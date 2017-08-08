Сергей так и остался в 2013 году. Навальный за 4 года запустил мощный проект, объединил сторонников, создал медиаканалы и нашел под это финансирование. Хороший он или плохой – не о том речь. Он это сделал. Удальцов же сегодня – обычный человек после тюрьмы, не обладающий ни финансовыми ресурсами, ни медиа, ни сплоченным базисом сторонников. Тем не менее, как и 4 года назад, Удальцов строит свое отношение к Навальному как общение равных. А это уже не отвечает реалиям. И Навальный, можно предположить, встречаться с Удальцовым не будет: ему это политически не нужно, они уже в разных весовых категориях. развернуть>>