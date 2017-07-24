Срочно! Какова власть – такова и месть. Сегодня ночью, 23 июля 2017 года, в квартиру Станислава Егорова ворвались подонки с битами и устроили свое судилище над пожилым человеком. Его били только за то, что он имеет право не соглашаться с политикой власти и открыто ее критиковать. Его одиночные пикеты можно было увидеть не только на площади Ленина в его родном Воронеже, но и в Москве, у кремлевских ворот. Его смелое содержание плакатов, которое сродни афоризмам, безусловно, било по больному месту власти. Потому, не удивительно, что эта криминальная власть решила воспользоваться низким своим способом сведения счета с этим человеком. развернуть>>