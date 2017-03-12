Я понял, что такое ностальгия относительно недавно. Пока ты учишься в школе, каждый год ждешь летних каникул и с нетерпением смотришь в будущее у тебя совсем нет времени вспоминать о том, что остается позади. Университетские годы проходят точно также – вечеринки, вписки, алкоголь, в-ва и энергия, которой ты фонтанируешь, отплясывая на оупенейре после двух суток непрерывного марафона с друзьями - все это уж точно не способствует погружению в воспоминания. Согласитесь, это было бы глупо, ведь здесь и сейчас, сегодня и завтра нас ждет столько всего интересного и нового. Когда там думать о былом? развернуть>>