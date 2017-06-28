Лизе дали три года! В 19 лет! Три года! Это Ее последние фотографии на воле, сделанные мной. Чтобы ее отвлечь , позвала ее погулять по парку, посмотреть на соколов. Ей тогда говорили друзья, что нужно уезжать из страны. Я отговаривала. Ну не может, думала я, судья приговорить к реальному сроку. Ну за что?? Вменяли два эпизода грабежа. Ущерб в одном случае 1 тыс рублей, в другом телефон (его не нашли), потерпевшие - торговцы спайсом. Они не вспомнили ни точного времени, ни даты грабежа. Заявление написали только когда к ним пришли сотрудники органов. А те их нашли по видеороликам, которые снимала Лиза и сама же выложила в ютубе. Это были рейды по задержанию наркоторговцев. И вот Три года! Три года!!!! Я не верю больше в правосудие (по крайней мере московское). Но верю в закон кармы. И те, благодаря кому на Лизу, студентку юрфака, сегодня надели наручники в суде, горько пожалеют. Может быть их дети /внуки, сами они станут жертвами тех наркоторговцев, которых пытались остановить Лиза, или будут жертвами неправосудный приговоров. Мне уже написали много людей, которые знают Лизу как зоозащитницу (я сама с ней познакомилась, когда она позвонила в редакцию МК, просила помощь в одной истории с животными). Люди спрашивают чем помочь и как. Я не знаю. Надо добиваться изменения приговора. Есть ещё апелляция, кассация. Я верю, что Лизу выпустят. Три года!!! Три года....