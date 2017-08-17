Вообще, про Чоулза — в целом абсолютно разделяю пафос разоблачения и все такое, но ловлю себя на мысли: Когда изучаешь жизнь человека по Instagram и другим социальным сетям, эта жизнь почти всегда богаче, лучше и круче, чем есть на самом деле. Если посмотреть инстаграм-аккаунты большинства людей, которых я фолловлю, может показаться, что они только и делают, что отдыхают, пьют шампанское в летних кафе, носят новую одежду и вообще — дети олигархов. Но я знаю, что настоящих детей олигархов среди них немного, а большинство довольно много работает, чтобы иногда отдыхать, сидеть в кафе и платить за машину. Просто редко кто выкладывает в Instagram рутину. Я и сам инстаграмом пользуюсь, в основном, во время отпусков — если туда взглянуть, то получится, что живу веселенькой жизнью. Хотя вообще-то довольно много работаю. Не говорю, что Чоулз за кадром своего Instagram горбатится на семи работах, конечно, нет — но просто надо понимать, что в соцсетях всегда лакированная действительность. развернуть>>