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В блогах обсуждают организацию посещения Даров волхвов в ХХС: пожилые люди вынуждены часами стоять в очереди и бегать
 
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#ОчередьНаНиколая <код для ЖЖ>
#ОчередьНаНиколая
В московский храм Христа Спасителя привезли мощи почитаемого христианами святого Николая — и очередь паломников растянулась на сотни метров.
Создан: 23.05.2017 16:32, обновлен: 23.05.2017 17:40
Просмотров: 767
Теги:
23 мая
Смысл великих городов и замысел свободных обществ в том, что набережную можно и нужно перекрывать.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/krasovkin/blogAnton Krasovsky
23.05. 17:39
Интересно, если ли среди тех моих друзей, кто сейчас возмущается перекрытой "ради мощей Николая" Пречистенской набережной те, кто в день марша памяти Бориса Немцова или во время митинга возмущенных реновацией москвичей писали: "Да сколько можно! Из-за них не проехать"!
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Насчет привезенных мощей Санта-Клаусассылка на данный пост
https://t.me/redzion/blogКрасный Сион
23.05. 16:20
Насчет привезенных мощей Санта-Клауса — те же давно и мирно лежат в храме святителя Николая в Старом Ваганькове на Боровицкой. Не те шесть ребер, что ближе к сердцу, а другие, но так ли это важно? Ажиотаж и с поясом Бородицы в 2011 году, и с нынешним стоянием, и даже с ежемесячными мини-очередями к отцу Герману из Сергиева Посада, проводящему вычитку бесов, — одного корня. В нынешнем виде православие может генерировать в людях религиозное чувство только через такие массовые действа с магическим элементом: артефакт даст фарта, экзорцист вылечит. Храмом становится сама очередь, только скорее языческим. А скучная заученная литургия священника, который сразу после службы, как клерк, скрывается за стеной через специальный выход у алтаря, а затем за стеклом «Бимера», привлечет только те самые 8% активных прихожан.
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Телевизор со вчерашнего дня и с нарастанием интенсивности (нарастать будет и далее до завтрашней встречи Путина с Патриархом) продолжает показывать "очередь к мощам"ссылка на данный пост
https://t.me/ATC_ATC/blogМетодичка
23.05. 10:49
Телевизор со вчерашнего дня и с нарастанием интенсивности (нарастать будет и далее до завтрашней встречи Путина с Патриархом) продолжает показывать "очередь к мощам" с акцентированием, например, таких синхронов участников стояния: "Не воспользоваться такой возможностью, было бы не просто глупо, но кощунственно".
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22 мая
мощи, они по таможенным документам как что проходят?ссылка на данный пост
https://twitter.com/crimeapanda/blogcrimeapanda
22.05. 16:16
Интересно, а вот мощи, они по таможенным документам как что проходят? Как импорт мяса или труп?
Извините, а почему теперь такие очереди в ХХС, если мощи и так постоянно хранятся во многих храмах Москвы и Подмосковья?ссылка на данный пост
https://twitter.com/Varfolomeev/blogVarfolomeev
22.05. 14:53
Извините, а почему теперь такие очереди в ХХС, если мощи и так постоянно хранятся во многих храмах Москвы и Подмосковья?
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"Гастроли святых" снова в Москвессылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
22.05. 14:19
"Гастроли святых" снова в Москве. Патриарх Кирилл продолжает являть чудеса- привез то ли шестое, то ли седьмое ребро святого Николая из Бари. Митрополит Алфеев настойчиво рекомендует всем приходить к мощам, и обещает что все сбудется по молитве. По случаю гастролей был изготовлен 40 килограммовый ковчег из золота. Охрана поручена гвардейцам Золотова, в количестве почти 2 тысяч человек. Центр специального назначения вневедомственной охраны переведен на специальный режим работы. А спонсором "гастролей" на этот раз стал Андрей Гурьев
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Ровно 930 лет назад, в 1087 году, 47 вооруженных итальянцев (немного купцов, немного пиратов) ворвались в главную церковь Мир Ликийских, связали четырех греческих монахов, похитили мощиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.frolov.18blogVladimir Frolov
22.05. 11:41
Ровно 930 лет назад, в 1087 году, 47 вооруженных итальянцев (немного купцов, немного пиратов) ворвались в главную церковь Мир Ликийских, связали четырех греческих монахов, похитили мощи святого Николая Чудотворца, быстро отнесли на корабль и перевезли в город Бари (в герцогстве Апулийском). Кражу они обосновали заботой о безопасности мощей.
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