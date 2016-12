Все уже прочли, конечно, у Носика, что ЖЖ переехал на Лубянку. Физически: серваки теперь в Эрефии, при Рамблере тусят. Буквально вчерась дело было. Уже невозможно открыть блоги (а я выхожу, на минуточку, из Суоми либо из Нидерландов) Нестеренко и Широпаева, еще человек 30 не смог открыть (себя пока могу). И это только начало. Это всё только ЗА ДЕНЬ. Ну, я-то оттуда свалил еще 5 лет назад, переехав на Тифаретник, откуда в ЖЖ просто автоматически транслируются посты. За мной, конечно, остались в ЖЖ модерируемые комьюнити, но это именно модерация, я туда пишу крайне редко. Так что для меня не изменилось вообще ничего - заблочат меня тоже (пока они блочат только тех, до кого руки дошли - украинцев или тех политюзеров, кто по крайней наивности своей [ее здесь называют "оптимизмом"] не накатал в СУП, как я в свое время, заяву, что I would like to opt out of your cyrillic services), в любом случае ВЕСЬ мой ЖЖ архив с апреля 2006 года останется у Миши Вербицкого, для истории я не умру. А вот вам я бы советовал с опозданием, но последовать моему примеру: завести акки на Тифаретнике и перенести туда одним кликом мыши ВЕСЬ свой ЖЖ-контент за последние 10-15 лет.