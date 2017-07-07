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Спутник погрома <код для ЖЖ>
Спутник погрома
Генпрокуратура приняла решение о блокировке ряда националистических оппозиционных изданий, из которых самыми известными являются интернет-ресурсы «Спутник и Погром» и «Руфабула».
Создан: 07.07.2017 09:02, обновлен: 07.07.2017 09:57
Просмотров: 779
Теги:
7 июля
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
07.07. 09:57
Генеральная прокуратура потребовала заблокировать сайт «Спутник и погром». Соответствующее распоряжение направлено в Роскомнадзор. Вот так топишь-топишь за русский мир, покупаешь БТР для ДНР, вербуешь людей и отправляешь их на войну, а потом... Бац и вторая смена.
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Шаргунов отправил официальный депутатский запрос о причинах блокировки «Спутника и Погрома»ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sputpom/blogSputnik & Pogrom
07.07. 09:16
Русский писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, очень многое сделавший для помощи восставшему Донбассу, отправил официальный депутатский запрос о причинах блокировки «Спутника и Погрома» на имя генпрокурора Чайки. Не факт, что запрос поможет, но зато теперь мы знаем, что как минимум один честный депутат в Госдуме есть. Спасибо, Сергей!
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Спутник и Погром ссылка на данный пост
http://el-murid.livejournal.com/blogel-murid
07.07. 09:14
Генпрокуратура потребовала заблокировать "Спутник и Погром". Основание - размещение материалов националистическй направленности. Прицепом пошли обвинения о восхвалении ИГИЛ, "Правого сектора" и "Джебхат ан-Нусры".
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Способы, которыми сегодня давят инакомыслие, примитивны. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/el.murid.3/blogЭль Мюрид
07.07. 09:13
Способы, которыми сегодня давят инакомыслие, примитивны. Их набор уныл и предсказуем - репрессивный аппарат плюс сумасшедшие "титушки" с ликом Величайшего в качестве хоругви, громящие, к примеру, сейчас штабы Навального. Работает это, как показала Украина, ровно до момента, когда верховная власть сама не начинает рвать себя, а все остальные ее уровни застывают в ступоре. С этого момента "титушки" уползают туда, откуда и выползли, аппарат разваливается и оказывается неспособным защитить даже себя.
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Репрессии против русских националистов ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811864378blogValery Solovei
07.07. 09:13
Репрессии против русских националистов происходят всякий раз тогда, когда социополитическая ситуация оценивается как чреватая серьезными проблемами.
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в юридическом смысле я конечно же категорически против любых и всяких блокировок за словассылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
07.07. 09:12
Сразу уточню: в юридическом смысле я конечно же категорически против любых и всяких блокировок за слова. Я считаю, что наказывать можно и нужно только за действия или какие-то очевидные призывы, которые непосредственно ведут к действиям (например, если планируется какое-то насилие и так далее).
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Блокировка Спутника и Погрома, на мой взгляд, неправильна.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.vinogradov1/blogMikhail Vinogradov
07.07. 09:11
Блокировка Спутника и Погрома, на мой взгляд, неправильна. Ну то есть блокировки сайтов вообще неправильны, а тут еще и недальновидна. Повестка русского национализма – одна из неотъемлемых (в конкуренции с другими некретинскими повестками) для формирования сильной национальной идентичности. Отсутствие такого стержня и приводит к унизительным заискивающим интонациями телеведущих каждый раз (не исключая и нынешнюю неделю), когда они рассказывают о отношениях Москвы и Пекина – мол, как это здорово и как отлично, что белые китайские братья готовы разговаривать с Россией почти как со взрослым партнером.
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Считаю, что Генпрокуратура поступает неверноссылка на данный пост
https://t.me/aavst55/blogВенедиктов
07.07. 09:11
По поводу возможной блокировки Спутника и Погрома. Считаю, что Генпрокуратура поступает неверно. Укажите, какие конкретно материалы нарушают закон, идите с этим в суд и, коли решение суда вступит в силу, требуйте закрытие этих страниц, а не всего ресурса.
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любая блокировка по принципу политической цензуры это зло.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.kynev/blogAlexander Kynev
07.07. 09:10
Что я думаю о блокировке "Спутник и погром"? СиП но не читал и не читаю, но любая блокировка по принципу политической цензуры это зло.
Раскрутка Генпрокуратурой "Спутника и погрома" происходит Дуров-style. ссылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
07.07. 09:09
Раскрутка Генпрокуратурой "Спутника и погрома" происходит Дуров-style.  Движемся к политической реабилитации русского национализма и кандидату от националистов на выборах президента?
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