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"Ленин" Данилкина <код для ЖЖ>
"Ленин" Данилкина

В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным.
Создан: 22.05.2017 18:42, обновлен: 22.05.2017 19:11
Просмотров: 1170
Теги:
22 мая
Меня почему-то ни про одну книгу так часто не спрашивали - ты читал, ты будешь читать?ссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
22.05. 18:27
Меня почему-то ни про одну книгу так часто не спрашивали - ты читал, ты будешь читать? А я отвечал, что не читал и не собираюсь, не хочу. А тут зашел в книжный, а из новинок только она, ну и не удержался. Пока ехал в метро, читал первую главу, и такого восторга от чтения не испытывал прямо очень давно, то есть понятно, что Ленин плохой, но Данилкин все-таки гений, умеет как никто, прямо не к чему прикопаться, идеальная книга.
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21 мая
Хотелось бы пропеть дифирамб Льву Данилкину и его «Ленину»ссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
21.05. 19:10
Хотелось бы пропеть дифирамб Льву Данилкину и его «Ленину». Пока осилил 100 с небольшим страниц, но уже понятно, что книга получилась, точнее сказать — получилась большая, важная книга. Дело не только в том, что Данилкину удается показать Ленина с какой-то совсем неожиданной стороны и привести такие примеры, что его личность становится понятной для интернет-поколения. У Данилкина необычный стиль повествования, характерный скорее для фикшна, чем для нон-фикшна — рваный хронотоп, постоянный переход от одного места и времени к другому. Но от этого повествование не становится путанным, наоборот — ты вслед за автором будто скользишь по биографической волне, как серфер, закладывая вираж за виражом, но не сбиваясь с нужного курса. В общем, хотя до конца книги еще далеко, заранее рекомендую. http://www.ozon.ru/context/detail/id/140116633/
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19 апреля
Очень уважаю Данилкинассылка на данный пост
http://prilepin.livejournal.com/blogprilepin
19.04. 01:36
Прекрасное интервью. Очень уважаю Данилкина.
Замечательный аппарат у человека. Свободный человек.

https://daily.afisha.ru/brain/4945-lenin-budet-kak-konfuciy-dlya-kitaya-absolyutnyy-avtoritet/
18 апреля
Данилкин прожил Лениным пять летссылка на данный пост
https://twitter.com/dmlitvinov/blogdmlitvinov
18.04. 02:31
Данилкин прожил Лениным пять лет: читал те же книги, путешествовал по тем же местам, осилил ПСС и еще сотри книг, и выдал совершенно эпичное
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