Получивший травмы во время обыска штаба Навального волонтёр Александр Туровский в соцсети пожаловался, что "от Навального никакой помощи так и не увидел". Представители штаба уточняют, что оплатили ему троих адвокатов и круглосуточно дежурили в больнице.
Все мне кидают ссылку на пост недовольного активиста, который пострадал в штабе Навального и теперь жалуется, что ему мало помогали.
Не очень понятно, причём здесь я. Но раз кидают, то, видимо, интересны мои мысли, так что напишу.
Прочитал сейчас пост Саши Туровского. Саша мой друг, мы давно знакомы, много работали вместе. Когда с Сашей случилась эта история, мы весь день дежурили в больнице вместе с правозащитниками, не давая обморокам в погонах похитить нашего друга, который только что перенес операцию. Мы делали все, что было в наших силах, от лица штаба и каждого из нас мы форсировали эту историю через все наши каналы связи, подняли все возможные СМИ, прорывались в больницу через сумасшедших охранников, которые помогали сотрудникам полиции мучить нашего друга.
Про Туровского. Он же молодой парень. У него родители. Переживают, злятся, понимают, что его лечение ляжет в том числе на них. Про человеческое отношение - это мамины слова скорее всего. Взяли с парня слово завязать с политикой. Какой Навальный, когда тут мать рыдает?
Не хочу комментировать известную историю с активистом, получившим травмы, т.к. недостаточно хорошо знаю все факты. Скажу, как к подобным проблемам подхожу лично я. Как знают мои друзья, мне не больше всех, но иногда доставалось за свою деятельность: сидел под арестом не раз, в армию был отправлен незаконно, были всякие проблемы со здоровьем, голодовки, даже в реанимацию однажды загремел, сейчас вот до сих пор не прошла травма ноги с 12 июня ну и т.п... В общем, стандартный набор по нашим временам.
Наблюдаю, как люди, не любящие Навального за зарплату, честно делают свою работу, а люди, не любящие Навального бесплатно, зачем-то присоединились к этому позорному хору, не понимая некоторой специфики.
С Туровским власть хорошо провернула. И сразу все ортеги сбежались лайкать и квакать. Сколько еще таких запуганых/засланных будет показано? Много, это только начало. Но те, кто первые кинулись стенать, обличать, разоблачать, плакать и лайкать - они как потсписку прямо. Весь антинавальновский фронт.
ну вот, сторонник Навального, которого избили, когда пришли в штабе обыск проводить, пишет, что штаб Навального ничем не помог, кроме освещения ситуации (апд: и адвокатов).
как Лебедеву после Акулинина, как Капустину после куба на Новокузнецкой. им же тоже никто не помог ни в чем (апд: по медицинской части до тех пор, пока в случае Капустина не был поднят ШУМ в тусовочке).
Интересно, а через сколько минут человека, который разочаровался в Навальном, обвинят в работе на Кремль и поддержке Путина?
Также вангую аргументы(не потому что я умная, я и комментарии единороссов заранее написать могу, потому что все слишком предсказуемые):