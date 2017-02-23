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NASA и другие планеты <код для ЖЖ>
NASA и другие планеты
Ученые NASA обнаружили около одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея систему из семи планет размером с Землю. На трех из этих небесных тел есть условия для существования жизни.
Создан: 23.02.2017 10:18, обновлен: 23.02.2017 10:34
Просмотров: 502
Теги:
23 февраля
Теперь очередь Трампассылка на данный пост
https://www.facebook.com/viacheslav.smirnov/www.facebook.com
23.02. 09:56
Теперь очередь Трампа. Он должен сказать "NASA великолепно выполнило свою миссию. Пора закругляться. Сэкономленное финансирование пойдет на борьбу с колорадским жуком и депортацию нелегалов."
Новый Год трижды в неделюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.durnovo/blogAlexey Durnovo
23.02. 09:36
Одна из планет, обнаруженных NASA, делает оборот вокруг своей звезды за полтора-два дня. Я, вот, прямо очень хочу, чтобы она действительно оказалась пригодной для жизни. Вы же понимаете, в чем суть. Новый Год трижды в неделю. То есть, не успел проснуться 1-го января, а уже наступает 31-декабря. А как шикарно сюда впишутся наши новогодние каникулы. Ведь эти десять дней будут охватывать сразу пять лет.
Где-то там живет мой цветок…ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/zozulia/blogStanislav Zozulia
23.02. 08:57
Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, — этого довольно: смотришь на небо — и ты счастлив. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…»
Сообщение NASA об очередной планетессылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.pshenichny/blogOleg Pshenichny
23.02. 06:42
Сообщение NASA об очередной планете, которая "может быть обитаемой" - аккурат для парочки из оптимиста и пессимиста. Причём мы не знаем, что скажет оптимист, а что пессимист - эта трактовка в распоряжении ещё одного пессимиста и оптимиста.
39 световых лет! Не долетим и не изгадим!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/irina.pavlikova/www.facebook.com
23.02. 06:05
NASA преподнес сенсацию , Хаббл обнаружил семь экзопланет, близких нормальным условиям жизни, свет и температуры, тридцать девять световых лет вокруг Красной звезды в два раза холоднее Солнца. Радуюсь в душе ! 39 световых лет ! Не долетим и не изгадим !
Открытие сделано с помощью 0,6-метрового телескопа TRAPPIST в Чилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/petrochenkov/www.facebook.com
23.02. 03:15
 Несколько часов назад NASA сообщило об удивительном открытии системы из семи планет TRAPPIST-1, три из которых по своим параметрам близки к Земле и находятся на расстоянии менее 40 световых лет. Все эти планеты по размеру схожи с Землей — их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38.
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Вот на другие планеты имеет смысл валитьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksmoma/blogAlex Moma
23.02. 02:54
Вот на другие планеты имеет смысл валить, пока их политкорректоры не засрали. А в другие страны - только если нет уж совсем выбора, я думаю.
Черт побери, как обидно, что жизнь кончается в средневековьессылка на данный пост
https://www.facebook.com/yevgenia.albats/blogYevgenia M. Albats
23.02. 02:28
Пока мы про царя батюшку , мир празднует открытие планетарной системы из семи планет размера Земли вокруг холодной звезды. Они могут иметь воду , вода - жизнь, такой, какой мы ее знаем. Черт побери, как обидно, что жизнь кончается в средневековье, тогда как мир живет в 21 веке...
Пресс-конференцией NASA навеяло...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/irina.ilyushina.3/www.facebook.com
23.02. 02:11
Пресс-конференцией NASA навеяло :) Один из братьев моего мужа - очень известный в узких академических кругах астрофизик, работал в той же NASA, заведовал астрофизической обсерваторией в Германии, сейчас - обсерваторией в Испании, университетский профессор и прочая, прочая. А поскольку он не только чертовски умен, но еще и дьявольски красив, его постоянно приглашают в "телек" комментировать затмения и прочую попсу, а также на бесконечные околонаучные светские тусовки. Где народ, глотнув пару-тройку бокальчиков шампанского, тут же начинает допрашивать его, "как там с жизнью на Марсе" (зачеркнуто): "Профессор, так что там вообще со внеземным разумом? Нашли или как?"
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В принципе это всё, что надо знать о природе срочногоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004313439325www.facebook.com
23.02. 00:39
NASA объявило срочную пресс-конференцию. на которой сообщило, что обнаружило сразу восемь что ли планет, чем-то похожих на землю. до ближайшей лететь 40 световых лет. то есть 1 072 016 лет если лететь на второй космической скорости.
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Ребята, если на этих планетах построить бани и кинотеатр, шанс есть!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1382504271www.facebook.com
23.02. 00:03
Есть нечто восхитительное в том, что в соседних вкладках я изучаю расписание подмосковного автобуса с остановками, в частности, Синьково, Грязь, Магазин №3, Бани и Кинотеатр, и читаю новость о том, что NASA обнаружило потенциально пригодные для жизни экзопланеты.
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Конечно, я всей душой поддерживаю освоение космоса...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.galkina.1690/blogElena Galkina
23.02. 00:00
Конечно, я всей душой поддерживаю освоение космоса и считаю, что оно должно объединить человечество... Но есть ощущение - срочная пресс-конференция NASA была организована исключительно для того, чтобы убедить нового президента США, далёкого от наук и высоких материй: деньги налогоплательщиков идут на дело великой важности, и расходы надо не урезать, а наоборот)
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Фото
    Видео
    Пресс-конференция в Вашингтоне
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