Тема с притеснением людей нетрадиционной ориентации в Чечне не утихает вот уже несколько недель. Это напоминает уже заезженную тему с “защитой” секс-меньшинств и выделением средств на их нужды со стороны “сжалившегося” Запада. На деле же деньги, выделенные на «борьбу с гомофобией» просто разворовываются, которые и запускают интервью с их жалобами. Если почитать такие материалы, то невольно складывается впечатление, что либо это все — плохая игра “гомосексуалистов“, либо просто какая-то шутка. Такое ощущение, что в данном случае действует не принцип «не было, если не подтверждено», а скорее «было, если не смогли опровергнуть». А все идет от низкой прозрачности того, что происходит в республике. Видимо, Рамзану Ахматовичу стоит заключить контракт с пиарщиками получше тех, которые только и могут писать о том, что «Кадыров за последние годы превратился в политика федерального уровня», но не могут отбить даже вот такую элементарную атаку на тему пыток геев. развернуть>>