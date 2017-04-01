Евтушенко для меня был главным олицетворением шестидесятничества и оттепели со всеми плюсами и минусами, со всеми противоречиями попытки придать советскому социализму человеческое лицо, со всеми колебаниями в огромном диапазоне от конформизма до бунтарства. Но если правильно то, что футбольных вратарей оценивают не по тем мячам, которые они пропускают, а по тем, которые берут, то "Бабий Яр", "Танки идут по Праге", "Баллада о нерпах" и многие другие вещи - это были те случаи, когда, его же словами, он бросался "в девятку, из неё вытаскивая мяч. Поэтому я думаю, что все упреки, пусть и справедливые, постепенно стихнут - ушедший поэт был сложный и живой, как его эпоха. А лучшие его строки будут звучать долго. Как они звучат и сегодня, в память о нём, добрую и долгую - "Дадим покой китам развернуть>>