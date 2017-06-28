Сначала наша прогрессивная общественность стала заигрывать с националистами. Теперь пришла очередь нацистов. Общественность возмущается, что 19-летней активистке нацисткой банды Тесака и зоозащитнице Лизе Лютой дали три года колонии. Когда Тесак был на свободе, я воспринимал его активности как террор, по отношению к антифашистам, ЛГБТ, людям с другим цветом кожи. На мой взгляд, участники и участницы нацистских банд должны нести наказание в строгом соответствии с законом. А вот когда их права будут нарушаться в тюрьме и на зоне, - тогда и поговорим.
Почитал дискуссии о приговоре Тесаку и вспомнил, как ровно 10 лет назад ездил делать с ним интервью. Он тогда еще раскручивал "Формат-18", рассказывал, как любит Гитлера, и как он был бы готов обеими руками поддерживать Путина, если бы тот разрешил ему взрывать рынки. База у "Формата" была в мутном спортзале недалеко от "Октябрьского поля". Чуваки там тренировались, устраивали фотосессии и хранили черт знает что. И вот сидим мы, беседуем о том, как он собирается монетизировать свой бренд, тут Тесак достает откуда-то натуральный тесак и говорит: "Смотри, таким тебя, например, насквозь проткнуть можно".
Тесака приговорили к новому сроку - 9 лет колонии строгого режима. Суд признал его и еще несколько человек виновными в нападении на людей. В большинстве новостных сообщений, которые копируют друг друга, умалчивается, самое главное, зачем Тесак с компаний нападали на людей.
Лизе дали три года! В 19 лет! Три года! Это Ее последние фотографии на воле, сделанные мной. Чтобы ее отвлечь , позвала ее погулять по парку, посмотреть на соколов. Ей тогда говорили друзья, что нужно уезжать из страны. Я отговаривала. Ну не может, думала я, судья приговорить к реальному сроку. Ну за что?? Вменяли два эпизода грабежа. Ущерб в одном случае 1 тыс рублей, в другом телефон (его не нашли), потерпевшие - торговцы спайсом. Они не вспомнили ни точного времени, ни даты грабежа. Заявление написали только когда к ним пришли сотрудники органов. А те их нашли по видеороликам, которые снимала Лиза и сама же выложила в ютубе. Это были рейды по задержанию наркоторговцев. И вот Три года! Три года!!!! Я не верю больше в правосудие (по крайней мере московское). Но верю в закон кармы. И те, благодаря кому на Лизу, студентку юрфака, сегодня надели наручники в суде, горько пожалеют. Может быть их дети /внуки, сами они станут жертвами тех наркоторговцев, которых пытались остановить Лиза, или будут жертвами неправосудный приговоров. Мне уже написали много людей, которые знают Лизу как зоозащитницу (я сама с ней познакомилась, когда она позвонила в редакцию МК, просила помощь в одной истории с животными). Люди спрашивают чем помочь и как. Я не знаю. Надо добиваться изменения приговора. Есть ещё апелляция, кассация. Я верю, что Лизу выпустят. Три года!!! Три года....
Тесаку только что вкатили еще 9 лет за совсем уж сомнительный состав преступлений (написал книгу, да отжал у таджика-барыги мобилу). С учетом того, сколько Максим уже отсидел - это очень много. Убийцам порой меньше дают. Наверное, я не стал бы писать про Тесака по какому-то иному поводу, не разделяю его политические взгляды, а особенно коммерческий подход к ним, однако произошедшее - явный перебор, государственная жестокость.