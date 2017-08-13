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Тексты дня по теме
Самые страшные буквы в моей жизни
Самые страшные буквы в моей жизни
13.08 14:48 | число просмотров 1370
blogИгорь Мальцев
Это фамилии моряков, которые шли бесконечным потоком по черному телевизионному экрану. Пока была надежда, все держались и сдерживали. Когда пошли эти списки — слезы потекли. Я думаю, у каждого, кто как-то связан с флотом
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"Она утонула". 15 лет спустя
"Она утонула". 15 лет спустя
13.08 13:18 | число просмотров 1520 число постов 3
В блогах пишут о 15-летии трагедии подводной лодки "Курск", вспоминают погибших и задаются вопросом: ответит ли кто-нибудь за произошедшее?
 
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Годовщина "Курска" <код для ЖЖ>
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии.
Создан: 13.08.2017 14:54, обновлен: 13.08.2017 15:15
Просмотров: 1311
Теги:
13 августа
Я первой присала репортаж в "Вести" с похорон погибших на "Курске"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001016872823blogАлевтина Тарасова
13.08. 13:41
Я первой присала репортаж в "Вести" с похорон погибших на "Курске", поскольку первым подняли из моря тело погибшего рязанца, мичмана Борисова. Его доставили в родное село почему-то поздней ночью. Все было обставлено какой-то секретностью. Снимать происходящее было очень тяжело. Военные все время мешали. Фсбешники путались под ногами. А я боялась увидеть покойного, боялась обезображенного тела. Но мичман выглядел так, как-будто умер несколько часов назад. Будто спал. А ведь прошло с момента гибели уже несколько дней. Значит, они там долгое время были живы.
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По телевидению сплошной праздник ВКС и танковый биатлонссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002239113040blogВладимир Федоров
13.08. 08:34
Вчера была трагическая годовщина. Семнадцать лет, со дня гибели подводной лодки "Курск". По телевидению, сплошной праздник ВКС и танковый биатлон. О подводниках, принесенных в жертву хорошему отношению с "нашими западными партнерами" ( лодка была торпедирована американцами), даже не вспоминали. --"-Что случилось с вашей подводной лодкой? -Она утонула". #курск #мир
Федеральные СМИ не особо охотно вещали о дате, которую должна помнить вся странассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469601003blogАнтон Дроздов
13.08. 06:32
Обидно и противно за державу. Федеральные СМИ не особо охотно вещали о дате, которую должна помнить вся страна! Видимо разрешения ждут, дабы не разозлить "Царя" земли русской.
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12 августа
в новостях центральных телеканалов не было ни единого упоминания о годовщине гибели подлодки "Курск"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/varfolomeev/blogVladimir Varfolomeev
12.08. 18:32
И ещё о ТВ. Сегодня дежурю на работе, а потому вынужден смотреть все выпуски теленовостей. Может быть я и отвлёкся в какой-то момент и что-то пропустил, но общее наблюдение такое: в новостях центральных телеканалов не было ни единого упоминания о годовщине гибели подлодки "Курск" и сюжетов об акциях, которые проходили в разных городах.
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Сегодня - 17 лет трагедии подлодки "Курск" и её экипажассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002218225926blogАлёна Голубева
12.08. 14:55
Сегодня - 17 лет трагедии подлодки "Курск" и её экипажа. Сегодня 17 лет, как граждане страны - те, кто способны понимать - должны были понять, кто у них на месте президента. Оказывается - немногие. Борис Немцов уже тогда, будучи депутатом Госдумы и лидером фракции СПС, заявляет: "Поведение нашего президента - аморально".
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17 лет с дня гибели "Курска". Вечная память! ссылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
12.08. 12:50
17 лет с дня гибели "Курска". Вечная память! Этот режим начался со слов "Она утонула" https://t.co/Z54b2JSVt4
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10 августа
Самые страшные буквы в моей жизниссылка на данный пост
https://www.facebook.com/igor.maltsev.9/blogИгорь Мальцев
10.08. 22:35
Самые страшные буквы в моей жизни — это фамилии моряков, которые шли бесконечным потоком по черному телевизионному экрану. Пока была надежда, все держались и сдерживали. Когда пошли эти списки — слезы потекли. Я думаю, у каждого, кто как-то связан с флотом. У каждого, кто знает, что такое океан и что такое служба на Севере. Да еще и на подводной лодке. У каждого, кто отдал три года, кто 20 лет, кто 40 службе в самых малоприспособленных для жизни местах моей страны. Пока врала пресс-служба флота. Пока адмиралы из Переделкино пытались прикрыть свои задницы, пока изворачивались газеты и телевидение. Пока телеведущие своей ложью превращались в черные дыры вместо звезд. Пока миллионы служивших еще надеялись — слез не было. А тут полились. Тишина раздалась во всех отсеках и казармах по всей стране. Потому что надежды больше не было.
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    Цитаты
    " Этот режим начался со слов "Она утонула". "
    13.08
    blogmich261213
    " Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
    13.08
    blogMaxmet Talzak
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