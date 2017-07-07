Способы, которыми сегодня давят инакомыслие, примитивны. Их набор уныл и предсказуем - репрессивный аппарат плюс сумасшедшие "титушки" с ликом Величайшего в качестве хоругви, громящие, к примеру, сейчас штабы Навального. Работает это, как показала Украина, ровно до момента, когда верховная власть сама не начинает рвать себя, а все остальные ее уровни застывают в ступоре. С этого момента "титушки" уползают туда, откуда и выползли, аппарат разваливается и оказывается неспособным защитить даже себя.
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