Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях.
Все больше и больше возмущений звучит в РФ в адрес Чечни. Они как бы обоснованны, но абсолютно лживы без одной оговорки. Нынешняя Чечня – это продукт РФ, выращенный на крови чеченцев, массово убитых в двух инициированных РФ войнах. Я был там в 1994-м, и хорошо помню, что при Дудаеве ничего подобного там не происходило, да было просто немыслимо. Его Чечня была светской и демократичной (в зачаточной стадии) страной. А то, что там нынче, – только благодаря РФ. Только благодаря тем россиянам, а таких большинство, кто аплодировали победе над "сепаратистами", "террористами". Вы убили свободную Чечню, и теперь имеете дело с ее зеркальным отражением. Наслаждайтесь. Удушив чужую свободу, всегда теряешь свою. А страх получаешь как бонус за убийства, совершенные с особой жестокостью.
Кадыров и "Новая Газета", Кадыров и "Эхо Москвы" - нет ничего важнее сегодня. Это настоящая война -психологическая, политическая, моральная и физическая. Вопрос жизни и смерти "российского общества". Это не высокие слова, если вы понимаете, что умирать можно тысячу раз в течение многих лет маленькими порциями.
Это звучит жестко: "В случае, если в этой ситуации кто-то из журналистов «Новой газеты» пострадает, то будет публично продемонстрировано, что Путин не является президентом Российской Федерации больше" (Юлия Латынина на "Эхе"). Но в действительности это верноподданическое высказывание, потому что взывает к тому, чтобы там сверху сделали что-то, а там уже все сделали - как раз, чтобы так все было.
Тема с притеснением людей нетрадиционной ориентации в Чечне не утихает вот уже несколько недель. Это напоминает уже заезженную тему с “защитой” секс-меньшинств и выделением средств на их нужды со стороны “сжалившегося” Запада. На деле же деньги, выделенные на «борьбу с гомофобией» просто разворовываются, которые и запускают интервью с их жалобами. Если почитать такие материалы, то невольно складывается впечатление, что либо это все — плохая игра “гомосексуалистов“, либо просто какая-то шутка. Такое ощущение, что в данном случае действует не принцип «не было, если не подтверждено», а скорее «было, если не смогли опровергнуть». А все идет от низкой прозрачности того, что происходит в республике. Видимо, Рамзану Ахматовичу стоит заключить контракт с пиарщиками получше тех, которые только и могут писать о том, что «Кадыров за последние годы превратился в политика федерального уровня», но не могут отбить даже вот такую элементарную атаку на тему пыток геев.
Тема с пытками и казнями геев в Чечне набирает такие обороты, что кажется, Кремль может столкнуться со скандалом масштаба сбитого "Боинга" (1983 или 2014 - выбирайте сами). Для того, чтобы снять часть ответственности, чеченские силовики используют ту же опцию, что во время внесудебных расправ над боевиками прошлой зимой. Семьям доморощенных салафитов предлагалась страшная опция: либо убиваете своих детей сами, либо их убьем мы (родственники обычно выбирают первый вариант). И это только усилит дикое впечатление на Западе от творящегося беспредела.
Впервые в моей работе по Чечне, я встретилась с такой четкой, такой организованной, такой до мелочей продуманной, адекватной и безупречно смелой реакцией.
Igor Kochetkov и его соратники - невероятные люди.
Как представляется, предупреждение Пескова они не услышали... Был в прямом эфире РБК с муфтием Чечни и советником Кадырова - Шахидовым. Они не ответили на прямой вопрос, заданный многократно, угрожает ли физическая опасность сотрудникам "Новой газеты". Нас назвали существами, потребовали от Басманного суда, чтобы нам присудили опровержение на коленях, про слово "возмездие" сказали, что пусть оно остается "загадкой", но все равно настигнет. Уже объявились активисты на редакционных телефонах.Очень тяжело оценивать опасность, когда свое отбоялись и отхоронились. На прочность проверяют, но не нас
Это наверное сейчас выглядит немного старомодно, но сделали простейший баннер в солидарность с Новой газетой из--за угроз из Чечни.
То есть конечно это все наверное недостаточно, но вот что есть. Вообще было бы неплохо более активно и солидарно Новую поддержать. Хотя я в это конечно совсем не верю, увы