 число постов 57
Помощник главреда "Эха Москвы" Леся Рябцева написала, что будет координировать разработку "общих правил поведения в социальных сетях" для журналистов холдинга Газпроммедиа
 
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Таинственная смерть Лесина <код для ЖЖ>
Таинственная смерть Лесина

Два агента ФБР сообщили изданию buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра.
Создан: 07.11.2015 11:02, обновлен: 28.07.2017 22:32
Просмотров: 12539
Теги:
28 июля
Поразительно, как легко люди ведутся на различные теории заговора, да еще и в исполнении BuzzFeed. ссылка на данный пост
https://t.me/american_media/blogВашингтон-Петушки
28.07. 22:31
BuzzFeed пишет о том, что по информации двух агентов ФБР и одного офицера американской разведки (ведомство не указывается), Михаил Лесин, которого издание называет «путинским царем СМИ», на самом деле был убит в Вашингтоне за день до того, как он должен был давать показания по поводу Russia Today. Кроме того, за номер Лесина, в котором он и был убит, якобы платило американское министерство юстиции.
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Статья весьма примечательная - 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть потерпевшего".ссылка на данный пост
https://t.me/breakingmash/blogMash
28.07. 22:25
Помните Михаила Лесина, главу "Газпром Медиа" и серого кардинала всего и вся в российских медиа? Его в 2015 году нашли мертвым в номере отеля в США. Оказывается, в России тайком возбудили уголовное дело после его смерти. Статья весьма примечательная - 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть потерпевшего".
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по делу о смерти Лесина уже допросили несколько руководителей "Газпром Медиа"ссылка на данный пост
https://t.me/breakingmash/blogMash
28.07. 22:25
Кстати, по делу о смерти Лесина уже допросили несколько руководителей "Газпром Медиа", а также очень высокопоставленных сотрудников российских медиа. В том числе и особо приближенных к Лесину при его жизни.
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ФБР подключилось не просто такссылка на данный пост
https://t.me/aavst55/blogВенедиктов
28.07. 22:24
Два агента ФБР сообщили изданию buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра.
развернуть>>
13 марта
Закрывали визу мертвецуссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
13.03. 11:56
Интересно, официальное объяснение посмерных путешествий Лесина американской погранслужбой оказалось не тем, что считалось самым правдоподобным вчера (см. апдейт 3), а версией, которую мы рассматривали, но отбросили на начальном этапе:
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На лос-анджелесском кладбище Hollywood Forever действительно покоится прах Михаила Лесинассылка на данный пост
https://www.facebook.com/plushev/blogАлександр Плющев
13.03. 08:00
Имеющихся у меня свидетельств из разных источников достаточно, чтобы сделать вывод, что на лос-анджелесском кладбище Hollywood Forever действительно покоится прах Михаила Лесина и никакая программа этого свидетеля не защитила.
12 марта
Миром правит не ложа, а лажа:(ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Damiankudriavtsev/blogДемьян Кудрявцев
12.03. 20:33
Миром правит не ложа, а лажа:( Михаил Лесин, в состоянии близком к белой горячке, поселился в первом попавшемся отеле с невысокими требованиями к поведению гостей, где вскоре умер, перед смертью нанеся себе травмы ударами об косяки дверей и кафель ванной комнаты. Билеты ему покупала секретарша, автоматически обозначив обратный вылет по наиболее свободному тарифу, потом авиакомпания не скорректировала список пассажиров. В каком-то смысле схожим образом умерли Панин и Девотченко. Смерть не терпит идеологических и имущественных различий. Заговоры пишут в Голливуде. Деда Мороза нет.
Объяснение, почему якобы мертвый Лесин, согласно базе данных по формам I-94, пересек границу США, несложноессылка на данный пост
https://www.facebook.com/bershidsky/blogЛеонид Бершидский
12.03. 17:50
Лучший российский журналист Алексей Навальный напугал меня вот этим постом. Объяснение, почему якобы мертвый Лесин, согласно базе данных по формам I-94, пересек границу США, несложное и есть вот тут: http://www.nafsa.org/…/Electronic_I-94_Record_Retrieval_Ti…/. "NOTE that the electronic I-94 may indicate a departure in the travel history if the traveler had booked a return flight (even if the return ticket is not used) ". То есть -- если обратный билет куплен, но не использован, это тоже может попасть в базу. Сограждане, Лесин не был сотоной. Он мертв, и без вас есть кому ебать его труп. Сейчас этим занимается ФБР. И пусть себе пока.
Возможно, М. Ю. Лесин после смерти покидал США дважды - на 9й и 40й дниссылка на данный пост
https://www.facebook.com/joshua.raynolds/blogСтанислав Белковский
12.03. 15:23
 Дорогие друзья и сочувствующие, в связи с вот этим, вновь и повторно. Возможно, М. Ю. Лесин после смерти покидал США дважды - на 9й и 40й дни. А пограничная служба США фиксирует, среди прочего, миграцию бессмертной души.
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Эта история надолгоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/blogОльга Романова
12.03. 14:51
Эта история надолго. Не помню (извините), у кого прочитала: и будет такой большой суд, и такой вызов свидетелей режима, и войдут такие в зал два перца, БАБ и Лесин: "Здарова, поцаны!". Ну да, ну да.
А это уже не просто девки странно пляшут...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272984574blogНаталья Коптева
12.03. 14:44
А это уже не просто девки странно пляшут, они прям шабаш какой-то устроили!
