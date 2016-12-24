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Поехавший ЖЖ <код для ЖЖ>
Поехавший ЖЖ

Заядлые блогеры несколько дней отмечали отвратительную работу Живого Журнала. Оказалось, что повинуясь закону Яровой, его серверы из Калифорнии переехали в Москву. Пользователи ожидают волны скандалов и уголовных дел, по аналогии с ВКонтакте, раскрывающим всю информацию спецслужбам
Создан: 24.12.2016 11:04, обновлен: 24.12.2016 11:43
Просмотров: 558
Теги:
24 декабря
Это только у меня?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.bass.94/blogOlga Bass
24.12. 08:24
Второй день не могу зайти в жж ни с мобильного ни с desktop. Это только у меня?
Зачем ЖЖ на зону переехалссылка на данный пост
http://fromnorthcyprus.livejournal.com/blogfromnorthcyprus
24.12. 07:32
 Пара белья, зубная паста, мыло , полотенце...Как жизнь иногда интересно складывается...Аккурат накануне Рождества, которое сегодня много гдеотмечают, пора сказать " прощай" Живому Журналу. К 2017 году администрации, которую называют вкусным словом " СУП", удалось довести количество глистов жежешных до 80 процентов. Здесь и добровольцы с фабрики Пригожина , и члены общества " ё...т...е патриоты" и пиз...страдальцы, которых волнует тока анальная тема.
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Уже невозможно открыть блоги Нестеренко и Широпаевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksmoma/blogAlex Moma
24.12. 07:23
 Все уже прочли, конечно, у Носика, что ЖЖ переехал на Лубянку. Физически: серваки теперь в Эрефии, при Рамблере тусят. Буквально вчерась дело было. Уже невозможно открыть блоги (а я выхожу, на минуточку, из Суоми либо из Нидерландов) Нестеренко и Широпаева, еще человек 30 не смог открыть (себя пока могу). И это только начало. Это всё только ЗА ДЕНЬ. Ну, я-то оттуда свалил еще 5 лет назад, переехав на Тифаретник, откуда в ЖЖ просто автоматически транслируются посты. За мной, конечно, остались в ЖЖ модерируемые комьюнити, но это именно модерация, я туда пишу крайне редко. Так что для меня не изменилось вообще ничего - заблочат меня тоже (пока они блочат только тех, до кого руки дошли - украинцев или тех политюзеров, кто по крайней наивности своей [ее здесь называют "оптимизмом"] не накатал в СУП, как я в свое время, заяву, что I would like to opt out of your cyrillic services), в любом случае ВЕСЬ мой ЖЖ архив с апреля 2006 года останется у Миши Вербицкого, для истории я не умру. А вот вам я бы советовал с опозданием, но последовать моему примеру: завести акки на Тифаретнике и перенести туда одним кликом мыши ВЕСЬ свой ЖЖ-контент за последние 10-15 лет.
ЖЖ пусть мой читают, может умнее станутссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
24.12. 02:34
Ну если я по телефону здороваюсь с майором, то ЖЖ пусть мой читают, может умнее станут. Вообще, конечно, все это очень плохо. Когда говорят, что никакой цензуры нет, я начинаю в это верить, людей так запугали, что они взялись за самоцензуру. Собственно, цель посадок за репосты именно в этом. А уж про журналистов я вообще не говорю, смотрите пресс-конференцию Путина.
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Все равно неуютно)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yours.ndv/blogDmitry Nesterov
24.12. 00:42
Не думаю, что буду использовать ЖЖ в ближайшем будущем. Но все равно неуютно)
23 декабря
LiveJournal переехал в Москвуссылка на данный пост
http://lycoperdon.livejournal.com/bloglycoperdon
23.12. 22:32
 Живой журнал переехал в Москву. Несколько лет назад ЖЖ был куплен  компанией  Rambler & CO, но оставался на зарубежной платформе и вот переехал.  
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Серверы Живого журнала переехали на Лубянкуссылка на данный пост
http://dolboeb.livejournal.com/blogdolboeb
23.12. 19:55
 Перебои в работе ЖЖ, наблюдавшиеся в течение последней пары суток, объяснялись некими «техническими работами», суть которых администрация сервиса не торопится объяснять пользователям. Администрацию можно понять: новость — не из тех, которыми хочется хвастаться. Но и утаивать шило в мешке не получится.
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Большой привет Мамутуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lozzin/blogАдольф Ездунов
23.12. 18:24
ЖЖ можно официально закрывать. Состоялся перенос хостинга из Америки в Россию.
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Серверы Livejournal переезжаютссылка на данный пост
https://www.facebook.com/egorovblogger/blogНиколай Егоров
23.12. 15:58
Тут в ФБ за последние дни несколько раз наткнулся на жалобы про то, чтоЖЖ не работает. Пошел поинтересоваться мат. частью, Промыч пишет, про перебазирование серверов. Очевидно, в свете новых законов, обязывающих хранить данные российских пользователей в РФ отечественной компании Рамблер Медиа необходимо это сделать ради выживания на рынке. У меня два вопроса возникло:
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Почему тупит ЖЖ? Потому что НАШ ужессылка на данный пост
http://ljpromo.livejournal.com/blogljpromo
23.12. 12:23
 Да, друзья, ЖЖНАШ, именно этому были посвящены технические работы в ночь с 21 на 22 декабря, именно этим объясняются все последующие глюки. Вот такой веселенький триколор выдает теперь IP Tracker при попытке оследить местонахождение домена livejournal.com. Хотя еще недавно показывал звездно-полосатый флаг, и на запросы разных российских инстанций можно было отвечать: "Тук-тук, ЖЖ подчиняется законам штата Калифорния".
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22 декабря
- Всё о нём? - Нет, к сожалению...ссылка на данный пост
http://cybernatic-cat.livejournal.com/blogcybernatic-cat
22.12. 10:53
 И ещё о ЖЖ. Первое.
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