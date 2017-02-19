Вставлю свои пять капель в обсуждение феминистского ролика Nike. Во-первых, почему противопоставление и мхатовская пауза перед тем как девчонки становятся как бы другими? Одно ведь другому не мешает. Железо днем, а мармеладки в душе все равно - даже у спортсменок по тайскому боксу. И это же хорошо. Но главное - исполнение. Стих, придуманный так, как будто отдел бухгалтерии постарался для корпоратива. И он прям так идёт вразрез с милым текстом покойного Хмеленского, автора многих стихов к песням Марка Бернеса, и даже этот его начальный текст тоже, видимо для остроты противопоставления, переврали. Чтобы сгустить краски, слова из одного куплета соединили со словами из другого, просто перемешали, как винегрет, чтобы мармеладки были, а тетрадок, например, не было. Ну в общем, идея хорошая, но осадочек остался. развернуть>>