Насчет привезенных мощей Санта-Клауса — те же давно и мирно лежат в храме святителя Николая в Старом Ваганькове на Боровицкой. Не те шесть ребер, что ближе к сердцу, а другие, но так ли это важно? Ажиотаж и с поясом Бородицы в 2011 году, и с нынешним стоянием, и даже с ежемесячными мини-очередями к отцу Герману из Сергиева Посада, проводящему вычитку бесов, — одного корня. В нынешнем виде православие может генерировать в людях религиозное чувство только через такие массовые действа с магическим элементом: артефакт даст фарта, экзорцист вылечит. Храмом становится сама очередь, только скорее языческим. А скучная заученная литургия священника, который сразу после службы, как клерк, скрывается за стеной через специальный выход у алтаря, а затем за стеклом «Бимера», привлечет только те самые 8% активных прихожан. развернуть>>