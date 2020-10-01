В Каталонии идут столкновения сторонников независимости и полиции, сообщается о 337 пострадавших. Власти Испании фактически сорвали референдум: система электронного голосования выведена из строя, со многих участков вынесли урны, сообщает The Bell со ссылкой на Bloomberg.
"Хоть формально на референдумах будет проводиться голосование о применении областями третьего пункта Конституции Италии, согласно которому регионы страны со стабильным бюджетом могут потребовать у государственной власти больше полномочий и автономии, потенциально это может положить начало развалу ЕС" - а гле логика? Даже Каталония не хочет выходить из ЕС, она хочет быть членом ЕС как отдельная страна. К вопросу о том, как работает пропаганда.
То, что происходит в Каталонии, это круто и интересно с точки зрения исторической логики. Но совсем не круто, когда прокремлевские деятели начинают осуждать испанские власти за отсутствие демократических процедур. Это выглядит примерно как обвинения в распущенности в адрес девушки, надевшей короткое платье, от привокзальной старой шлюхи. Так и хочется сказать - НА СЕБЯ БЛЯДЬ ПОСМОТРИ! Российская Федерация, в которой за последние двадцать лет не прошло ни одного референдума, где только за разговоры о возможном его проведении люди получают тюремные сроки, рассуждает о важности народного волеизъявления. Да ты ебанись! Страна, где мысль о вопросе территориальной целостности приравнивается к свержению конституционного строя, обвиняет в несвободе страну, в которой разговоры о независимости идут на государственном уровне. Каждый раз, когда вы слышите рассуждения о геополитике от условного соловьёва, это - не лицемерие, а банальное наебалово
если я что-то знаю о Каталонии и каталонцах, так это то, что есть народы, которых можно обуздать и сломать грубой внешней силой. И каталонцы не из этих. Они Франко пережили. Они либо отвечают сразу, либо тихо ненавидят, пока не представится случай восстать. Зачем Мадрид так подставляется сейчас, мне совершенно не понятно. Dolça catalunya patria del meu cor.
Ёжику пoнятнo, чтo стoрoнники каталoнскoй независимoсти на нoрмальнo oрганизoваннoм референдуме прoиграли бы, в сooтнoшении примернo 60/40. Тем не менее, правo наций на самooпределение никтo не oтменял, все фoрмальные прoцедуры Каталoния прoшла, и сo стoрoны испанских властей мы сейчас видим чистoй вoды беспредел, а тoчнее, oчереднoе дoказательствo тoгo, чтo буржуазная демoкратия нигде, ни в oднoм угoлке земнoгo шара не мoжет предлoжить ничегo, крoме пoлиции и дубинoк. Ни на какoй диалoг с сoбственным населением буржуазная - хoть испанская, хoть американская, хoть рoссийская, хoть украинская, хoть гаитянская - власть не спoсoбна.
Вот чего я реально никогда не мог понять. Про госпропаганду я молчу. С ними и так все понятно. Но, вот, скажем, "Медуза". Или "Эхо". Или "Дождь". Прямая трансляция из Каталунии!!! Только у нас - смотрите он-лайн репортаж!!! Полиция захватила участки в Барселоне!!!! Срочно! Срочно! Срочно! Протестующие начали возводить баррикады!!!!
