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Жанна Фриске R.I.P.
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В Москве простились с певицей Жанной Фриске, умершей от рака мозга
 
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Скончался Михаил Задорнов <код для ЖЖ>
Скончался Михаил Задорнов
От опухоли мозга скончался юморист Михаил Задорнов. В соцсетях вспоминают его шутки и концерты
Создан: 10.11.2017 16:11, обновлен: 11.11.2017 17:38
Просмотров: 762
Теги:
11 ноября
Это достойное призвание и редкий талант - смешить людейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/uumhabarov/blogРоман Хабаров
11.11. 21:05
Году примерно в 1999-2001 Михаил Задорнов, рассказывая о себе, сказал примерно следующее: "- Был Антон Павлович Чехов - серьезный писатель. А был Антоша Чехонте - авто юмористических рассказов и анекдотов.
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10 ноября
Он неоднократно бывал в Кирове, но самыми любопытными оказались первые гастроли Задорнова в наш городссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003387398206blogАнтон Касанов
10.11. 15:18
Сегодня на 70-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он неоднократно бывал в Кирове, но самыми любопытными оказались первые гастроли Задорнова в наш город. Они состоялись в 1989 (по другим данным – в 1986 ) году, и их подробно описал в своей книге «Этюды о знаменитостях» известный деятель кировской культуры Евгений Деришев:
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Конечно, юмор его был низкопробный, под конец вообще было ощущение, что старику распечатку из двача/мдк подсовываютссылка на данный пост
https://t.me/redzion/blogКрасный Сион
10.11. 12:52
Сапрыкин, уважаемый, емко и кратко высказался по Задорнову https://t.me/forevernotes/1001 Что сказать от себя? Конечно, юмор его был низкопробный, под конец вообще было ощущение, что старику распечатку из двача/мдк подсовывают, причем третьей свежести.
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Я однажды видел его выступление в "Олимпийском". Это было в начальные девяностыессылка на данный пост
https://t.me/kononenkome/blogМаксим Кононенко
10.11. 12:06
Про Михаила Задорнова я вам скажу вот что. Я однажды видел его выступление в "Олимпийском". Это было в начальные девяностые, когда он был на пике, но все равно - представьте себе артиста разговорного жанра в "Олимпийском". Я до сих пор помню, как у меня от хохота болел живот, я выл уже, не в силах смеяться. И вместе со мной выли многие тысячи людей. Причем я сидел на самой верхотуре, и Задорнов на огромной сцене был для меня не более комара. Но его ошеломительная энергетика доходила и туда. Конечно, однажды сгорает любая свеча, и мы видим сейчас вокруг себя много артистов, которые не могут найти себя в новом мире, где правят мумии и быстроговорящие уличные поэты. Задорнов, к счастью, не стал мумией, но, к несчастью, не смог нащупать нерв новой эпохи, как уже двадцать лет его успешно нащупывает, например, Шнуров. Но однажды этот человек был чертовски талантлив, раз он мог довести до истерики десятитысячный зал. Я видел это своими глазами. И мы должны помнить, конечно, вот об этом его лучшем, блистательном времени. А не о том, когда всё закончилось.
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Абсолютно трагическая фигурассылка на данный пост
https://twitter.com/moscowidov/blogmoscowidov
10.11. 12:02
R.I.P. Михаил Задорнов. Абсолютно трагическая фигура, на мой взгляд, и человек, по блужданиям и заблуждениям которого можно изучать новейшую историю России
Задорнов, каким он останется в памяти - автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западомссылка на данный пост
https://t.me/forevernotes/blogforevernotes
10.11. 11:29
Задорнов, каким он останется в памяти - автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от "выезда в загранпоездку". 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят. Сначала, в конце 80-х, он пишет об этом иронически - мол, как можно не воровать, если можно воровать; потом насмешка над русской кривизной и убогостью сменяется восхищением перед русской смекалочкой - условные "американцы", фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми ("воо дуракии-то!"), в итоге все приходит к воспеванию особого пути, фоменковщине, изысканиям в этимологии и утверждениям, что Русь произошла от этрусков. По этой психологической кривой улетели в постсоветское время многие, Задорнов лишь компактно выразил ее в словах. Интересно, что к моменту его ухода Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще. Впрочем, из всего наследия автора я могу на вскидку вспомнить лишь один диалог из старого рассказа в журнале "Юность", кажется, о том, как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: "Вы владеете языком? - В совершенстве! - Будете наклеивать марки на конверты!"; очень похоже на краткое резюме всех его геополитических изысканий.
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