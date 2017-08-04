Адвокаты настаивают: Ali Feruz жил в России легально, находился в процедуре получения статуса беженца. Он не скрывался, ходил на все собеседования для получения убежища в ФМС/МВД, не нарушал закон и не привлекался к административной или уголовной ответственности, не был в розыске; имел постоянное место работы в "Новой Газете". В России живет его старая больная мать, инвалид 2-й группы
В Мосгорсуде началась апелляция по депортации Ali Feruz. Большинство публики, наблюдателей, журналистов, друзей Али просто не пустили на порог - зал совершенно крошечный для такого суда. В зал смогло втиснуться что-то вроде 23 человек, включая пятерых дипломатов стран ЕС. Остальных должны отправить в другой зал - смотреть трансляцию
ЕСПЧ запретил депортацию Али Феруза — временно, до рассмотрения дела. Хоть какая-то хорошая новость — но, как всегда, не из отечественных судов. Они могут решения ЕСПЧ только отменять или не исполнять вовсе, спасибо Госдуме.
Друзья, тут вот такое страшное происходит. Али Феруза, журналиста и активиста, хотят выслать из России в Узбекистан, где ему ничего, кроме пыток и жестокого обращения не грозит.
Я понимаю, что в наших странах такое происходит если не каждую неделю, то раз в месяц стабильно. Мне приходится иногда быть циником, потому что спасти всех невозможно, как ты ни крути. Егорова вот продолбали совершенно феерически, но это отдельная история.
Два дня назад я просила этого человека пройти опросик. Полчаса назад его приговорили к депортации туда, где его пытали и где его свободу и безопасность ничто не гарантирует. Ближайшие десять дней он проведёт в месте содержания депортируемых заключённых – довольно паршивое место. Да, мы все в очередной раз встанем на уши и сделаем всё, чтобы, по мере сил, обезопасить его даже там, но сейчас – очень стыдно и горько. — с Ali Feruz и Viktoria Gromova.
Друзья, это катастрофа.
Нашего коллегу и друга Али Феруза выдворяют из России. Из России, где живёт его тяжело больная мать, его брат и сестра, где его работа, его дело и друзья. В Узбекистан - страну, из которой он бежал от пыток. Али никогда не был осуждён в России ни за какие правонарушения. Он талантливый журналист, востребованный российской редакцией. Но судья Басманного суда Карпов решил, что Али надо отправить в Узбекистан, где его ждут местные спецслужбы!