Напомню, что любом конфликте сепаратистов и центрального правительства всегда нужно быть на стороне сепаратистов (за исключением тех случаев, когда сепаратисты - это какие-нибудь людоеды, которые не представляют интересов населения). Потому, что государство - это, как известно, "оседлый бандит", жизнь без которого, к сожалению, невозможна. Однако главная задача социальной системы заключается в том, чтобы держать этого бандита в наморднике и на привязи. Одним из важнейших механизмов тут являются то, что таких конкурирующих бандитов должно быть просто много, а население - имело бы возможность "голосовать ногами", выбирая себе юрисдикцию по цвету и вкусу. Конечный желаемый результат - чтобы государство можно было выбирать как товар в супермаркете (а не "где родился, там и пригодился"). Так что, пускай государство будет много и разных. В одних пусть ставят эксперименты с 80% налогами, в других - с базовым доходом, в третьих - с либертарианской дерегуляцией всего. История затем рассудит, что работает лучше (хотя мы, конечно, догадываемся что). Общество бы никуда не двигалось, если осколки империй вроде Голландии и США не ставили на себе эксперименты и не конкурировали бы друг с другом за граждан. Но чем меньше государство - тем меньше у него сил на "социальную инженерию". Чем меньше государство - тем сильнее общество. А соответственно сильнее и те институты, которые вырастают в нем изнутри, а не спущены сверху дядей чиновником. Это еще один большой плюс сепаратизма и "Европы 1000 флагов". Ну и, наконец, становление всякого нового национального проекта следует приветствовать. Потому что это знаете ли "нация для человека", а не "человек для нации". И нет никакого списка "правильных наций" из палаты мер и весов. Нации творят люди, через "ежедневный плебисцит" (который нынче как раз и проходит в Барселоне). Разнообразие национальных проектов - столь же важно, как и разнообразие государств. Поэтому желаю каталонцам всяческих успехов. Каталония будет свободной!
Несколько слов про референдум в Каталонии. Мне кажется, что Испания уже потеряла свою самую богатую провинцию. А пытаясь ее удержать полицией, штрафами, арестами и резиновыми пулями Мадрид делает только хуже.
В "Вестях" скороговоркой, секунд 15-20, рассказали об аварии на ТЭЦ в Якутске. Обесточены 6 тыс. домов в самом городе и 20 тыс. домов в районах республики. Нет горячей и холодной воды. А там вообще-то наступает зима. Зато главный сюжет, минут на пять, про референдум в Каталонии. Топят за "бедных каталонцев". В России даже за упоминание сепаратизма можно схлопотать до 5 лет колонии. Хуцпа.
Как это выглядит из Мадрида. "Впервые я голосовал на реферндуме в 1966 году. Тогда у Франко была идея: принять новый "Органический закон", нечто напоминающее конституцию с чем-то напоминающим разделение властей. ... Один журналист в то время задал мне вопрос одновременно наивный и саркастический: а где же офис кампании 'против'?" "Нет такой кампании, единственная кампания - 'за', – ответил я. - Только на нее тратятся бюджетные деньги и только его пропагандирует государственное телевидение, единственное, какое у нас существует." Псевдоконституция 1966 года была принята, но она не пережила Франко. Я вижу немало похожего на те события в истории с реферндумом в Каталонии, пишет Себриан. Дело не только в том, что референдум не был одобрен Конституционным Судом, и не только в том, что по Конституции Испании проведение референдумов - прерогатива центрального правительства. Дело в том, что нет никакого органа, местного, федерального или межународного, который контролировал бы и гарантировал бы законность при проведении этого голосования. Нет официально одобренных списков избирателей, нет официально изданных бюллетеней. И, конечно, нет кампании "нет". Есть только кампания "за", в распоряжении которой все средства и СМИ, имеющиеся в распоряжени правительства Каталонской автономии. (Это пишет Хуан Луис Себриан, президент издательского дома El Pais, это его колонка из сегодняшнего выпуска, жена помогла перевести, но бегло) Вот текст https://elpais.com/elpais/2017/09/30/opinion/1506780509_942387.html
Референдум в Каталонии - это заодно такая проверка на зрелость для всевозможных доморощенных мамкиных "регионалистов", то бишь сепаратистов.
Которые смотрят на эту движуху и очень ей завидуют, типа "а нам - слабо?"
Испанская полиция традиционно действует жестко. Количество открытых участков в Барселоне стремительно сокращается, а соцсети полнятся фотками избитых людей. Впрочем, власти Каталонии объявили, что проголосовать можно и с помощью мобильного приложения, созданного для переписи населения. Раз пошла такая пьянка, все средства хороши.