Лучший российский журналист Алексей Навальный напугал меня вот этим постом. Объяснение, почему якобы мертвый Лесин, согласно базе данных по формам I-94, пересек границу США, несложное и есть вот тут: http://www.nafsa.org/…/Electronic_I-94_Record_Retrieval_Ti…/. "NOTE that the electronic I-94 may indicate a departure in the travel history if the traveler had booked a return flight (even if the return ticket is not used) ". То есть -- если обратный билет куплен, но не использован, это тоже может попасть в базу. Сограждане, Лесин не был сотоной. Он мертв, и без вас есть кому ебать его труп. Сейчас этим занимается ФБР. И пусть себе пока.