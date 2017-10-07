Клычков стал врио главы Орловской области.
И вот почему: Москва для АП, конечно, главный регион. В нем неожиданностей быть не должно. Но через год выборы мэра и связка Гудков-Клычков вполне может отнять у кандидата от ЕР победу в первом туре.
Молодой коммунист Андрей Клычков на посту губернатора Орловской области вместо Потомского - это смешно. И тонкий путинский троллинг над "молодыми технократами". Всерьез в способности Клычкова управлять таким трудным регионом, как Орловская область, верится с трудом. Значит, он как врио тоже на год, как и Васильев в Дагестане.
То, что Клычков согласился возглавить Орловскую область -показатель полной бесперспективности КПРФ как политического игрока. Политический лидер вряд ли будет менять партийный ресурс, обеспечивающий участие в реальной политике. Правда при условии, что это: а) действительно ресурс и б) политический, а не имитационный. Коммунист Клычков вместо «красной идеи» и левого фронта выбирает провинциально-сонный Орел с будущими крестными ходами и православно-патриотическими мифами.
По отставке Потомского и назначению Клычкова: 1. Пакт Кремля и Зюганова по губернаторской квоте КПРФ в Орловской области ("малой родине" лидера коммунистов) действует. Минус схемы - продолжение слияния в глазах избирателей всех парламентских партий в "единую партию власти"; 2. Потомского его покровители в Политбюро 2.0 пристроили на непыльную работу (всё так же по питерской линии). Как губернатор, он, конечно же, не состоялся; 3. Для Клычкова это не ссылка, а серьёзное повышение. Быть губернатором - это не в пикетах стоять; 4. Ещё одно назначение в регион профессионального политика, а не карьерного чиновника; 5. Никакой опасности Собянину на выборах мэра Москвы Клычков не представлял.
Говорят, что размен Потомского на Клычкова был результатом договоренностей Собянина и Зюганова. Действительно, каждый из них имел тут свой интерес. Собянин конструирует избирательную модель под себя. Зюганов - успокаивает пространство вокруг себя и получает для пиара исторически красный регион- строевский. Потомский- будем честны- в КПРФ лишь значился,и скорее был из «списка патриарха Кирилла», А вот Клычков- это совсем другое дело. Был и еще один интерес. По замыслу- с позиции губернатора из красного пояса легче стать лидером КПРФ, чем из руководителя фракции в Моссовете. Но,скорее, это уже какой то совсем запасной вариант. И Клычков будет таким вечным губернатором, если повезет.
Решение Кремля по Орловской области - это, вероятно, самое изящное политическое решение в продолжающейся губернаторской ротации. Во-первых, Кремль успешно перезагружает отношения с КПРФ в преддверии президентских выборов. Родная область Зюганова остается "закрепленной" за КПРФ, но Потомского, который, мягко говоря, ничем не помог коммунистам в регионе, меняют на более интегрированного в партийную структуру Клычкова. КПРФ же остается на положении системной оппозиции, что важно для выборов президента. Во-вторых, Клычков покидает московскую городскую политику, где он был одним из самых значимых и перспективных игроков на оппозиционном поле. Это вполне удовлетворяет интересам Собянина, хотя и не снимает вопрос о конкуренции на предстоящих выборах мэра. В-третьих, раз уж КПРФ - это оппозиционная партия, то и легкой жизни у нее и у ее губернатора все равно не будет: как и в случае с Потомским в Орловскую область назначен "варяг", которому еще придется искать общий язык не только с местными элитами, но и с региональной организацией КПРФ, а у нее немало своих амбиций. В частности, Клычков не обладает какой-либо управленческой командой, которая могла бы занять командные высоты в регионе, не имеет налаженных отношений и с какими-либо бизнес-элитами. Поэтому уступку Кремля никак нельзя назвать царским подарком, но зато игра с КПРФ продолжается.
Назначение московского младокоммуниста Клычкова на должность губернатора Орловской области - не очень хорошая новость для мэрии Москвы. В случае выдвижения Собянина на новый срок в следующем году Клычков, скорее всего, сыграл бы роль очень удобного для мэрии спарринг-партнера. Это не главный московский коммунист Рашкин, который по сравнению с Клычковым настоящий тяжеловес.
О, поздравляю Андрея Клычкова!
Изящный выбор!
Клычков вполне содержательный, умеет разговаривать на современном русском, ну и отлично, эпоха молодых технократов у нас была, пусть будет эпоха молодых политиков теперь.