В Иркутске более полусотни человек погибли и столько же госпитализированы из-за отравления "Боярышником" — спиртосодержащей жидкостью для ванн. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В блогах обсуждают массовое отравление и реакцию властей.
Давно хотел написать про социальное бухло в Литве. И вот появился печальный повод.
В Иркутской области уже 33 человека отравились тем, что, как они думали, является настойкой боярышника. Отравились в данном случае — это значит умерли. Такие настойки являются самым дешевым видом покупного алкоголя. На моей памяти они в ходу лет 15. По крайней мере я хорошо помню мужика "дядя Руслан", который употреблял эти пузырьки году в 2000 или 2001 году в соседнем дворе.
Устал уже шутить на эту тему (см. телеграмм), поэтому напишу серьезно в чем прикол с этим "Боярышником" и прочими популярными народными напитками. Вот смотрите: в 2016-ом году минимальная розничная цена на водку составила 190 рублей. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь о минимальной цене на шоколад? То-то же. Минимальная цена на водку - это следствие сугубо того, что мудрое государство воспитывает неразумный народ.
Как традиционно у нас бывает - пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нужно было непременно дождаться чудовищной истории, когда от отравления погибло уже 50 человек (!!!), чтобы потом объявить режим чрезвычайной ситуации в отдельно взятом регионе. В то время, как её в этом плане давно пора объявить по всей стране.
В Иркутске 40 человек умерли от отравления боярышником. Страшная трагедия. И ответственность за нее должны понести продавцы и изготовители этой дряни. Но почему люди-то пьют это пойло? Зачем? Это ведь разговор не только о стоимости спиртного, но и о происходящем в обществе. И происходящее не радует. Социальная безысходность открывает дорогу к самым темным событиям.
Честно говоря, не понимаю всеобщего траура по поводу 30, 40 или скольких-то там погибших от "средства для ванн" (!). Употребление "боярышника" и всей прочей "слезы комсомолки" - это наш русский национальный способ благородного мучительного самоубийства - что-то вроде харакири у японцев или как там называлась та чудесная традиция, когда викинги наматывали свои кишки на дерево.
Когда я была маленькая, трое наших соседей умерли от отравления каким-то алкогольным пойлом. Еще двое по пьяни повесились. Потом с разницей в год повесились два однокурсника, два моих друга – задумчивый философ Петя и саркастичный музыкант Дэнис, любившие Борхеса и зарабатывавшие на еду донорством своей крови. «Зря развалили Союз», - говорил Дэнис. «Если бы я успел побыть комсомольцем, моя кровь стоила бы дороже. Потому что это была бы комсомольская кровь». И Петя, и Дэнис безуспешно пытались утолить безнадегу разнообразной (и, кстати, абсолютно доступной) наркотой, не получилось. Царство Небесное, парни, я вас помню. Еще один наш журфаковец насмерть порезал вены по примерно тем же причинам. Подружка, лучшая поэтесса журфака, Ленка, старше меня на два курса, пыталась отравиться таблетками, мы с девочками рассказали родителям, спасли. Ровно через год она погибла под колесами машины на безлюдной трассе, при странных обстоятельствах, и никому ничего за это не было.
В Иркутской области уже 33 трупа от отравления «Боярышником», и это реально чудовищная трагедия национального масштаба.
Ведь настоящий, правдивый заголовок звучит так: В Иркутской области от «Боярышника» одновременно умерло 33 человека, и поэтому мы обратили на это внимание. А вообще-то такой суррогатный алкоголь потребляют 10-12 миллионов человек, и от него ежедневно погибают сотни.
Ладно, а давайте я скажу, что будет дальше.
А дальше у нас начнется кампания по борьбе с суррогатами. Это значит из Москвы во все регионы будет спущена директива отчитаться о борьбе с производителями суррогатов.
Раз 10 наверное в 90-е пил эту настойку боярышника. А чего дешево же. И нельзя сказать, что ферейновская настойка была такой уже мерзкой. По крайней мере тогда казалось именно так.
Хуже настойки боярышника была другая настояйка от ферейна, но ее продавали очень недолго. Это была настойка подорожника. Вот это была конечно феноменальная гадость. Реально зеленая мерзкая жидкость, дико травяная и очень крепкая. Отвратительно вообще
В России существует серьезная проблема с оборотом спиртосодержащих средств. Это нам говорит премьер-министр Дмитрий Медведев.
Это говорит нам премьер правительства, которое по факту уже 17 лет у власти! 17!! А кто у нас первым массово наладил производтсво боярышника? Завод Ферейн, его владелец Брынцалов. Знаете же что крупно написано на этом здании? Правильно, написано "Единая Россия"
26 человек, отравившихся насмерть "Боярышником" - это, конечно, ужас и мрак. И все СМИ стали писать про это только потому, что сразу столько людей погибло. А сколько умирает каждый день от подобной дряни каждый день? Страшно подумать.