Напомню, что любом конфликте сепаратистов и центрального правительства всегда нужно быть на стороне сепаратистов (за исключением тех случаев, когда сепаратисты - это какие-нибудь людоеды, которые не представляют интересов населения). Потому, что государство - это, как известно, "оседлый бандит", жизнь без которого, к сожалению, невозможна. Однако главная задача социальной системы заключается в том, чтобы держать этого бандита в наморднике и на привязи. Одним из важнейших механизмов тут являются то, что таких конкурирующих бандитов должно быть просто много, а население - имело бы возможность "голосовать ногами", выбирая себе юрисдикцию по цвету и вкусу. Конечный желаемый результат - чтобы государство можно было выбирать как товар в супермаркете (а не "где родился, там и пригодился"). Так что, пускай государство будет много и разных. В одних пусть ставят эксперименты с 80% налогами, в других - с базовым доходом, в третьих - с либертарианской дерегуляцией всего. История затем рассудит, что работает лучше (хотя мы, конечно, догадываемся что). Общество бы никуда не двигалось, если осколки империй вроде Голландии и США не ставили на себе эксперименты и не конкурировали бы друг с другом за граждан. Но чем меньше государство - тем меньше у него сил на "социальную инженерию". Чем меньше государство - тем сильнее общество. А соответственно сильнее и те институты, которые вырастают в нем изнутри, а не спущены сверху дядей чиновником. Это еще один большой плюс сепаратизма и "Европы 1000 флагов". Ну и, наконец, становление всякого нового национального проекта следует приветствовать. Потому что это знаете ли "нация для человека", а не "человек для нации". И нет никакого списка "правильных наций" из палаты мер и весов. Нации творят люди, через "ежедневный плебисцит" (который нынче как раз и проходит в Барселоне). Разнообразие национальных проектов - столь же важно, как и разнообразие государств. Поэтому желаю каталонцам всяческих успехов. Каталония будет свободной! развернуть>>