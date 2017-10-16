Проводимый в Москве и второй столице России городе-не-герое Сочи фестиваль (левой) молодёжи и студентов курирует администрация президента. Зам её главы даже дал на сей счет пресс-конференцию. То есть работают они не только с ультраправыми и всякими безумными сепаратистами, но и с немытым, унылым неомарксистским мусором. Главное, чтобы были против Америки. Эти люди снова проживают свое комсомольское и раннепартийное прошлое, пришедшееся на 80-е. Был фестиваль – давай опять проведем. Был «ТАСС уполномочен заявить…» - давай закажем «Спящих». Была империя – закажем Грузию с Украиной. Еще был мудрый Сталин в фильме «Освобождение» при Брежнева. Подавай теперь им Сталина в разных видах. Только вот какая тут история: у коммунистических бандитов была гнусная, но идея (некоторые даже с собой покончили в 1991 году). Кроме того, товарищи Брежнев, Пельше, Громыко и другие старцы страной управляли, но не владели ей оптом и в розницу, как нынешние. Кроме того, бесполезно искать одну и ту же воду, которая им позволит в себя войти во второй раз. Они, интересно, понимают, что шествие неомарксистских идиотов в майках с «товарищем Че» за деньги Кремля в городе, где давно победили не пролетарский интернационализм, а (не)святая троица из «Prada», «Bentley» и силиконовых сисек – это один большой мегаприкол? Ну, закажите Дэмиену Хёрсту майку из черных стразов Swarowski с ликом кубинского Берии, вышитым бриллиантами. А потом раздавите ее катком, как «санкционку»! Вот это был бы настоящий перформанс эпохи постмодернизма! Но увы. Люди с бабками, но без фантазии. Здравствуй, фестиваль! PS. Об остальном завтра в моей колонке для @DW_Russian. развернуть>>