Прежде чем убежать по каким-то очень важным делам, Екатерина Шульман, не вдаваясь в вопрос о политических системах Сингапура и Таджикистана (а мне было бы любопытно, чего уж скрывать), внесла свой вклад в разгоревшуюся на просторах Фэйсбука дискуссию о гибридных режимах. Поскольку раньше она обвиняла меня в кокетстве за то, что я ее как бы игнорирую, надо что-то сказать по этому поводу. Но сказать трудно. Там начинается с весьма пространного рассуждения о том, что она вот изучает парламенты, а я партии, поэтому ей понятие о гибридных режимах полезно, а мне нет. Постепенно становится ясно, почему: оказывается, этот термин - гибридный режим - неопределенный. Почему это делает его полезным именно в парламентских исследованиях, неясно. Я знаю несколько научных статей об авторитарных парламентах, и во всех они характеризуются именно как авторитарные. Но само объяснение я нахожу адекватным и исчерпывающим. Я и раньше догадывался, что единственное достоинство этого термина - в его неопределенности, но даже не ожидал, что это будет признано сразу и с такой очаровательной наивностью. Ведь неопределенный термин - это, собственно, и не термин вовсе. развернуть>>