"Мальцев" говорил, что якобы за 2 года купил 2-комнатную квартиру в Москве на заработки в "Лайфе". Давайте посчитаем. Самая простая двушка (на окраине, типа Бутово) стоит 10-11 млн. рублей. Простой подсчёт показывает, что за эти два года надо откладывать на двушку минимум 450 тыс. руб. в месяц. Т.е. доход должен быть минимум 550 тыс. руб. в месяц (100 тыс. в месяц - на те скромные понты, которыми хвастался журналист "Лайфа"). Умолчим ещё и о ремонте (машины керамогранита), о котором писал "Мальцев" - это всё ещё минимум пару миллионов рублей. Т.е. этот понтяра должен был получать в "Лайфе" где-то 650-700 тыс. рублей в месяц. Понимаю возмущение их топ-менеджера Сулейманова - наверняка он официально такую зарплату не получает. Вердикт топ-менеджера: значит "Мальцев" ворует, ставит заказуху и блоки в "Лайфе" - и всё мимо кассы. развернуть>>