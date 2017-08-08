На свободу из колонии вышел один из лидеров левого движения Сергей Удальцов. Он был осужден на 4,5 года за события на Болотной площади в 2012 году. Блогеры поздравляют Удальцова и обсуждают перспективы левых сил.
Друзья! Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций. На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа (анонс ниже).
Сергей так и остался в 2013 году. Навальный за 4 года запустил мощный проект, объединил сторонников, создал медиаканалы и нашел под это финансирование. Хороший он или плохой – не о том речь. Он это сделал. Удальцов же сегодня – обычный человек после тюрьмы, не обладающий ни финансовыми ресурсами, ни медиа, ни сплоченным базисом сторонников. Тем не менее, как и 4 года назад, Удальцов строит свое отношение к Навальному как общение равных. А это уже не отвечает реалиям. И Навальный, можно предположить, встречаться с Удальцовым не будет: ему это политически не нужно, они уже в разных весовых категориях.
Удальцов до своего ареста считался одним из наиболее адекватных и договороспособных левых. Несмотря на довольно радикальную позицию по многим вопросам, он прекрасно взаимодействовал и с либералами, и с нацболами.
Надо иметь ввиду все-таки, что тема коррупции, на которой построен весь политический капитал навального, имеет прямое отношение к теме социальной справедливости: "чиновник не может воровать, потому что он содержится на должности налогоплательщиком", "почему чиновник, ничего не производя, зарабатывает больше производителя", "почему чиновник распределяет национальные богатства, принадлежащие всем гражданам".
Слушайте, но ведь все замеры говорят, что аудитория (сторонники, поддержка) у Навального и Удальцова не пересекаются. Это совершенно разные аудитории. У Навального в числе сторонников нет приверженцев левой идеи. Да,возможно, эти люди выходят на его акции, но не потому что они за Навального, они за протест и мнение Навального для них пшик. Удальцов не отнимет у Навального сторонников. Скорее, кому Удальцов опасен, так это системной оппозиции- КПРФ и Справороссам. И даже ЛДПР он опасен. Есть потенциал у Удальцова- конечно. Будет ли он использован- сомневаюсь.
В годовщину войны с Грузией выпустили Сергея Удальцова. Корр РЕН-ТВ, единственный приехавший с Анастасией Удальцовой и Виолеттой Волковой, едва дотерпел с вопросом: "Чей Крым?". Сергей отрапортовал, что сразу же, еще в тюрьме, обрадовался захвату: "Это предотвратило конфронтацию, кровь, страдания людей".
В 2011-2012 годах он находился в уникальной и очень выгодной ситуации. Был своим для возрастной коммунистической аудитории, воспринимвшей его как "внука", альтернативу поднадоевшим бюрократам и средних лет карьеристам из КПРФ. И пользовался расположением либералов, которые видели в нем левого политика, отличавшегося гибкостью и эволюционировавшего от демонстративного сталинизма 90-х к большей умеренности.