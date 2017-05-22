Хотелось бы пропеть дифирамб Льву Данилкину и его «Ленину». Пока осилил 100 с небольшим страниц, но уже понятно, что книга получилась, точнее сказать — получилась большая, важная книга. Дело не только в том, что Данилкину удается показать Ленина с какой-то совсем неожиданной стороны и привести такие примеры, что его личность становится понятной для интернет-поколения. У Данилкина необычный стиль повествования, характерный скорее для фикшна, чем для нон-фикшна — рваный хронотоп, постоянный переход от одного места и времени к другому. Но от этого повествование не становится путанным, наоборот — ты вслед за автором будто скользишь по биографической волне, как серфер, закладывая вираж за виражом, но не сбиваясь с нужного курса. В общем, хотя до конца книги еще далеко, заранее рекомендую. http://www.ozon.ru/context/detail/id/140116633/ развернуть>>