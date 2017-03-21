  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Репортажи по теме
Умер Дэвид Рокфеллер, внук основателя легендарной династии
Умер Дэвид Рокфеллер, внук основателя легендарной династии
21.03 11:38 | число просмотров 313
blogbonmotistka
 
Самое читаемое
Димон держится
3.03 число просмотров 4186 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3199 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2902 число записей 20
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2519 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2244 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Умер Дэвид Рокфеллер <код для ЖЖ>
Умер Дэвид Рокфеллер

Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года. Миллиардер был внуком основателя династии, меценатом, а также одним из любимых персонажей блогеров. Объяснение мира как схватки клана Ротшильдов с кланом Рокфеллеров стало одной из фундаментальных концепций отечественной политологии.
Создан: 21.03.2017 16:26, обновлен: 21.03.2017 17:32
Просмотров: 346
Теги:
21 марта
Впечатлён коварством преставившегося Рокфеллерассылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
21.03. 17:00
Впечатлён коварством преставившегося Рокфеллера. У чувака всего три миллиарда, пятьсот хрен знает какое место в списке Forbes, т.е. жил 101 год чуть лучше питерского виолончелиста. И как-то умудрялся на пару с Ротшильдом миром управлять!
Герои детства уходят один за другим..ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kotov.ch/www.facebook.com
21.03. 01:31
Принцесса Лея, Костя Ступин, Чак Берри, Дэвид Рокфеллер Герои детства уходят один за другим..
20 марта
ФСБ разослало полное досье о Рокфеллерессылка на данный пост
https://www.facebook.com/konstantin.belik1/www.facebook.com
20.03. 23:54
Как наверно уже все знают - умер Дэвид Рокфеллер, чуть до 102 лет не дотянул, седьмое сердце уже не помогло. Но я не об этом, а о забавной реакции многих, которые не только выказали бурную радость по этому поводу, де злодейский злодей сдох наконец, но уже и с полной точностью определили его посмертную судьбу и даже точный номер адского круга где он оказался.
развернуть>>
Рокфеллер ввёл в смятение российские "элиты"ссылка на данный пост
https://twitter.com/1964Matovblog1964Matov
20.03. 20:18
Рокфеллер сегодняшним демаршем ввёл в смятение российские "элиты". Что им, бедным, делать, когда деньги есть, а эллексира бессмертия нет?
Братья Рокфеллеры, в качестве особых гостей советского правительства, посетили Грузиюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dimitri.sordia.3www.facebook.com
20.03. 20:16
Братья Рокфеллеры, в качестве особых гостей советского правительства, посетили Грузию где-то в начале 1970-х. И вышло так, что две мои сестры оказались причастны к их пребыванию в стране . Одна когда-то работала вместе с организатором этой поездки, московским мидовцем,за рубежом, тот попросил порекомендовать что-нибудь острое, национальное. В итоге покойному Дэвиду и его брательнику Нельсону устроили пурмарили на цхнетской даче городского прокурора Тбилиси. Говорят, братья резвились как дети, срывая спелые плоды инжира прямо с деревьев, боготворили еду и питье. Но самое интересное произошло потом, когда в самом конце они изъявили готовность помочь хозяйке в мойке посуды. Мы у нас на Манхеттене, якобы говорили они, понимаем, мы тоже прислугу на выходные отпускаем..
развернуть>>
Внук основателя Standard Oilссылка на данный пост
https://www.facebook.com/astrobook/www.facebook.com
20.03. 20:10
Сегодня умер Девид Рокфеллер, внук основателя Standard Oil величайшей американской нефтедобывающей корпорации Джона Рокфеллера.  Девид наверное помнил своего знаменитого дедушку, который тоже был долгожителем. Дед умер, когда ему было 98 лет. В то время молодому человеку было уже 22 года!
развернуть>>
Заживёт теперь Россиюшка!ссылка на данный пост
https://twitter.com/StalinGulag/blogStalinGulag
20.03. 20:03
Заживёт теперь Россиюшка! Наконец Рокфеллер умер! Праздник в стране. А то житья от него не было - то пенсии сворует, то дороги раскопает  
Не выдержал старик лишенийссылка на данный пост
https://twitter.com/Matkovskyi_OM/blogMatkovskyi_OM
20.03. 18:32
Из-за блокады Донбасс перестал кормить весь мир. Сегодня первым от голода умер Рокфеллер. Не выдержал старик лишений.
Теперь мы остались один на один с Ротшильдомссылка на данный пост
https://twitter.com/netovetz/blogPavel Pryanikov
20.03. 18:00
Дэвид Рокфеллер - покровитель России - умер. Теперь мы остались один на один с Ротшильдом. Печаль
Рокфеллер умер... да здравствует Рокфеллер! ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anatoly.baydin.3/www.facebook.com
20.03. 17:59
Или рассказ о том, сколько надо было воткнуть в себя донорского, чтобы прожить только же, сколько человек, не пивший и не куривший в жизни ни разу... сравнивать же добрую улыбку Зельдина с колючим взглядом Дэвида R...
Страницы: 1
Фото
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012