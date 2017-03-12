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Т2 Трейнспоттинг <код для ЖЖ>
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет.
Создан: 12.03.2017 12:15, обновлен: 12.03.2017 12:47
Просмотров: 679
Теги:
10 марта
Не могу молчать! Посмотрел "Трейнспоттинг", а он не "Порно"! ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/konstantin.milchin.1blogKonstantin Milchin
10.03. 17:13
Не могу молчать! Посмотрел "Трейнспоттинг", а он не "Порно"! Сплошное разочарование. Где съемки порнофильма "Семь раз семи братьям"? Где сцена со шведкой, которую заковали в колодки в замке? Где сломанный член одного из героев?
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жить в гармонии с собой и своими внутренними демонами можно и 22 года спустяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000372763656www.facebook.com
10.03. 12:05
Я понял, что такое ностальгия относительно недавно. Пока ты учишься в школе, каждый год ждешь летних каникул и с нетерпением смотришь в будущее у тебя совсем нет времени вспоминать о том, что остается позади. Университетские годы проходят точно также – вечеринки, вписки, алкоголь, в-ва и энергия, которой ты фонтанируешь, отплясывая на оупенейре после двух суток непрерывного марафона с друзьями - все это уж точно не способствует погружению в воспоминания. Согласитесь, это было бы глупо, ведь здесь и сейчас, сегодня и завтра нас ждет столько всего интересного и нового. Когда там думать о былом?
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8 марта
Очень отозвалась эта бесконечная ностальгия по "тем" временам, местам, лицамссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigory.pavlenkowww.facebook.com
08.03. 20:26
https://www.kinopoisk.ru/film/744776/
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6 марта
Живой русский язык!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kashulinskywww.facebook.com
06.03. 18:34
Живой русский язык! В 1996 фильм Trainspotting вышел в России в прокат под названием «На игле»
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    Видео
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