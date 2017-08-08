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Удальцов на свободе <код для ЖЖ>
Удальцов на свободе
На свободу из колонии вышел один из лидеров левого движения Сергей Удальцов. Он был осужден на 4,5 года за события на Болотной площади в 2012 году. Блогеры поздравляют Удальцова и обсуждают перспективы левых сил.
Создан: 08.08.2017 13:27, обновлен: 11.08.2017 15:05
Просмотров: 1432
Теги:
Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций
https://www.facebook.com/udaltsova blogАнастасия Удальцова
08.08. 13:30
Друзья! Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций. На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа (анонс ниже). 
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11 августа
По итогам пресс-конференции Удальцовассылка на данный пост
https://www.facebook.com/tvnoga/blogYevgeniy Titov
11.08. 15:04
Сергей так и остался в 2013 году. Навальный за 4 года запустил мощный проект, объединил сторонников, создал медиаканалы и нашел под это финансирование. Хороший он или плохой – не о том речь. Он это сделал. Удальцов же сегодня – обычный человек после тюрьмы, не обладающий ни финансовыми ресурсами, ни медиа, ни сплоченным базисом сторонников. Тем не менее, как и 4 года назад, Удальцов строит свое отношение к Навальному как общение равных. А это уже не отвечает реалиям. И Навальный, можно предположить, встречаться с Удальцовым не будет: ему это политически не нужно, они уже в разных весовых категориях.
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Удальцов до своего ареста считался одним из наиболее адекватных и договороспособных левых. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
11.08. 14:35
Удальцов до своего ареста считался одним из наиболее адекватных и договороспособных левых. Несмотря на довольно радикальную позицию по многим вопросам, он прекрасно взаимодействовал и с либералами, и с нацболами.
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Когда Незыгарь сообщает, что среди сторонников навального нет приверженцев левой идеи, он сильно ошибаетсяссылка на данный пост
https://t.me/vvgorshenin/blogВадим Горшенин
11.08. 12:57
Надо иметь ввиду все-таки, что тема коррупции, на которой построен весь политический капитал навального, имеет прямое отношение к теме социальной справедливости: "чиновник не может воровать, потому что он содержится на должности налогоплательщиком", "почему чиновник, ничего не производя, зарабатывает больше производителя", "почему чиновник распределяет национальные богатства, принадлежащие всем гражданам".
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аудитория (сторонники, поддержка) у Навального и Удальцова не пересекаютссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
11.08. 12:55
Слушайте, но ведь все замеры говорят, что аудитория (сторонники, поддержка) у Навального и Удальцова не пересекаются. Это совершенно разные аудитории. У Навального в числе сторонников нет приверженцев левой идеи. Да,возможно, эти люди выходят на его акции, но не потому что они за Навального, они за протест и мнение Навального для них пшик. Удальцов не отнимет у Навального сторонников. Скорее, кому Удальцов опасен, так это системной оппозиции- КПРФ и Справороссам. И даже ЛДПР он опасен. Есть потенциал у Удальцова- конечно. Будет ли он использован- сомневаюсь.
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8 августа
Корр РЕН-ТВ, единственный приехавший с Анастасией Удальцовой и Виолеттой Волковой, едва дотерпел с вопросом: "Чей Крым?"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
08.08. 15:58
В годовщину войны с Грузией выпустили Сергея Удальцова. Корр РЕН-ТВ, единственный приехавший с Анастасией Удальцовой и Виолеттой Волковой, едва дотерпел с вопросом: "Чей Крым?". Сергей отрапортовал, что сразу же, еще в тюрьме, обрадовался захвату: "Это предотвратило конфронтацию, кровь, страдания людей".
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В чем проблема Удальцова?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/a.makarkin/blogАлексей Макаркин
08.08. 13:32
В 2011-2012 годах он находился в уникальной и очень выгодной ситуации. Был своим для возрастной коммунистической аудитории, воспринимвшей его как "внука", альтернативу поднадоевшим бюрократам и средних лет карьеристам из КПРФ. И пользовался расположением либералов, которые видели в нем левого политика, отличавшегося гибкостью и эволюционировавшего от демонстративного сталинизма 90-х к большей умеренности.
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Ура! Сергей Удальцов вышел на свободу.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000976634979blogЮлия Галямина
08.08. 13:31
Ура! Сергей Удальцов вышел на свободу.
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    Цитаты
    " Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
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