Решение Кремля по Орловской области - это, вероятно, самое изящное политическое решение в продолжающейся губернаторской ротации. Во-первых, Кремль успешно перезагружает отношения с КПРФ в преддверии президентских выборов. Родная область Зюганова остается "закрепленной" за КПРФ, но Потомского, который, мягко говоря, ничем не помог коммунистам в регионе, меняют на более интегрированного в партийную структуру Клычкова. КПРФ же остается на положении системной оппозиции, что важно для выборов президента. Во-вторых, Клычков покидает московскую городскую политику, где он был одним из самых значимых и перспективных игроков на оппозиционном поле. Это вполне удовлетворяет интересам Собянина, хотя и не снимает вопрос о конкуренции на предстоящих выборах мэра. В-третьих, раз уж КПРФ - это оппозиционная партия, то и легкой жизни у нее и у ее губернатора все равно не будет: как и в случае с Потомским в Орловскую область назначен "варяг", которому еще придется искать общий язык не только с местными элитами, но и с региональной организацией КПРФ, а у нее немало своих амбиций. В частности, Клычков не обладает какой-либо управленческой командой, которая могла бы занять командные высоты в регионе, не имеет налаженных отношений и с какими-либо бизнес-элитами. Поэтому уступку Кремля никак нельзя назвать царским подарком, но зато игра с КПРФ продолжается. развернуть>>