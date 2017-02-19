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Новогодний сексизм
Новогодний сексизм
16.12 13:03 | число просмотров 2712 число постов 4
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
 
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Из чего же сделан Nike <код для ЖЖ>
Из чего же сделан Nike
Компания Nike впустила рекламный ролик "Из чего же сделаны наши девчонки?", который в соцсетях уже успели назвать феминистским, но раскритиковали за использование советских образов
Создан: 19.02.2017 15:28, обновлен: 20.02.2017 14:14
Просмотров: 892
Теги:
19 февраля
Этот ваш ролик "Найка", на мой взгляд, — неимоверное высокобюджетное и качественно снятое сельское говноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/iBelkin/blogIgor Belkin
19.02. 22:05
Все уже пошейрили и поделились восторгами, так что теперь уже, видимо, можно. Этот ваш ролик "Найка", на мой взгляд, — неимоверное высокобюджетное и качественно снятое сельское говно. Начиная от общей неловкости за происходящее, этой нарочитой наигрынности и неискренности, и заканчивая, конечно, совершенно чудовищными словами.
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Даже вроде бы западная компания Nike использует тут в России образы и темы совкассылка на данный пост
https://www.facebook.com/krasovkin/blogAnton Krasovsky
19.02. 14:53
Даже вроде бы западная компания Nike использует тут в России образы и темы совка. Как же безнадежно все мы застряли в этих убогих советских песнях о главном. Из которых не выбраться, от которых не спастись. Гнать, гнать в пизду из всех рекламных отделов и агентств всех, рожденных раньше 1991-го.
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Скажите, а где-то уже можно почитать официальные заявления фемобкома о том, что этот ролик является коварной апроприацией феминистского дискурса со стороны подлых капиталистических угнетателей?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/michael.pojarsky/blogMichael Pojarsky
19.02. 13:30
Скажите, а где-то уже можно почитать официальные заявления фемобкома о том, что этот ролик является коварной апроприацией феминистского дискурса со стороны подлых капиталистических угнетателей? Помню после ролика Like a girl от Always такие заявления были. Хочу почитать!
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Вставлю свои пять капель в обсуждение феминистского ролика Nikeссылка на данный пост
https://www.facebook.com/beerplace/blogIlya Zhegulev
19.02. 11:40
Вставлю свои пять капель в обсуждение феминистского ролика Nike. Во-первых, почему противопоставление и мхатовская пауза перед тем как девчонки становятся как бы другими? Одно ведь другому не мешает. Железо днем, а мармеладки в душе все равно - даже у спортсменок по тайскому боксу. И это же хорошо. Но главное - исполнение. Стих, придуманный так, как будто отдел бухгалтерии постарался для корпоратива. И он прям так идёт вразрез с милым текстом покойного Хмеленского, автора многих стихов к песням Марка Бернеса, и даже этот его начальный текст тоже, видимо для остроты противопоставления, переврали. Чтобы сгустить краски, слова из одного куплета соединили со словами из другого, просто перемешали, как винегрет, чтобы мармеладки были, а тетрадок, например, не было. Ну в общем, идея хорошая, но осадочек остался.
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18 февраля
Посильнее Фаустассылка на данный пост
https://www.facebook.com/temalebedev/blogАртемий Лебедев
18.02. 18:39
Посильнее Фауста.


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    Nike: Из чего же сделаны наши девчонки?
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