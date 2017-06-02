В который раз — без всякой надежды быть услышанной, но из чувства внутренней правоты, — призываю не участвовать в голосовании GQ «Человек года». Это стыдно, что мужской журнал в 2017 году в премии «Человек года» выводит женщин в отдельную категорию — «Женщина года». Это очень стыдно, что мужской журнал не считает, что женщина может быть «Открытием года», «Актрисой года», «Автором года», «Музыкантом года», «Ресторатором года», а только милостиво позволяет быть охуенной бабой в этом мире мужских достижений.
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