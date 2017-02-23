Пресс-конференцией NASA навеяло :) Один из братьев моего мужа - очень известный в узких академических кругах астрофизик, работал в той же NASA, заведовал астрофизической обсерваторией в Германии, сейчас - обсерваторией в Испании, университетский профессор и прочая, прочая. А поскольку он не только чертовски умен, но еще и дьявольски красив, его постоянно приглашают в "телек" комментировать затмения и прочую попсу, а также на бесконечные околонаучные светские тусовки. Где народ, глотнув пару-тройку бокальчиков шампанского, тут же начинает допрашивать его, "как там с жизнью на Марсе" (зачеркнуто): "Профессор, так что там вообще со внеземным разумом? Нашли или как?" развернуть>>