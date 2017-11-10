Году примерно в 1999-2001 Михаил Задорнов, рассказывая о себе, сказал примерно следующее:
"- Был Антон Павлович Чехов - серьезный писатель. А был Антоша Чехонте - авто юмористических рассказов и анекдотов.
Сегодня на 70-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он неоднократно бывал в Кирове, но самыми любопытными оказались первые гастроли Задорнова в наш город. Они состоялись в 1989 (по другим данным – в 1986 ) году, и их подробно описал в своей книге «Этюды о знаменитостях» известный деятель кировской культуры Евгений Деришев:
Сапрыкин, уважаемый, емко и кратко высказался по Задорнову https://t.me/forevernotes/1001
Что сказать от себя? Конечно, юмор его был низкопробный, под конец вообще было ощущение, что старику распечатку из двача/мдк подсовывают, причем третьей свежести.
Про Михаила Задорнова я вам скажу вот что. Я однажды видел его выступление в "Олимпийском". Это было в начальные девяностые, когда он был на пике, но все равно - представьте себе артиста разговорного жанра в "Олимпийском". Я до сих пор помню, как у меня от хохота болел живот, я выл уже, не в силах смеяться. И вместе со мной выли многие тысячи людей. Причем я сидел на самой верхотуре, и Задорнов на огромной сцене был для меня не более комара. Но его ошеломительная энергетика доходила и туда. Конечно, однажды сгорает любая свеча, и мы видим сейчас вокруг себя много артистов, которые не могут найти себя в новом мире, где правят мумии и быстроговорящие уличные поэты. Задорнов, к счастью, не стал мумией, но, к несчастью, не смог нащупать нерв новой эпохи, как уже двадцать лет его успешно нащупывает, например, Шнуров. Но однажды этот человек был чертовски талантлив, раз он мог довести до истерики десятитысячный зал. Я видел это своими глазами. И мы должны помнить, конечно, вот об этом его лучшем, блистательном времени. А не о том, когда всё закончилось.
Задорнов, каким он останется в памяти - автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от "выезда в загранпоездку". 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят. Сначала, в конце 80-х, он пишет об этом иронически - мол, как можно не воровать, если можно воровать; потом насмешка над русской кривизной и убогостью сменяется восхищением перед русской смекалочкой - условные "американцы", фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми ("воо дуракии-то!"), в итоге все приходит к воспеванию особого пути, фоменковщине, изысканиям в этимологии и утверждениям, что Русь произошла от этрусков. По этой психологической кривой улетели в постсоветское время многие, Задорнов лишь компактно выразил ее в словах. Интересно, что к моменту его ухода Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще. Впрочем, из всего наследия автора я могу на вскидку вспомнить лишь один диалог из старого рассказа в журнале "Юность", кажется, о том, как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: "Вы владеете языком? - В совершенстве! - Будете наклеивать марки на конверты!"; очень похоже на краткое резюме всех его геополитических изысканий.