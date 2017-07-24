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Биты на дом <код для ЖЖ>
Биты на дом

В Воронеже неизвестные ночью ворвались в дом пенсионера Станислава Егорова и избили его битами. Мужчина находится в больнице с переломами. Нападение он связывает со своим расследованием о хищениях при проведении капитального ремонта его дома.
Создан: 24.07.2017 16:51, обновлен: 24.07.2017 17:02
Просмотров: 339
Теги:
24 июля
Какова власть – такова и местьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003794766759blogТатьяна Фролова
24.07. 12:41
Срочно! Какова власть – такова и месть. Сегодня ночью, 23 июля 2017 года, в квартиру Станислава Егорова ворвались подонки с битами и устроили свое судилище над пожилым человеком. Его били только за то, что он имеет право не соглашаться с политикой власти и открыто ее критиковать. Его одиночные пикеты можно было увидеть не только на площади Ленина в его родном Воронеже, но и в Москве, у кремлевских ворот. Его смелое содержание плакатов, которое сродни афоризмам, безусловно, било по больному месту власти. Потому, не удивительно, что эта криминальная власть решила воспользоваться низким своим способом сведения счета с этим человеком.
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23 июля
совершенно же людоедские, зоновские методыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/toloknoblogНадя Толокно
23.07. 16:33
К человеку, который занимался вопросами коррупции при проведении ЖКХ капремонтов, в 4 утра ворвались в квартиру трое неизвестных с бейсбольными битами, били по голове, сломали нос, челюсть и ноги. Активиста зовут Станислав Егоров.
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Мрак. Знаю Станислава Егорова уже очень давноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vanyashka/blogIvan Kondratenko
23.07. 13:46
Мрак. Знаю Станислава Егорова уже очень давно. Он настоящий активист - чтобы ни было, град или снег, нарисует плакат и стоит себе в одиночном пикете. Сегодня ночью прямо к нему домой вломились быки с битами - сломали ногу, челюсть и т.д. Воронеж пробивает новое дно(
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в 4 утра после удара битой по носуссылка на данный пост
https://twitter.com/Rezervaciy/blogRezervaciy
23.07. 12:11
Даже в 4утра после удара битой по носу, сон как рукой снимает технологии ПУТИНИЗМА


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