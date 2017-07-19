  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4075 число записей 27
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 3295 число записей 4
 
Интервью с Алексиевич
23.06 число просмотров 2391 число записей 13
 
10 лет за "Оккупай-наркофиляй"
28.06 число просмотров 2376 число записей 6
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2258 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
Проект "Малороссия" <код для ЖЖ>
Проект "Малороссия"
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании «нового государства Малороссия» на территории Украины со столицей в Донецке. По замыслу Захарченко, оно должно состоять из 19 областей, которые сегодня входят в состав Украины – за исключением Крыма.
Создан: 19.07.2017 15:04, обновлен: 19.07.2017 21:35
Просмотров: 434
Теги:
19 июля
Захарченко без санкции Москвы и конкретно одного там помощника президента РФ ничего подобного бы не вытворял. ссылка на данный пост
https://t.me/ibarabanch/blogibarabanch
19.07. 15:13
Когда у тебя в голове капуста вместо мозгов, ты легко можешь в марте объявлять линию соприкосновения новой государственной границей, забивая на Минские соглашения, а в июле создавать Малороссию, настаивая уже на территориальной целостности страны но с столицей теперь в Донецке.
развернуть>>
Идея главы ДНР Захарченко насчет создании государства Малороссия оказалась инициативой его окружения и была неожиданной для Кремляссылка на данный пост
https://t.me/akitilop/blogАнтидот добра
19.07. 15:13
Идея главы ДНР  Захарченко насчет создании  государства Малороссия оказалась инициативой его окружения и была неожиданной для Кремля, заявили два близких к администрации президента источника :)
развернуть>>
Всё по заветам "талантливого" Геббельсаюссылка на данный пост
https://t.me/kompr/blogК2
19.07. 15:10
"Объявление о создании Малороссии" с блэкджеком и шлюхами это попытка вытеснить из информационного пространства тему третьей годовщины #MH17. Всё по заветам "талантливого" Геббельсаю
развернуть>>
Малороссия - это часть Российской империи.ссылка на данный пост
https://t.me/aavst55/blogВенедиктов
19.07. 15:09
Украину несостоявшимся государством и презапустить проект вассального образования как будущей части России. Малороссия - это часть Российской империи. То есть идти не по Крымскому или Абхазскому, а по Южно-Осетинскому сценарию с последующим объединением. А сейчас сделать типа ГДР/ФРГ. Ну чтоб Путин одобрил. А Минские соглашения побоку. И действительно, какие-то соглашения... Очевидно, что Кремль одобрил.
развернуть>>
Сурков подтверждает, что идея Малороссии - продукт его ведомствассылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.efa/blogOlga Efa
19.07. 15:08
Сурков подтверждает, что идея Малороссии - продукт его ведомства. Но похоже даже не он придумывал. Однако я предлагаю посмотреть на другое - на ход мысли Суркова, который так хорошо показался нам в комментарии его к истории с Малороссией. Посмотрите как плетется сурковская паутина. Вот о чем я все время вам говорю. Володин так никогда не мыслит. Он не смотрит так системно, а идет от точки А к точке Б. У Суркова все иначе и благодаря этому дизайну его рука всегда распознается, кстати:
развернуть>>
18 июля
сказанное Захарченко совсем не глупо.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/el.murid.3/blogЭль Мюрид
18.07. 15:11
Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. "Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.
развернуть>>
Тема про создание "Малороссии" мне видится информационной пустышкойссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
18.07. 11:59
Тема про создание "Малороссии" мне видится информационной пустышкой, дискуссией ради дискуссии. Ну то есть, заявление Захарченко - это примерно как заявления Жириновского, такая попытка просто спровоцировать хайп.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Сказано по теме

    Цитаты
    " Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
    19.07
    blogМетодичка
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012