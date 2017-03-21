Братья Рокфеллеры, в качестве особых гостей советского правительства, посетили Грузию где-то в начале 1970-х. И вышло так, что две мои сестры оказались причастны к их пребыванию в стране . Одна когда-то работала вместе с организатором этой поездки, московским мидовцем,за рубежом, тот попросил порекомендовать что-нибудь острое, национальное. В итоге покойному Дэвиду и его брательнику Нельсону устроили пурмарили на цхнетской даче городского прокурора Тбилиси. Говорят, братья резвились как дети, срывая спелые плоды инжира прямо с деревьев, боготворили еду и питье. Но самое интересное произошло потом, когда в самом конце они изъявили готовность помочь хозяйке в мойке посуды. Мы у нас на Манхеттене, якобы говорили они, понимаем, мы тоже прислугу на выходные отпускаем.. развернуть>>