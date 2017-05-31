Когда несколько лет назад я посмотрел Левиафан, я загорелся мечтой познакомится с Андреем Звягинцевым. Я буквально был пронизан этой идеей, бредил ею. Упрашивал, помню, Ксению Ларину, чтобы она после эфира на Эхе Звягинцева со мной связала. И дело совсем не в том, что мне понравился фильм. Мое отношение к Левиафану надо выразить иными словами: я его почувствовал всем сердцем. Вернее опять не так. Я чувствовал это все до фильма, а Звягинцев снял. развернуть>>