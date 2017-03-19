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Без особого надрыва <код для ЖЖ>
Без особого надрыва
В сети несколько дней не утихает обсуждение конфликта редактора Life.ru Владислава Мальцева и корреспондента "Коммерсанта" Александра Черных. Начавшись с обсуждения ошибки в тексте последнего, спор перерос в обсуждение материального достатка и "двушки в Москве", заработанной "без особого надрыва".
Создан: 19.03.2017 12:28, обновлен: 19.03.2017 13:06
Просмотров: 461
Теги:
17 марта
Пока вы все смаковали «двушечку Мальцева», в Life.ru посыпалось тысячу резюме тех, кто хочет работать в их командессылка на данный пост
https://t.me/breakingtrends/blogbreakingtrends
17.03. 23:03
Сегодня весь день обсуждают пост про «двушку» журналиста Life.ru Мальцева и его увольнение за «некорпоративное» поведение в Фейсбуке. У этой истории есть несколько выводов: 1. Первый — печальный. К сожалению, у журналистов не такие большие зарплаты. И, конечно, мечта о квартире — это ипотека и много подработок.
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Холмогоров в Телеграме сокрушается, что ему вот Ашотыч столько не платил, а у него ипотекассылка на данный пост
https://corpuscula.blogspot.ru/blogCorpuscula
17.03. 22:08
Все знают же про курьезный срач недели? Для тех кто пропустил, краткий рекап в картинках. Журналист Лайф.ру Владислав Мальцев в очередной раз поссорился со своим  личным врагом, журналистом "Коммерсанта" Александром Черных:
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искренне советую обратиться в профсоюз и трудовую инспекциюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gorod095/blogАлександр Черных
17.03. 20:57
По поводу нашумевшего увольнения в один день - искренне советую обратиться в профсоюз и трудовую инспекцию ( (Ну то есть в моей картине мира человека можно уволить за непрофессиональную работу, а не за то, что он в свободное время мудак)
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Часть пабликов на серьезных щах обсуждают, мог ли Мальцев заработать на двушку в Москвессылка на данный пост
https://t.me/dddjournalism/blogdddjournalism
17.03. 20:53
Часть пабликов на серьезных щах обсуждают, мог ли Мальцев заработать на двушку в Москве. Другая часть пабликов, в частности, Методичка, всерьез думают, что Мальцев, как пострадавшая сторона, сольет им инсайдики и расскажет внутряк «Лайфа» и «откуда деньги»))))
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Давайте посчитаемссылка на данный пост
https://t.me/redzion/blogКрасный Сион
17.03. 20:23
"Мальцев" говорил, что якобы за 2 года купил 2-комнатную квартиру в Москве на заработки в "Лайфе". Давайте посчитаем. Самая простая двушка (на окраине, типа Бутово) стоит 10-11 млн. рублей. Простой подсчёт показывает, что за эти два года надо откладывать на двушку минимум 450 тыс. руб. в месяц. Т.е. доход должен быть минимум 550 тыс. руб. в месяц (100 тыс. в месяц - на те скромные понты, которыми хвастался журналист "Лайфа"). Умолчим ещё и о ремонте (машины керамогранита), о котором писал "Мальцев" - это всё ещё минимум пару миллионов рублей. Т.е. этот понтяра должен был получать в "Лайфе" где-то 650-700 тыс. рублей в месяц. Понимаю возмущение их топ-менеджера Сулейманова - наверняка он официально такую зарплату не получает. Вердикт топ-менеджера: значит "Мальцев" ворует, ставит заказуху и блоки в "Лайфе" - и всё мимо кассы.
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бескомпромиссная ненависть даже к отошедшим от дел врагамссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
17.03. 20:20
Вообще оба случая - и Мищенко, и Мальцев, - интересны еще и тем, насколько у левых своя картина мира (Мищенко в ней прежде всего - друг Русского образа, а Мальцев - Вайт патриот) и бескомпромиссная ненависть даже к отошедшим от дел врагам, ни у кого больше такого нет. Я не осуждаю, просто интересно.
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Итак, друзья, несложный кейс, как повысить себе рейтинг как профи до 80 лвлссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003607140547www.facebook.com
17.03. 12:34
Итак, друзья, несложный кейс, как повысить себе рейтинг как профи до 80 лвл. 1. Приглашаешь в комменты тупого завистливого левого мудака с популярными аккаунтом в соцсетях, унижаешь его и провоцируешь собрать туда же всех своих дружков.
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16 марта
Его когда-то не просто от@@@дили, а сломали обе рукиссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
16.03. 22:46
Терпеть не могу эти субкультурные разборки, которые некоторые люди умудряются пронести сквозь годы и десятилетия, но вот тут не удержусь и кое-что вспомню про геноссе Вайтпэтриота (Владислав Мальцев - жж-юзер white_patriot). Его когда-то не просто отпиздили, а сломали обе руки, заставив на камеру извиняться перед "правым движем". Заявленной причиной было оскорбление памяти одного известного правого, но вообще он долго к этому шел, по совокупности, так сказать, заслуг.
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Очень, очень нацист Мальцев кичится заработанной двушкой в СВАОссылка на данный пост
https://t.me/grkhv_channel/bloggrkhv_channel
16.03. 19:26
Очень, очень нацист Мальцев кичится заработанной двушкой в СВАО. И прям денег он заработал за год без надрыва. Он даже робко начинает говорить про один футбольный дагестанский клуб (с обязательными заискивающими смайликами). Смирился нацист Мальцев с тем, что публике стало известно, что он работал в Анжи. Но это ладно, просто Мальцев любит борцух, особенно когда они ему подбрасывают работу и выводят в люди — к другим борцухам.
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    Цитаты
    " Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
    19.03
    blogwhalesgohigh
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