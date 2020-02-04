Если серьезно, про #Притяжение. Это хорошее кино. Не великое, не выдающееся, но настоящее. Оно может в кого-то "не попадать", кому-то не нравиться еще до просмотра. Но это кино, на котором смеются и плачут, которое держит до финала, в котором есть второй план и очень злободневная метафора. Да, оно снайперски попадает в аудиторию, из которой многие давно выросли, и потому злятся. Да, оно не без "косяков" и не без странностей. Да, его снял Бондарчук, что вызывает у некоторых непреодолимое желание рассказать всему миру, как сделал бы он сам, если бы умел. Но оно - кино, какого в отечественном исполнении почти не появляется. Без таких фильмов не будет в этой нише ничего достойного, просто некому будет сделать - Федор сотоварищи буквально из ничего создают новых профессионалов, подтягивают в индустрию свежих людей, впускают чистый воздух в застоявшиеся протухшие павильоны. И с точки зрения индустрии это хорошо, это круто. В каком-то смысле это подвижничество, говорю это без всякого пафоса. Поэтому искренне поздравляю всех причастных. Дальше будет лучше, не сбавляйте только!