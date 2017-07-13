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Волонтер Туровский <код для ЖЖ>
Волонтер Туровский
Получивший травмы во время обыска штаба Навального волонтёр Александр Туровский в соцсети пожаловался, что "от Навального никакой помощи так и не увидел". Представители штаба уточняют, что оплатили ему троих адвокатов и круглосуточно дежурили в больнице.
Создан: 13.07.2017 23:03, обновлен: 14.07.2017 13:11
Просмотров: 1349
Теги:
14 июля
Команда Навального никогда не думает о безопасностиссылка на данный пост
https://t.me/maximkatz/blogМаксим Кац
14.07. 11:06
Все мне кидают ссылку на пост недовольного активиста, который пострадал в штабе Навального и теперь жалуется, что ему мало помогали. Не очень понятно, причём здесь я. Но раз кидают, то, видимо, интересны мои мысли, так что напишу.
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Саша мой друг, мы давно знакомы, много работали вместессылка на данный пост
https://www.facebook.com/nikkassian/blogNikolay Kasyan
14.07. 10:31
Прочитал сейчас пост Саши Туровского. Саша мой друг, мы давно знакомы, много работали вместе. Когда с Сашей случилась эта история, мы весь день дежурили в больнице вместе с правозащитниками, не давая обморокам в погонах похитить нашего друга, который только что перенес операцию. Мы делали все, что было в наших силах, от лица штаба и каждого из нас мы форсировали эту историю через все наши каналы связи, подняли все возможные СМИ, прорывались в больницу через сумасшедших охранников, которые помогали сотрудникам полиции мучить нашего друга.
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Про Туровского. Он же молодой парень. У него родители.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.shavshukova/blogNatalia Shavshukova
14.07. 10:25
Про Туровского. Он же молодой парень. У него родители. Переживают, злятся, понимают, что его лечение ляжет в том числе на них. Про человеческое отношение - это мамины слова скорее всего. Взяли с парня слово завязать с политикой. Какой Навальный, когда тут мать рыдает?
По-моему, вариантов всего три...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
14.07. 10:08
Прочел Туровского, прочел Навального, прочел Волкова... По-моему, вариантов всего три... 1. Туровский - изначально конторский провокатор. 2. Туровского запугали.
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Нет, это не так. Денис никогда не был никаким "казачком"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
14.07. 09:59
В связи с обвинениями Алексея Навального в адрес моего бывшего общественного помощника по Думе Денис Лебедев (Denis Lebedev) не могу не встать на его защиту и не прокомментировать ситуацию.
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13 июля
может, я лох, но мне никогда не приходило в голову требовать каких-то компенсаций и репараций у соратниковссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
13.07. 22:31
Не хочу комментировать известную историю с активистом, получившим травмы, т.к. недостаточно хорошо знаю все факты. Скажу, как к подобным проблемам подхожу лично я. Как знают мои друзья, мне не больше всех, но иногда доставалось за свою деятельность: сидел под арестом не раз, в армию был отправлен незаконно, были всякие проблемы со здоровьем, голодовки, даже в реанимацию однажды загремел, сейчас вот до сих пор не прошла травма ноги с 12 июня ну и т.п... В общем, стандартный набор по нашим временам.
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некоторым надо решить, для чего они пришли в протест. Чтобы будущее строить, или чтобы Навальный похвалилссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nmrsk/blogPolina Nemirovsky
13.07. 15:56
Наблюдаю, как люди, не любящие Навального за зарплату, честно делают свою работу, а люди, не любящие Навального бесплатно, зачем-то присоединились к этому позорному хору, не понимая некоторой специфики.
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Это очень странный пост Александра и по стилю, и по фактамссылка на данный пост
https://www.facebook.com/navalny/blogНавальный
13.07. 14:32
Это очень странный пост Александра и по стилю, и по фактам. Сейчас мы пытаемся связаться с ним, чтобы убедиться, что это он сам всё написал без давления и тд - телефоны не отвечают.
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Сколько еще таких запуганых/засланных будет показано?ссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
13.07. 13:45
С Туровским власть хорошо провернула. И сразу все ортеги сбежались лайкать и квакать. Сколько еще таких запуганых/засланных будет показано? Много, это только начало. Но те, кто первые кинулись стенать, обличать, разоблачать, плакать и лайкать - они как потсписку прямо. Весь антинавальновский фронт.
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каждый раз штаб отписывается от получивших травмы и получает за это ведро дерьма на голову и пару десятков отписавшихся сторонниковссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arkhipova.j/blogJulia Arkhipova
13.07. 12:59
ну вот, сторонник Навального, которого избили, когда пришли в штабе обыск проводить, пишет, что штаб Навального ничем не помог, кроме освещения ситуации (апд: и адвокатов). как Лебедеву после Акулинина, как Капустину после куба на Новокузнецкой. им же тоже никто не помог ни в чем (апд: по медицинской части до тех пор, пока в случае Капустина не был поднят ШУМ в тусовочке).
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Интересно, а через сколько минут человека, который разочаровался в Навальном, обвинят в работе на Кремль и поддержке Путина?ссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
13.07. 12:53
Интересно, а через сколько минут человека, который разочаровался в Навальном, обвинят в работе на Кремль и поддержке Путина? Также вангую аргументы(не потому что я умная, я и комментарии единороссов заранее написать могу, потому что все слишком предсказуемые):
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Привет, меня зовут Александр Туровскийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010945021809www.facebook.com
13.07. 12:11
Привет, меня зовут Александр Туровский, и я тот самый человек, которого избили, согласно рапорту, «приемами боевого самбо» во время погрома в московском штабе Алексея Навального.
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