Жесть какаяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/bilunov/blogDenis Bilunov
12.03. 14:43
Навальный опубликовал справку из базы данных погранслужбы США, из которой следует, что 15 декабря некто с паспортом Лесина пришёл на погранконтроль в США и пересёк границу, не вызвав подозрений у офицера-пограничника.
Что сказать про новости о Лесине? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
12.03. 10:36
То, что у него изредка бывали срывы - так это он и не скрывал особо. Всегда с юмором рассказывал, что ему нельзя пить ни грамма: попадет в клюв - потом неделю, а то и две его ищи-свищи. Да еще и драться по пьяни лезет: как никак бывший боксер...
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11 марта
В Вашингтон его позвал Петр Авенссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kashin/blogOleg Kashin
11.03. 21:25
 А, вот подробно: В Вашингтон его позвал Петр Авен У Миши были срывы, связанные с алкоголем. Это произошло и там
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Репутация, знаете ли.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664blogВиктор Шендерович
11.03. 15:14
Да, прав Аркадий Бабченко. Гвинейский статус путинской России таков, что уже совершенно неважно: сама ли Маша Шарапова принимала запрещенный препарат или не сама: репутация страны подразумевает организованное беззаконие.
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Лесина все-таки убилиссылка на данный пост
http://igoryakovenko.blogspot.ru/blogИгорь Яковенко
11.03. 14:24
The Washington Post сообщает, что причиной гибели экс-министра печати, бывшего главы холдинга «Газпром-медиа» стали травмы головы, нанесенные тупым предметом. На теле Михаила Юрьевича зафиксированы повреждения шеи, торса, рук и ног.
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Ну я ж говорил, что будут мочить по всем фронтамссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
11.03. 13:43
Ну я ж говорил, что будут мочить по всем фронтам. Начиная от мильдроната, и заканчивая тупыми травмами Лесина. При этом совершенно не важно, имеют ли травмы Лесина хоть какое-то отношение к России. Новый ли это Троцкий, или какая-нибудь банальная бытовуха. Важно, что его смерть будет ассоциирована только с Путиным и ни с кем иным, кроме Путина. Важно, что потерян статус, при котором эти сведения - понимая этот аспект их значимости - могли быть обнародованы. Статус, при котором такие вот обвинения, косвенно - нет, нет, ни на что не намекая, упаси боже! - но кивком головы весь мир отправляет в твою сторону. Даже если они и были. А уж тем более - если их не было. А уж тем более, если он даже и жив, как гласит одна из конспирологий. А дальше - отмывайся сам, как знаешь. Как умеешь. На что мозгов хватит.
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В городе, где умер Лесинссылка на данный пост
http://plushev.com/blogplushev
11.03. 12:35
Ни разу в жизни я не видел Михаила Лесина, не говоря уж о том, чтобы быть с ним знакомым. Однако нас связывает странная череда событий и совпадений. 6 ноября 2014 года по прямому и незаконному, как он сам потом признает, распоряжению Михаила Лесина генеральный директор «Эха Москвы» Екатерина Павлова с треском меня увольняет. Через месяц, после весьма драматических событий, меня неожиданно восстановят на работе, но, опять же, без формального объяснения причин, отстранят от эфира. В январе, когда я вернусь в эфир, уволят уже самого Лесина.
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Вот какие теперь у нас сердечные приступыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
11.03. 10:30
вот какие теперь у нас сердечные приступы // В грубом убийстве не пачкала рук ты. Ты уронила только: "В мягкой постели он, фрукты, вино на ладони ночного столика
Американцы расследуют смерть Михаила Лесина ссылка на данный пост
http://verola.livejournal.com/blogverola
11.03. 10:29
Итак, Михаил Лесин умер 5 ноября прошлого года в результате ударов тупым предметом по голове, имеются также тупые раны шеи, корпуса, рук и ног. Американские следователи в ноябре не стали ни подтверждать ни опровергать версию о сердечном приступе, которая усиленно распространялась ТАСС, Russia Today и другими русскими медиа (dvroman поправил мои формулировки здесь).
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Чисто русское убийствоссылка на данный пост
http://andreybar.livejournal.com/blogandreybar
11.03. 10:28
Да, новости огорошили.
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Вот про Лесина я бы не торопилсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
11.03. 10:10
 Вот про Лесина я бы не торопился. Пока нет официальных документов, все эти «тупые травмы», которые ищут четыре месяца, кажутся очень сомнительными. Нужно понимать одно: это был человек, который, с одной стороны, достиг в жизни всего, а с другой — это все и потерял. То есть деньги не вопрос, известность — тоже, но при этом со знаком минус, брезгливым отношением бывших коллег. Не пожелал бы я никому под конец жизни вот так взять и потерять цель, да еще и понять, что вместо креативщика-творца стал обычным пропагандистом-охранителем.
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Михаил Лесин мог быть причастен к нападению на самого себяссылка на данный пост
https://twitter.com/VRebyatablogVRebyata
11.03. 10:05
Чеченский омбудсмен сообщил, что Михаил Лесин мог быть причастен к нападению на самого себя, приведшему к смерти от ударов тупым предметом
Лесин почувствовал головокружение от успеховссылка на данный пост
https://twitter.com/romanik_/blogromanik_
11.03. 07:58
После первых ударов по голове Лесин почувствовал головокружение от успехов, которого Путин просил избегать.
Следствие с самого начала находилось в ведение убойного отделассылка на данный пост
https://twitter.com/aavst/blogAlexey Venediktov
11.03. 07:10
Следствие по делу смерти Михаила Лесина с самого начала находилось в ведение убойного отдела криминальной полиции Вашингтона.С самого начала
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