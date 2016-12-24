Заядлые блогеры несколько дней отмечали отвратительную работу Живого Журнала. Оказалось, что повинуясь закону Яровой, его серверы из Калифорнии переехали в Москву. Пользователи ожидают волны скандалов и уголовных дел, по аналогии с ВКонтакте, раскрывающим всю информацию спецслужбам
Пара белья, зубная паста, мыло , полотенце...Как жизнь иногда интересно складывается...Аккурат накануне Рождества, которое сегодня много гдеотмечают, пора сказать " прощай" Живому Журналу. К 2017 году администрации, которую называют вкусным словом " СУП", удалось довести количество глистов жежешных до 80 процентов. Здесь и добровольцы с фабрики Пригожина , и члены общества " ё...т...е патриоты" и пиз...страдальцы, которых волнует тока анальная тема.
Все уже прочли, конечно, у Носика, что ЖЖ переехал на Лубянку. Физически: серваки теперь в Эрефии, при Рамблере тусят. Буквально вчерась дело было. Уже невозможно открыть блоги (а я выхожу, на минуточку, из Суоми либо из Нидерландов) Нестеренко и Широпаева, еще человек 30 не смог открыть (себя пока могу). И это только начало. Это всё только ЗА ДЕНЬ. Ну, я-то оттуда свалил еще 5 лет назад, переехав на Тифаретник, откуда в ЖЖ просто автоматически транслируются посты. За мной, конечно, остались в ЖЖ модерируемые комьюнити, но это именно модерация, я туда пишу крайне редко. Так что для меня не изменилось вообще ничего - заблочат меня тоже (пока они блочат только тех, до кого руки дошли - украинцев или тех политюзеров, кто по крайней наивности своей [ее здесь называют "оптимизмом"] не накатал в СУП, как я в свое время, заяву, что I would like to opt out of your cyrillic services), в любом случае ВЕСЬ мой ЖЖ архив с апреля 2006 года останется у Миши Вербицкого, для истории я не умру. А вот вам я бы советовал с опозданием, но последовать моему примеру: завести акки на Тифаретнике и перенести туда одним кликом мыши ВЕСЬ свой ЖЖ-контент за последние 10-15 лет.
Ну если я по телефону здороваюсь с майором, то ЖЖ пусть мой читают, может умнее станут.
Вообще, конечно, все это очень плохо. Когда говорят, что никакой цензуры нет, я начинаю в это верить, людей так запугали, что они взялись за самоцензуру. Собственно, цель посадок за репосты именно в этом. А уж про журналистов я вообще не говорю, смотрите пресс-конференцию Путина.
Перебои в работе ЖЖ, наблюдавшиеся в течение последней пары суток, объяснялись некими «техническими работами», суть которых администрация сервиса не торопится объяснять пользователям. Администрацию можно понять: новость — не из тех, которыми хочется хвастаться. Но и утаивать шило в мешке не получится.
Тут в ФБ за последние дни несколько раз наткнулся на жалобы про то, чтоЖЖ не работает. Пошел поинтересоваться мат. частью, Промыч пишет, про перебазирование серверов. Очевидно, в свете новых законов, обязывающих хранить данные российских пользователей в РФ отечественной компании Рамблер Медиа необходимо это сделать ради выживания на рынке. У меня два вопроса возникло:
Да, друзья, ЖЖНАШ, именно этому были посвящены технические работы в ночь с 21 на 22 декабря, именно этим объясняются все последующие глюки.
Вот такой веселенький триколор выдает теперь IP Tracker при попытке оследить местонахождение домена livejournal.com. Хотя еще недавно показывал звездно-полосатый флаг, и на запросы разных российских инстанций можно было отвечать: "Тук-тук, ЖЖ подчиняется законам штата Калифорния".