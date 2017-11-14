Главная проблема в отношениях между Россией и Западом – возврат к холодной войне в связи с восприятием противника как единого целого. На Западе все больше приходят к заключению, что любой россиянин может представлять потенциальный риск. Что Россия представляет собой единый механизм, в котором каждый элемент вызывает подозрения. Например, многие российские пользователи Сети симпатизируют каталонской независимости. Они до сих пор переживают распад СССР и считают, что Европе самое время развалиться сейчас – чтобы нам не так обидно было (они же тоскуют не только по Союзу, но и по потерянной Аляске). Несколько лет назад они по тем же соображением сочувствовали шотландским сепаратистам. Но тогда это воспринималось как общественная инициатива, сейчас же возникают подозрения в том, что это организованная акция спецслужб. развернуть>>