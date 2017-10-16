  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Outменили
Outменили
6.07 11:52 | число просмотров 2850 число постов 12
Прокуратура отменила фестиваль электронной музыки Outline в Москве, сославшись на его несогласованность с властями. Организаторы, среди которых был журнал "Афиша", призвали обойтись без стихийных митингов. Блогеры возмущены отменой фестиваля, хотя некоторые уверены, что виноваты именно организаторы
 
Рижская "Кубана"
Рижская "Кубана"
25.06 14:43 | число просмотров 3501 число постов 10
Фестиваль "Кубана", отмененный в Калининградской области из-за просьбы православных активистов, переехал в Ригу
 
Самое читаемое
Кандидат Собчак
17.10 число просмотров 3640 число записей 27
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2843 число записей 9
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1912 число записей 14
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1831 число записей 10
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1601 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
Фестиваль молодежи и студентов <код для ЖЖ>
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия.
Создан: 16.10.2017 10:08, обновлен: 16.10.2017 10:30
Просмотров: 407
Теги:
16 октября
АП работает с немытым, унылым неомарксистским мусором.ссылка на данный пост
https://t.me/KonstantinEggert/blogКонстантин Эггерт
16.10. 10:29
Проводимый в Москве и второй столице России городе-не-герое Сочи фестиваль (левой) молодёжи и студентов курирует администрация президента. Зам её главы даже дал на сей счет пресс-конференцию. То есть работают они не только с ультраправыми и всякими безумными сепаратистами, но и с немытым, унылым неомарксистским мусором. Главное, чтобы были против Америки. Эти люди снова проживают свое комсомольское и раннепартийное прошлое, пришедшееся на 80-е. Был фестиваль – давай опять проведем. Был «ТАСС уполномочен заявить…» - давай закажем «Спящих». Была империя – закажем Грузию с Украиной. Еще был мудрый Сталин в фильме «Освобождение» при Брежнева. Подавай теперь им Сталина в разных видах. Только вот какая тут история: у коммунистических бандитов была гнусная, но идея (некоторые даже с собой покончили в 1991 году). Кроме того, товарищи Брежнев, Пельше, Громыко и другие старцы страной управляли, но не владели ей оптом и в розницу, как нынешние. Кроме того, бесполезно искать одну и ту же воду, которая им позволит в себя войти во второй раз. Они, интересно, понимают, что шествие неомарксистских идиотов в майках с «товарищем Че» за деньги Кремля в городе, где давно победили не пролетарский интернационализм, а (не)святая троица из «Prada», «Bentley» и силиконовых сисек – это один большой мегаприкол? Ну, закажите Дэмиену Хёрсту майку из черных стразов Swarowski с ликом кубинского Берии, вышитым бриллиантами. А потом раздавите ее катком, как «санкционку»! Вот это был бы настоящий перформанс эпохи постмодернизма! Но увы. Люди с бабками, но без фантазии. Здравствуй, фестиваль! PS. Об остальном завтра в моей колонке для @DW_Russian.
развернуть>>
Фестиваль молодёжи и студентов был миной замедленного действияссылка на данный пост
https://t.me/DavydovIn/blogДавыдов. Индекс
16.10. 10:28
Злые языки рассказывают, что фестиваль молодёжи и студентов был миной замедленного действия, переданной предыдущими администраторами внутренней политики нынешним. Держателями франшизы фестиваля, который так любили в СССР, являются левые, троцкистские международные организации.
развернуть>>
Всемирный фестиваль молодежи и студентов практически не освещается западными изданиямиссылка на данный пост
https://t.me/american_media/blogВашингтон-Петушки
16.10. 10:26
Всемирный фестиваль молодежи и студентов практически не освещается западными изданиями, за исключением левацких порталов, которые на постоянной основе благосклонно освещают российскую внешнеполитическую активность.
развернуть>>
«Всемирный фестиваль молодежи и студентов» оказался не нужным мероприятием. ссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
16.10. 10:23
«Всемирный фестиваль молодежи и студентов» оказался  не нужным мероприятием. Анонсированных ожиданий в виде неких «сигналов» будущей президентской кампании или международной повестки не последовало.
развернуть>>
Зачем охранительно-правому Владимиру Владимировичу такой праздник левой мысли?ссылка на данный пост
https://t.me/nomenclatura/blogНоменклатура
16.10. 10:22
Два года готовился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в разных странах уже 70 лет. Отличительной чертой данного мероприятия является его достаточно заметный левый уклон, который являлся настоящей проблемой.
развернуть>>
Видимо, через внимание к молодежи очень сильно хотят "достучаться" до их родителейссылка на данный пост
https://t.me/vyborka/blogВыборка
16.10. 10:20
Открывшийся сегодня Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов не просто станет масштабным общероссийским мероприятием (читать - тренировкой инфраструктуры и логистики перед ЧМ-2018), но и площадкой для дискуссий политиков и чиновников.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012