Два дня назад я просила этого человека пройти опросик. Полчаса назад его приговорили к депортации туда, где его пытали и где его свободу и безопасность ничто не гарантирует. Ближайшие десять дней он проведёт в месте содержания депортируемых заключённых – довольно паршивое место. Да, мы все в очередной раз встанем на уши и сделаем всё, чтобы, по мере сил, обезопасить его даже там, но сейчас – очень стыдно и горько. — с Ali Feruz и Viktoria Gromova. развернуть>>