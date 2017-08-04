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Экстрадиционные ценности
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Блогеры возмущены историей Дмитрия Драченко. Бывшего офицера армии Узбекистана, перебравшегося в Россию из-за дискриминации этнических русских, спустя 15 лет арестовали за дезертирство и посадили в тверское СИЗО с перспективой депортации
 
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#ОтвалиОтАли

Московский городской суд изменил решение о выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза, приостановив депортацию до завершения разбирательства по его жалобе в ЕСПЧ
Создан: 04.08.2017 13:03, обновлен: 08.08.2017 17:19
Просмотров: 609
Теги:
8 августа
Это мать журналиста, Зоя Васильевна Нурматова, и журналист «Новой» Елена Костюченко.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkovblogDmitry Gudkov
08.08. 13:05
  Фотография на выходе из суда по депортации (к счастью, отложенной) Али Феруза. Это мать журналиста, Зоя Васильевна Нурматова, и журналист «Новой» Елена Костюченко.
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Али Феруз останется в центре временного содержания до окончания разбирательства.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/blogОльга Романова
08.08. 13:04
Решение по делу Али Феруза: предыдущее решение суда приостановить в соответствии с решением ЕСПЧ.
PS Али Феруз останется в центре временного содержания до окончания разбирательства.
Все, на что оказался способен Мосгорсуд в деле Али Феруза — это дословно выполнить требование ЕСПЧссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
08.08. 13:03
Все, на что оказался способен Мосгорсуд в деле Али Феруза — это дословно выполнить требование ЕСПЧ и — пока — не высылать его в Узбекистан. При этом оставив в камере центра для мигрантов.
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7 августа
Адвокаты настаиваютссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vanyashka/blogIvan Kondratenko
07.08. 13:03
Адвокаты настаивают: Ali Feruz жил в России легально, находился в процедуре получения статуса беженца. Он не скрывался, ходил на все собеседования для получения убежища в ФМС/МВД, не нарушал закон и не привлекался к административной или уголовной ответственности, не был в розыске; имел постоянное место работы в "Новой Газете". В России живет его старая больная мать, инвалид 2-й группы
В Мосгорсуде началась апелляцияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vanyashka/blogIvan Kondratenko
07.08. 12:23
В Мосгорсуде началась апелляция по депортации Ali Feruz. Большинство публики, наблюдателей, журналистов, друзей Али просто не пустили на порог - зал совершенно крошечный для такого суда. В зал смогло втиснуться что-то вроде 23 человек, включая пятерых дипломатов стран ЕС. Остальных должны отправить в другой зал - смотреть трансляцию
4 августа
ЕСПЧ запретил депортацию Али Ферузассылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
04.08. 14:45
ЕСПЧ запретил депортацию Али Феруза — временно, до рассмотрения дела. Хоть какая-то хорошая новость — но, как всегда, не из отечественных судов. Они могут решения ЕСПЧ только отменять или не исполнять вовсе, спасибо Госдуме.
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Позвонил Али. Им дают телефон на 20 минут раз в три дняссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.kostyuchenko.7/blogElena Kostyuchenko
04.08. 12:59
Позвонил Али. Им дают телефон на 20 минут раз в три дня. Всех любит, всем благодарен. Сильно избит по дороге из суда, поправляется. И говорит: передайте тетрадку и сигарет побольше, я пишу РЕПОРТАЖ
3 августа
Али находится ровно в той ситуации, которую помогал разрулить относительно другого человека некоторое время назадссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arkhipova.j/blogJulia Arkhipova
03.08. 19:01
Друзья, тут вот такое страшное происходит. Али Феруза, журналиста и активиста, хотят выслать из России в Узбекистан, где ему ничего, кроме пыток и жестокого обращения не грозит. Я понимаю, что в наших странах такое происходит если не каждую неделю, то раз в месяц стабильно. Мне приходится иногда быть циником, потому что спасти всех невозможно, как ты ни крути. Егорова вот продолбали совершенно феерически, но это отдельная история.
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2 августа
Два дня назад я просила этого человека пройти опросикссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elisaveta.vereschaginablogElisaveta Vereshchagina
02.08. 00:25
Два дня назад я просила этого человека пройти опросик. Полчаса назад его приговорили к депортации туда, где его пытали и где его свободу и безопасность ничто не гарантирует. Ближайшие десять дней он проведёт в месте содержания депортируемых заключённых – довольно паршивое место. Да, мы все в очередной раз встанем на уши и сделаем всё, чтобы, по мере сил, обезопасить его даже там, но сейчас – очень стыдно и горько. — с Ali Feruz и Viktoria Gromova.
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Из России, где живёт его тяжело больная мать, его брат и сестра, где его работа, его дело и друзьяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/baydakova/blogAnna Baydakova
02.08. 00:04
Друзья, это катастрофа. Нашего коллегу и друга Али Феруза выдворяют из России. Из России, где живёт его тяжело больная мать, его брат и сестра, где его работа, его дело и друзья. В Узбекистан - страну, из которой он бежал от пыток. Али никогда не был осуждён в России ни за какие правонарушения. Он талантливый журналист, востребованный российской редакцией. Но судья Басманного суда Карпов решил, что Али надо отправить в Узбекистан, где его ждут местные спецслужбы!
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1 августа
Меня поместили в Сахарово. Все очень страшноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aliferuzfox/www.facebook.com
01.08. 23:49
Пиздец! Меня поместили в Сахарово.
Все очень страшно
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