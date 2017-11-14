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Агент Левада
Агент Левада
8.09 11:54 | число просмотров 1945 число постов 13
Аналитический центр им. Юрия Левады признан "иностранным агентом" за две недели до выборов. Автором доноса на крупнейшую независимую социологическую службу стало движение "Антимайдан"
 
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Агент СМИт <код для ЖЖ>
Агент СМИт
Комитет Госдумы по информационной политике порекомендовал принять поправку, которая позволяет признавать СМИ иностранным агентом, сообщает РБК.
Создан: 14.11.2017 22:31, обновлен: 15.11.2017 11:27
Просмотров: 596
Теги:
15 ноября
Что изменится после принятия закона о СМИ-иностранных агентах?ссылка на данный пост
https://7x7-journal.ru/blog/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2blogАндрей Вифлянцев
15.11. 11:15
Сегодня Госдума  приняла в спешке написанную поправку о СМИ-иноагентах. Она появилась в законопроекте «О внесении изменений в закон «Об информации»: так власти осложнят или запретят работу в России любого иностранного СМИ, вне зависимости от того, нарушает оно законы или нет. 
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14 ноября
Фактически весь Запад и все западное оказываются под подозрением как неблагонадежное и вызывающее угрозуссылка на данный пост
https://t.me/BuninCo/blogBuninCo
14.11. 16:35
Главная проблема в отношениях между Россией и Западом – возврат к холодной войне в связи с восприятием противника как единого целого. На Западе все больше приходят к заключению, что любой россиянин может представлять потенциальный риск. Что Россия представляет собой единый механизм, в котором каждый элемент вызывает подозрения. Например, многие российские пользователи Сети симпатизируют каталонской независимости. Они до сих пор переживают распад СССР и считают, что Европе самое время развалиться сейчас – чтобы нам не так обидно было (они же тоскуют не только по Союзу, но и по потерянной Аляске). Несколько лет назад они по тем же соображением сочувствовали шотландским сепаратистам. Но тогда это воспринималось как общественная инициатива, сейчас же возникают подозрения в том, что это организованная акция спецслужб.
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Поразительно вообще принимается законопроект о СМИ-иностранных агентахссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
14.11. 15:57
Поразительно вообще принимается законопроект о СМИ-иностранных агентах. Во-первых, его вносят в качестве «поправки к поправке» — это позволяет раньше времени не светить его в базе законопроектов Госдумы, где, по идее, должны публиковаться все инициативы.
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С экспертным советом при комитете по СМИ (куда я вхожу) инициативу решили не обсуждатьссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
14.11. 15:56
Разузнала, что могла про СМИ-иностранных агентов. С экспертным советом при комитете по СМИ(куда я вхожу) инициативу решили не обсуждать. Левин мне говорит, что российских юрлиц это не коснется и не коснется доходов от рекламы(шквал доносов будет в любом случае, конечно).
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Все выглядит так, что сначала решили придумать ответочку на регистрацию Russia Today в Америкессылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
14.11. 14:02
Для понимания о новом законе про СМИ-иностранные агенты. Все выглядит так, что сначала решили придумать ответочку на регистрацию Russia Today в Америке. Но по пути передумали и решили максимально ужесточить. Чтобы под закон в идеале попадали вообще все медиа, которые не нравятся. То есть создать комфортную ситуацию, чтобы оказать давление, если что. Посмотрим, что будет в окончательной версии закона, но пока вот почитайте Чикова. Он знает о чем говорит. Будет хуже
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сама RT, из-за которой началась вся бодяга со иностранными СМИ, может быть признана иностранным агентом не только в США, но и в Россииссылка на данный пост
https://t.me/ksenyaboletskaya/blogksenyaboletskaya
14.11. 13:45
Самое волшебное, конечно, что сама RT, из-за которой началась вся бодяга со иностранными СМИ, может быть признана иностранным агентом не только в США, но и в России :)) Потому что у RT тоже есть иностранное финансирование! Вот такие формулировки придумали депутаты
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Охота на ведьм выходит на новый витокссылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
14.11. 12:26
В Госдуме во вторник согласованы поправки о СМИ-иностранных агентах. Эти поправки будут внесены в закон об информации (в уже принятую в первом чтении поправку о блокировке информации нежелательных организаций) и в закон о СМИ. В законопроекте будет отсылка к закону об НКО. Определять СМИ - иностранных агентов будет Министерство иностранных агентов, то есть Минюст.
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26 октября
Законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций - очередная попытка убить Открытую Россиюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tvmoscow/www.facebook.com
26.10. 09:50
Знаете какой первый сайт будут пытаться заблокировать если законопроект, по которому сегодня голосует Госдума, будет принят? Это сайт Открытой России. Как уверяют авторы закона - это ответ США на возможный запрет Russia Today. Только Американцы просят RT зарегистрироваться, как иностранного агента всего несколько недель. Что помимо всего не является запретом. По аналогичному закону и Россия требует от российских юрлиц, получающих финансирование от зарубежных организаций регистрироваться, как иностранные агенты.
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