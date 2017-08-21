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Безвизовая Америка <код для ЖЖ>
Безвизовая Америка
С 23 августа США приостановливают выдачу неиммиграционных виз россиянам.  1 сентября выдача виз будет возобновлена, но только в посольстве в Москве.
Создан: 21.08.2017 19:00, обновлен: 21.08.2017 19:13
Просмотров: 428
Теги:
В связи с ограничением РФ числа сотрудников дипмиссии США
https://twitter.com/USEmbRu/ blogUSEmbRu
21.08. 19:12
В связи с ограничением РФ числа сотрудников дипмиссии США, выдача неиммиграционных виз приостановлена с 23.08.17
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Перестаньте вообще выдавать визы россиянамссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
21.08. 19:13
США, не ебите мозги, перестаньте вообще выдавать визы россиянам. Для страны скрепных духовных патриотов нет большего удара. Вы сейчас случайно наступили им на самую больную мозоль - и то не наступили, Путин сам поставил вашу ногу куда надо высылкой дипломатов - а теперь возьмите и въебите уже самостоятельно и как следует. Удивитесь, как они взвоют. Это я национал-предатель, разрушающий Россию на деньги Госдепа, мне пофиг на США, а для великодуховного русского патриота невозможность заселфиться из Маямы - непереносимый удар. А еще перестаньте их кормить. И продавать айфоны. И никакой гуманитарки больше. Вот тогда я и вправду поверю, что режим Путина может рухнуть через пару лет.
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Удивляет то, что заметная часть либеральной общественности и СМИ чуть ли не злорадствует по поводу проблем с американскими визамиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/serghei.golunov/blogSerghei Golunov
21.08. 19:12
Удивляет то, что заметная часть либеральной общественности и СМИ чуть ли не злорадствует по поводу проблем с американскими визами. Между тем, это чувствительный удар по свободе передвижения россиян, который непосредственно наносит, как ни странно, не российское правительство.
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Ожидаемое решение. Вредное решение.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
21.08. 19:11
«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок». https://ru.usembassy.gov/…/u-s-mission-to-russia-statement…/
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