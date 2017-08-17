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Спойлер от Пескова
Спойлер от Пескова
3.04 12:28 | число просмотров 7486 число постов 22
Первая часть анонсированной пресс-секретарем Путина информационной атаки на президента оказалась расследованием о недвижимости его предполагаемых любовниц и их родственников
 
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Сын Пескова <код для ЖЖ>
Сын Пескова
Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о красивой жизни сына пресс-секретаря президента России. После английской тюрьмы Николай Чоулз переехал в Россию и, похоже, ни в чем себе не отказывает.
Создан: 17.08.2017 21:08, обновлен: 20.08.2017 16:55
Просмотров: 2251
Теги:
18 августа
В ситуации с "сыном Пескова" Дмитрий Песков, очевидно, не нарушил никаких законовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.markov.5/blogSergey Markov
18.08. 22:27
В ситуации с "сыном Пескова" Дмитрий Песков, очевидно, не нарушил никаких законов. Но огромное большинство народа нашей страны имеет и нравственный подход. И в этом случае нравственное отчуждение народа от правящей элиты становится очень большим. Люди не хотят понимать, когда молодые не работающие балбесы кутят миллионы незаработанных ими денег в условиях, когда миллионы пенсионеров, учителей, врачей, считают скудные заработанные рубли. Это нравственное измерение политики становится все более важным. Путину пора заставить элиту вести себя так, как требует российский народ. Нравственное измерение будет важнейшим во время избирательной кампании. Его игнорирование может иметь очень высокую электоральную цену.
несмотря на атрибуты мажора, он не живет светской жизньюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
18.08. 14:43
У меня, кстати, есть гипотеза про Николая Чоулза. Дело в том, что я полезла проверять его связи через главный общественно-политический журнал Tatler и обнаружила, что это издание про Чоулза ничего не знает. То есть, несмотря на атрибуты мажора, он не живет светской жизнью.
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В России очень не любят богатых при властиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.markov.5/blogSergey Markov
18.08. 11:04
К истории с "сыном Пескова". В России очень не любят богатых при власти. Но относятся к ним с покорной привычкой и с пониманием, что другого не будет. Но к богатым и веселящимся детям богатых при власти в России относятся с такой лютой ненавистью, от которых у людей краснеют глаза, бегают желваки и белеют костяшки пальцев на кулаках. Я это наблюдал не раз. И нашей власти это надо понимать и помнить. И жестко навести порядок в поведении золотой молодежи. Потому что они - чемпионы по ненависти народа, обогнавшие и мигрантов, и геев, и американцев.
Проблема не только в коррупции, но и в воспитании, в культурессылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
18.08. 07:44
Вообще, про Чоулза — в целом абсолютно разделяю пафос разоблачения и все такое, но ловлю себя на мысли: Когда изучаешь жизнь человека по Instagram и другим социальным сетям, эта жизнь почти всегда богаче, лучше и круче, чем есть на самом деле. Если посмотреть инстаграм-аккаунты большинства людей, которых я фолловлю, может показаться, что они только и делают, что отдыхают, пьют шампанское в летних кафе, носят новую одежду и вообще — дети олигархов. Но я знаю, что настоящих детей олигархов среди них немного, а большинство довольно много работает, чтобы иногда отдыхать, сидеть в кафе и платить за машину. Просто редко кто выкладывает в Instagram рутину. Я и сам инстаграмом пользуюсь, в основном, во время отпусков — если туда взглянуть, то получится, что живу веселенькой жизнью. Хотя вообще-то довольно много работаю. Не говорю, что Чоулз за кадром своего Instagram горбатится на семи работах, конечно, нет — но просто надо понимать, что в соцсетях всегда лакированная действительность.
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Все же знают, что Николай Чоулз — не только сын Пескова, но и правнук маршала Буденного?ссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
18.08. 07:35
Кстати, все же знают, что Николай Чоулз — не только сын Пескова, но и правнук маршала Буденного? Наверняка на золото партии шикует.
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17 августа
Ни одно СМИ в России даже оппозиционное неспособно на такое качественное расследование, как ФБКссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
17.08. 18:32
Ни одно СМИ в России даже оппозиционное неспособно на такое качественное расследование, как ФБК. Это первый факт. Хотите или нет, но это данность. Далее важно то, что сын Пескова по фамилии Чоулз (почему так, читайте, я не буду пересказывать) имеет право вести себя как угодно. Даже мобильники отжимать, только потом придется отсидеть. Все правильно, сын за отца не отвечает, а отец за сына. Но, во-первых, это не вопрос коррупции, а вопрос репутации - с такой биографией сына папа в нормальной конкурентной политической системе в принципе не поступил бы на госслужбу. Во-вторых, все-таки вопрос коррупции, учитывая то, что у сына без образования куча богатств. И необязательно папа дал, сын Пескова для системы это должность.
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Сын Пескова ограбил человека возле Макдональдса, отсидел больше года в Англии, а потом вернулся в Россиюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kira.yarmysh/blogKira Yarmysh
17.08. 14:34
Сын Пескова ограбил человека возле Макдональдса, отсидел больше года в Англии, а потом вернулся в Россию, где теперь живет жизнью миллионера. У него нет даже среднего образования, не говоря уже о работе, но при этом он занимает самую почетную должность в России - он ребенок папы-коррупционера.
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Золотой ребёнок бриллиантового папыссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
17.08. 14:07
Фотографию человека рядом с «Теслой» нам прислали несколько месяцев назад, мы пробили её номер и поняли, что пора бы выпускать историю о персонаже, за которым мы наблюдаем 2,5 года.
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    Сын Пескова: из английской тюрьмы в российскую элиту
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