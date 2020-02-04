Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
Второй раз за три месяца подвёл меня тёзка Долин — без дураков, любимый мой кинокритик (со времён перехода Волобуева из зоологов в объекты изучения), но иногда позволяющий себе не приметить какого-нибудь слона в рецензируемой картине.
Юрий Гладильщиков своей рецензией меня заинтриговал. Сегодня сходил на это кино. Неужели Федя стал фрондировать>=)
Но в отличие от Юрия, я увидел именно то, что ожидал. Помимо фоновой и невероятно обсосанной в фантастике темы - любви разнопланетных существ - в целом Федя не подвел родное государство! В этом фильме только две идеи, впрочем, взаимосвязанные.
Когда меня спрашивали, как я буду вечером отмечать ДР, я сказала, что пойду смотреть фильм про Чертаново. Сразу скажу, что фильм мне понравился, а многие зрители рядом бубнили, что играют хорошо, но все это - вторично. По-американски. Но не могу сказать, что это - именно так. Хотя " у нас на раёне" и повысадились инопланетяне, но дальше все - по-нашему. Никто не пытался захватить "нашу землю" (Ага, это - НАША ЗЕМЛЯ! прям, как в рекламе "Это - НАША ЕДА!"), а жертвы - из-за того, что никто к визитам "на раён" не был готов. И тарелке для профилактики съездили по фейсу.
Если серьезно, про #Притяжение. Это хорошее кино. Не великое, не выдающееся, но настоящее. Оно может в кого-то "не попадать", кому-то не нравиться еще до просмотра. Но это кино, на котором смеются и плачут, которое держит до финала, в котором есть второй план и очень злободневная метафора. Да, оно снайперски попадает в аудиторию, из которой многие давно выросли, и потому злятся. Да, оно не без "косяков" и не без странностей. Да, его снял Бондарчук, что вызывает у некоторых непреодолимое желание рассказать всему миру, как сделал бы он сам, если бы умел. Но оно - кино, какого в отечественном исполнении почти не появляется. Без таких фильмов не будет в этой нише ничего достойного, просто некому будет сделать - Федор сотоварищи буквально из ничего создают новых профессионалов, подтягивают в индустрию свежих людей, впускают чистый воздух в застоявшиеся протухшие павильоны. И с точки зрения индустрии это хорошо, это круто. В каком-то смысле это подвижничество, говорю это без всякого пафоса. Поэтому искренне поздравляю всех причастных. Дальше будет лучше, не сбавляйте только!
Ещё про "Притяжение" и "Защитников" подумал. Визуально ведь оба фильма примерно про то же, про что все эти бомбёжки Сирии и запуски ракет из Каспийского моря — про удовлетворение болезненного желания продемонстрировать, что "можем как американцы".
Для патриотов российского киноэкрана 2017 год начинается просто сказочно. В новогодние каникулы народ мог отдохнуть от салатиков за просмотром исторического блокбастера «Викинг». А в конце января Фёдор Бондарчук представил фантастическую драму «Притяжение» – об инопланетном вторжении в Чертаново.
В сорока семи световых годах от Земли обитает цивилизация, полная зелени, гибких форм и живой воды, способной течь снизу вверх; корабль, созданный её обитателями, попадает в метеоритный поток недалеко от Земли, теряет маскировку и входит в земную атмосферу. Страну для приземления гости выбрали неправильно. Корабль сбивают отечественные истребители, и он падает прямиком на Чертаново.
интересная культурная коллизия "позднепутинской" Москвы неимоверно напоминающая бытование официальной советской культуры при Брежневе. Федор Бондарчук снимает коммерческое кино а-ля "голливуд", ориентируясь на лидерство в прокате. Снимает на госгранты, проходит через все "худсоветы" (как и положено). При этом его кино всякий раз содержит какую-то "фигу в кармане" в отношении власти. Однако эта фига так оформлена, что носит характер "общего гуманизма" и учитывает потребности внеклассного воспитания школьников в духе "социалистической законности". В "Обитаемом острове" какие-то телебашни облучают население (а-ля кремлевские федеральные каналы). В "Притяжении" весь сюжет построен на том, что подростки реагируют на "инопланетян" в духе "движения против нелегальной иммиграции". Поэтому Шавловский пишет в Colte, что фильм - отчетливо антифашистский. Что и подтверждает Е.Холмогоров (профессиональный "русский патриот"), обрушиваясь на фильм Бондарчука за то, что людей, защищающих "свое родное Чертаново" от прибывших из космоса киргизов, Бондарчук изображает "варварами, дикарями и кончеными дегенератами". Таким образом, Ф.Бондарчук (если смотреть в длинной исторической оптике), снимая совершенно лояльные фильмы, встроенные в систему массового проката и даже явно имеющие воспитательный характер, имеет все шансы выйти из периода путинизма ровно так же, как это сделали многие советские режиссеры. У него на руках окажется целая собственная история "сопротивления режиму на эзоповом языке"... И получится, примерно, как, допустим, с диссидентом Григорянцем и театральным режиссером Марком Захаровым. Конформист Захаров окажется на переходе лидером культурного сопротивления, имеющим за спиной целый арсенал как бы "критикующих систему постановок", а Григорянц окажется "скучным антисоветским догматиком"...
Космический аппарат неловкого вида, напоминающий Сатурн, крутящийся вместе с кольцами, терпит крушение над спальным московским районом Чертаново. Падает, смахивая верхние этажи многоэтажек, то что обычно скушно, чертановская жизнь,-тоска серая, превращается в занимательную трагедию.