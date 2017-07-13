Не хочу комментировать известную историю с активистом, получившим травмы, т.к. недостаточно хорошо знаю все факты. Скажу, как к подобным проблемам подхожу лично я. Как знают мои друзья, мне не больше всех, но иногда доставалось за свою деятельность: сидел под арестом не раз, в армию был отправлен незаконно, были всякие проблемы со здоровьем, голодовки, даже в реанимацию однажды загремел, сейчас вот до сих пор не прошла травма ноги с 12 июня ну и т.п... В общем, стандартный набор по нашим временам. развернуть>>