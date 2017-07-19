Сурков подтверждает, что идея Малороссии - продукт его ведомства. Но похоже даже не он придумывал. Однако я предлагаю посмотреть на другое - на ход мысли Суркова, который так хорошо показался нам в комментарии его к истории с Малороссией. Посмотрите как плетется сурковская паутина. Вот о чем я все время вам говорю. Володин так никогда не мыслит. Он не смотрит так системно, а идет от точки А к точке Б. У Суркова все иначе и благодаря этому дизайну его рука всегда распознается, кстати: развернуть>>