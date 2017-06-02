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Премия GQ <код для ЖЖ>
Премия GQ
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов отказался участвовать в премии GQ. Расследования, за которые его номинировали на "Автора года", были написаны тремя журналистами: Елены Милашиной, Ирины Гордиенко и Елены Костюченко. В соцсетях премию сочли сексистской.
Создан: 02.06.2017 16:52, обновлен: 02.06.2017 17:07
Просмотров: 502
Теги:
2 июня
Из года в год не устаю охуеватьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pborisov/blogPavel Borisov
02.06. 06:15
Из года в год не устаю охуевать что премия gq, где есть категория "женщина года" (единственная, в которую могут попасть женщины), считается нормальной и классной
1 июня
Ну хрен бы с ним с секзизмом - но я не знаю - что это? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/zalina.marshenkulova/blogZalina Marshenkulova
01.06. 18:04
Ну хрен бы с ним с секзизмом - но я не знаю - что это? Три женщины сделали расследование (кстати, кто там орал - что феминистки не ездят на Кавказ? Ну вот съездили), а премию вручают вообще не им.
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Что возмущает? Премия от мужского журнала называется "Человек года"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sandra.elagina/blogАлександрина Елагина
01.06. 10:46
Каждый год журнал GQ проводит премию «Человек года». Каждый год происходит замес: половина говорит, что это – сексистская премия, не голосуйте. Вторая половина – ой, женщины, пиздуйте на кухню, не лезьте не в свое дело.
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31 мая
вчера меня GQ номинировал на премию "автор года"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gorod095/blogАлександр Черных
31.05. 13:32
Проснулся сегодня как в 17 лет - с диким похмельем и ссадиной на коленке неустановленного происхождения. А все потому, что вчера меня GQ номинировал на премию "автор года" в одной компании с Владимиром Сорокиным. Это так смешно, что нельзя было не напиться (кажется, я ещё вёл в инстаграме прямую трансляцию происходящего - как мне пишут, "показывал всем Тимати"; очень надеюсь, что это буквально, а не какая-то сорокинская метафора).
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30 мая
В который раз — без всякой надежды быть услышанной, но из чувства внутренней правоты, — призываю не участвовать в голосовании GQссылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.beshley/www.facebook.com
30.05. 22:38
В который раз — без всякой надежды быть услышанной, но из чувства внутренней правоты, — призываю не участвовать в голосовании GQ «Человек года». Это стыдно, что мужской журнал в 2017 году в премии «Человек года» выводит женщин в отдельную категорию — «Женщина года». Это очень стыдно, что мужской журнал не считает, что женщина может быть «Открытием года», «Актрисой года», «Автором года», «Музыкантом года», «Ресторатором года», а только милостиво позволяет быть охуенной бабой в этом мире мужских достижений.
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