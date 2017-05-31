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"Нелюбовь" Звягинцева <код для ЖЖ>
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля.
Создан: 31.05.2017 21:53, обновлен: 02.06.2017 01:18
Просмотров: 642
Теги:
2 июня
Выход в широкий прокат фильма "Нелюбовь" я, будучи давним поклонником Андрея Звягинцева, воспринимаю как личный праздник.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/adolin3/blogАнтон Долин
02.06. 01:17
Выход в широкий прокат фильма "Нелюбовь" я, будучи давним поклонником Андрея Звягинцева, воспринимаю как личный праздник. А его цензурирование (матерных реплик немного, но для фильма они очень важны) - как личное оскорбление. И все равно призываю всех, кому это интересно, посмотреть картину на большом экране. Во-первых, если сборы будут хорошими, это станет серьезным аргументом в пользу авторского кино в России. Во-вторых, все-таки Звягинцева надо смотреть именно так. Слишком уж хорош в его фильмах изобразительный ряд, чтобы ограничивать его монитором компьютера.
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Снял фильм, в котором жалко почти всех героевссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mitya.aleshkovskiy/blogMitya Aleshkovskiy
02.06. 01:15
Когда несколько лет назад я посмотрел Левиафан, я загорелся мечтой познакомится с Андреем Звягинцевым. Я буквально был пронизан этой идеей, бредил ею. Упрашивал, помню, Ксению Ларину, чтобы она после эфира на Эхе Звягинцева со мной связала. И дело совсем не в том, что мне понравился фильм. Мое отношение к Левиафану надо выразить иными словами: я его почувствовал всем сердцем. Вернее опять не так. Я чувствовал это все до фильма, а Звягинцев снял.
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31 мая
Шла смотреть фильм Звягинцева "Нелюбовь", как будто на эшафот поднималасьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vorobievaya/blogVorobieva Irina
31.05. 21:19
Шла смотреть фильм Звягинцева "Нелюбовь", как будто на эшафот поднималась. Очень готовилась к тому, что ударит в солнечное сплетение. Все же уже знают, что в фильме пропадает ребенок и его ищут.
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28 мая
Звягинцев заявил об отсутствии политического подтекста в фильме Нелюбовьссылка на данный пост
https://twitter.com/martin_camera/blogGeorge Malets
28.05. 23:58
Звягинцев заявил об отсутствии политического подтекста в фильме Нелюбовь. Это чтобы к нему с обысками не пришли?
Нелюбовь Звягинцева взяла в Каннах Приз жюри (фактически это как "бронзовая медаль")ссылка на данный пост
https://t.me/ksenyaboletskaya/blogksenyaboletskaya
28.05. 21:21
Круто - Нелюбовь Звягинцева взяла в Каннах Приз жюри (фактически это как "бронзовая медаль"). Главный приз Золотая пальмовая ветвь ушла шведу Эстлунду за его "Квадрат".
Очевидно, рассчитывали на большеессылка на данный пост
https://twitter.com/SamKlebanov/blogSamKlebanov
28.05. 20:49
Приз жюри - "Нелюбовь". Звягинцев говорит со сцены: "Как-то скоро всё случилось". Очевидно, рассчитывали на большее..
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    «Нелюбовь», фильм Андрея Звягинцева. Официальный трейлер фильма
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