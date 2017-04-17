  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Нападение на Каляпина
Нападение на Каляпина
17.03 17:55 | число просмотров 2594 число постов 18
На главу Комитета по предотвращению пыток правозащитника Игоря Каляпина напали в Грозном, облив зеленкой и забросав мукой. Блогеры интересуются, является ли Чечня вообще частью Российской Федерации, если там так встречают члена президентского Совета по правам человека
 
Самое читаемое
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5370 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5211 число записей 19
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2216 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2204 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2034 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Чечня без геев <код для ЖЖ>
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях.
Создан: 17.04.2017 23:00, обновлен: 19.04.2017 09:36
Просмотров: 850
Теги:
19 апреля
Все больше и больше возмущений звучит в РФ в адрес Чечниссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/blogAyder Muzhdabaev
19.04. 09:35
Все больше и больше возмущений звучит в РФ в адрес Чечни. Они как бы обоснованны, но абсолютно лживы без одной оговорки. Нынешняя Чечня – это продукт РФ, выращенный на крови чеченцев, массово убитых в двух инициированных РФ войнах. Я был там в 1994-м, и хорошо помню, что при Дудаеве ничего подобного там не происходило, да было просто немыслимо. Его Чечня была светской и демократичной (в зачаточной стадии) страной. А то, что там нынче, – только благодаря РФ. Только благодаря тем россиянам, а таких большинство, кто аплодировали победе над "сепаратистами", "террористами". Вы убили свободную Чечню, и теперь имеете дело с ее зеркальным отражением. Наслаждайтесь. Удушив чужую свободу, всегда теряешь свою. А страх получаешь как бонус за убийства, совершенные с особой жестокостью.
18 апреля
Кадыров и "Новая Газета", Кадыров и "Эхо Москвы" - нет ничего важнее сегодняссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/blogKirill Rogov
18.04. 18:23
Кадыров и "Новая Газета", Кадыров и "Эхо Москвы" - нет ничего важнее сегодня. Это настоящая война -психологическая, политическая, моральная и физическая. Вопрос жизни и смерти "российского общества". Это не высокие слова, если вы понимаете, что умирать можно тысячу раз в течение многих лет маленькими порциями.
развернуть>>
То есть аресты, пытки и репрессии в отношении геев оправданы? - Да. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kolyadinandrey/www.facebook.com
18.04. 09:57
Меня тут пригласили выступить на тв по теме потенциального преследования геев в Чечне. Я удивился - вроде не гей сам, не чеченец, не правоохранитель, чтобы понимать доподлинно, что там происходит...
развернуть>>
а там уже все сделали - как раз, чтобы так все было. ссылка на данный пост
https://t.me/trudolubov/blogtrudolubov
18.04. 09:24
Это звучит жестко: "В случае, если в этой ситуации кто-то из журналистов «Новой газеты» пострадает, то будет публично продемонстрировано, что Путин не является президентом Российской Федерации больше" (Юлия Латынина на "Эхе"). Но в действительности это верноподданическое высказывание, потому что взывает к тому, чтобы там сверху сделали что-то, а там уже все сделали - как раз, чтобы так все было.
развернуть>>
Тема с притеснением людей нетрадиционной ориентации в Чечне не утихает вот уже несколько недель. ссылка на данный пост
https://t.me/karaulny/blogКараульный
18.04. 09:22
Тема с притеснением людей нетрадиционной ориентации в Чечне не утихает вот уже несколько недель.   Это напоминает уже заезженную тему с “защитой” секс-меньшинств и выделением средств на их нужды со стороны “сжалившегося” Запада. На деле же деньги, выделенные на «борьбу с гомофобией» просто разворовываются, которые и запускают интервью с их жалобами.    Если почитать такие материалы, то невольно складывается впечатление, что либо это все — плохая игра “гомосексуалистов“, либо просто какая-то шутка.   Такое ощущение, что в данном случае действует не принцип «не было, если не подтверждено», а скорее «было, если не смогли опровергнуть». А все идет от низкой прозрачности того, что происходит в республике. Видимо, Рамзану Ахматовичу стоит заключить контракт с пиарщиками получше тех, которые только и могут писать о том, что «Кадыров за последние годы превратился в политика федерального уровня», но не могут отбить даже вот такую элементарную атаку на тему пыток геев.
развернуть>>
17 апреля
на «Медузе» продолжение истории с преследованием чеченских геевссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivan.kolpakov/blogIvan Kolpakov
17.04. 20:58
Благодаря Elena Kostyuchenko сегодня на «Медузе» продолжение истории с преследованием чеченских геев, о котором рассказала «Новая газета»:
развернуть>>
По Шариату нет такого преступления: быть геемссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
17.04. 13:22
Самое интересное. По Шариату нет такого преступления: быть геем. Есть категорический запрет на анальный секс вне зависимости от пола.
развернуть>>
Тема с пытками и казнями геев в Чечне набирает такие обороты, что кажется, Кремль может столкнуться со скандалом масштаба сбитого "Боинга"ссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
17.04. 12:12
Тема с пытками и казнями геев в Чечне набирает такие обороты, что кажется, Кремль может столкнуться со скандалом масштаба сбитого "Боинга" (1983 или 2014 - выбирайте сами). Для того, чтобы снять часть ответственности, чеченские силовики используют ту же опцию, что во время внесудебных расправ над боевиками прошлой зимой. Семьям доморощенных салафитов предлагалась страшная опция: либо убиваете своих детей сами, либо их убьем мы (родственники обычно выбирают первый вариант). И это только усилит дикое впечатление на Западе от творящегося беспредела.
развернуть>>
16 апреля
Впервые в моей работе по Чечне, я встретилась с такой четкой, такой организованной, такой до мелочей продуманной, адекватной и безупречно смелой реакциейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.milashina.9blogElena Milashina
16.04. 21:38
Впервые в моей работе по Чечне, я встретилась с такой четкой, такой организованной, такой до мелочей продуманной, адекватной и безупречно смелой реакцией. Igor Kochetkov и его соратники - невероятные люди.
развернуть>>
14 апреля
Как представляется, предупреждение Пескова они не услышалиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.sokolov.5076/www.facebook.com
14.04. 23:17
Как представляется, предупреждение Пескова они не услышали... Был в прямом эфире РБК с муфтием Чечни и советником Кадырова - Шахидовым. Они не ответили на прямой вопрос, заданный многократно, угрожает ли физическая опасность сотрудникам "Новой газеты". Нас назвали существами, потребовали от Басманного суда, чтобы нам присудили опровержение на коленях, про слово "возмездие" сказали, что пусть оно остается "загадкой", но все равно настигнет. Уже объявились активисты на редакционных телефонах.Очень тяжело оценивать опасность, когда свое отбоялись и отхоронились. На прочность проверяют, но не нас
Это наверное сейчас выглядит немного старомодно, но сделали простейший баннер в солидарность с Новой газетойссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
14.04. 17:53
Это наверное сейчас выглядит немного старомодно, но сделали простейший баннер в солидарность с Новой газетой из--за угроз из Чечни. То есть конечно это все наверное недостаточно, но вот что есть. Вообще было бы неплохо более активно и солидарно Новую поддержать. Хотя я в это конечно совсем не верю, увы
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012