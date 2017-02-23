Одна из планет, обнаруженных NASA, делает оборот вокруг своей звезды за полтора-два дня. Я, вот, прямо очень хочу, чтобы она действительно оказалась пригодной для жизни. Вы же понимаете, в чем суть. Новый Год трижды в неделю. То есть, не успел проснуться 1-го января, а уже наступает 31-декабря. А как шикарно сюда впишутся наши новогодние каникулы. Ведь эти десять дней будут охватывать сразу пять лет.
Сообщение NASA об очередной планете, которая "может быть обитаемой" - аккурат для парочки из оптимиста и пессимиста. Причём мы не знаем, что скажет оптимист, а что пессимист - эта трактовка в распоряжении ещё одного пессимиста и оптимиста.
NASA преподнес сенсацию , Хаббл обнаружил семь экзопланет, близких нормальным условиям жизни, свет и температуры, тридцать девять световых лет вокруг Красной звезды в два раза холоднее Солнца. Радуюсь в душе ! 39 световых лет ! Не долетим и не изгадим !
Несколько часов назад NASA сообщило об удивительном открытии системы из семи планет TRAPPIST-1, три из которых по своим параметрам близки к Земле и находятся на расстоянии менее 40 световых лет. Все эти планеты по размеру схожи с Землей — их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38.
Пока мы про царя батюшку , мир празднует открытие планетарной системы из семи планет размера Земли вокруг холодной звезды. Они могут иметь воду , вода - жизнь, такой, какой мы ее знаем. Черт побери, как обидно, что жизнь кончается в средневековье, тогда как мир живет в 21 веке...
Пресс-конференцией NASA навеяло :) Один из братьев моего мужа - очень известный в узких академических кругах астрофизик, работал в той же NASA, заведовал астрофизической обсерваторией в Германии, сейчас - обсерваторией в Испании, университетский профессор и прочая, прочая. А поскольку он не только чертовски умен, но еще и дьявольски красив, его постоянно приглашают в "телек" комментировать затмения и прочую попсу, а также на бесконечные околонаучные светские тусовки. Где народ, глотнув пару-тройку бокальчиков шампанского, тут же начинает допрашивать его, "как там с жизнью на Марсе" (зачеркнуто): "Профессор, так что там вообще со внеземным разумом? Нашли или как?"
NASA объявило срочную пресс-конференцию. на которой сообщило, что обнаружило сразу восемь что ли планет, чем-то похожих на землю. до ближайшей лететь 40 световых лет. то есть 1 072 016 лет если лететь на второй космической скорости.
Есть нечто восхитительное в том, что в соседних вкладках я изучаю расписание подмосковного автобуса с остановками, в частности, Синьково, Грязь, Магазин №3, Бани и Кинотеатр, и читаю новость о том, что NASA обнаружило потенциально пригодные для жизни экзопланеты.
Конечно, я всей душой поддерживаю освоение космоса и считаю, что оно должно объединить человечество... Но есть ощущение - срочная пресс-конференция NASA была организована исключительно для того, чтобы убедить нового президента США, далёкого от наук и высоких материй: деньги налогоплательщиков идут на дело великой важности, и расходы надо не урезать, а наоборот)