Про Михаила Задорнова я вам скажу вот что. Я однажды видел его выступление в "Олимпийском". Это было в начальные девяностые, когда он был на пике, но все равно - представьте себе артиста разговорного жанра в "Олимпийском". Я до сих пор помню, как у меня от хохота болел живот, я выл уже, не в силах смеяться. И вместе со мной выли многие тысячи людей. Причем я сидел на самой верхотуре, и Задорнов на огромной сцене был для меня не более комара. Но его ошеломительная энергетика доходила и туда. Конечно, однажды сгорает любая свеча, и мы видим сейчас вокруг себя много артистов, которые не могут найти себя в новом мире, где правят мумии и быстроговорящие уличные поэты. Задорнов, к счастью, не стал мумией, но, к несчастью, не смог нащупать нерв новой эпохи, как уже двадцать лет его успешно нащупывает, например, Шнуров. Но однажды этот человек был чертовски талантлив, раз он мог довести до истерики десятитысячный зал. Я видел это своими глазами. И мы должны помнить, конечно, вот об этом его лучшем, блистательном времени. А не о том, когда всё закончилось. развернуть>>