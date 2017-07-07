Блокировка Спутника и Погрома, на мой взгляд, неправильна. Ну то есть блокировки сайтов вообще неправильны, а тут еще и недальновидна. Повестка русского национализма – одна из неотъемлемых (в конкуренции с другими некретинскими повестками) для формирования сильной национальной идентичности. Отсутствие такого стержня и приводит к унизительным заискивающим интонациями телеведущих каждый раз (не исключая и нынешнюю неделю), когда они рассказывают о отношениях Москвы и Пекина – мол, как это здорово и как отлично, что белые китайские братья готовы разговаривать с Россией почти как со взрослым партнером. развернуть>>