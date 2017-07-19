Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. "Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.
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