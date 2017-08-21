США, не ебите мозги, перестаньте вообще выдавать визы россиянам. Для страны скрепных духовных патриотов нет большего удара. Вы сейчас случайно наступили им на самую больную мозоль - и то не наступили, Путин сам поставил вашу ногу куда надо высылкой дипломатов - а теперь возьмите и въебите уже самостоятельно и как следует. Удивитесь, как они взвоют. Это я национал-предатель, разрушающий Россию на деньги Госдепа, мне пофиг на США, а для великодуховного русского патриота невозможность заселфиться из Маямы - непереносимый удар. А еще перестаньте их кормить. И продавать айфоны. И никакой гуманитарки больше. Вот тогда я и вправду поверю, что режим Путина может рухнуть через пару лет. развернуть>>