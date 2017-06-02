Проснулся сегодня как в 17 лет - с диким похмельем и ссадиной на коленке неустановленного происхождения. А все потому, что вчера меня GQ номинировал на премию "автор года" в одной компании с Владимиром Сорокиным. Это так смешно, что нельзя было не напиться (кажется, я ещё вёл в инстаграме прямую трансляцию происходящего - как мне пишут, "показывал всем Тимати"; очень надеюсь, что это буквально, а не какая-то сорокинская метафора). развернуть>>