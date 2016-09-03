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Посты по теме
Побывали в СИЗО у ловца покемонов Соколовского
Побывали в СИЗО у ловца покемонов Соколовского
blogVyacheslav Bashkov
8.09 16:41 |  число просмотров 2015
Соколовский смеётся. Ему нужны книги, много книг. Он вступил в теологическую дискуссию с тюремным психиатром, ему нужны аргументы. Ох, Руслан, с этой женщиной лучше болтать поменьше, у неё шприц, а в шприце, химические аргументы против любого Бертрана Рассела
 
Христос обещает вечные муки не верующим в Него и творящим злые дела
Христос обещает вечные муки не верующим в Него и творящим злые дела
blogVsevolod Chaplin
7.09 10:17 |  число просмотров 1674
Безнравственный образ жизни, который пропагандируют и практикуют явные и тайные пятые колонны, должен быть подавлен – силой закона и волей народа. Наказание Соколовского-Сайбатбалова необходимо
 
Попытаемся
Попытаемся
blogЕвгений Ройзман
3.09 19:27 |  число просмотров 1544
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заступится за непутевого блогера и попробует взять его на поруки.
 
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Арест за покемонов <код для ЖЖ>
Арест за покемонов

Обвинение запросило 3,5 года колонии блогеру Руслану Соколовскому, снявшему ролик про ловлю покемонов в храме, по 282-й "экстремистской" статье. Сам подсудимый заявил, что он "может быть идиот, но точно не экстремист".
Создан: 03.09.2016 10:33, обновлен: 28.04.2017 16:52
Просмотров: 3831
Теги:
28 апреля
его последние слова были достойныессылка на данный пост
https://twitter.com/MrTatym/blogMrTatym
28.04. 16:41
#Соколовский может вызывать разные эмоции, но отрицать то, что его последние слова были достойные – глупо. Надеюсь, рассудят по конституции.
прокурор в пренияхссылка на данный пост
https://twitter.com/pchikov/blogPavel Chikov
28.04. 10:11
"Соколовский развенчивает российские реалии. Если его не устраивает страна, он может уехать", - прокурор в прениях
13 сентября
Соколовский же не делится видеоприколами и подборками рекомендаций по книжкам и вапорайзерам. Он функционально выступает именно как публицистссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lavrentijmeister/blogАнтон Котенев
13.09. 11:58
А вообще Соколовский интересный. Понятно, что он относится к тому миру настоящего интернета, где миллионы подписчиков смотрят в рот бьюти-блогерам и игрокам в компьютерные игры. Но ведь в этом настоящем ("темном") интернете, как мне казалось, все строится вокруг обмена товарами-услугами-фильмами-купонами-видеоприколами-смешными картинками-полезными ссылками-лайфхаками-музыкальными треками. То есть вокруг того, что мне лично очень не нравится, но почему-то воспринимается как огромная ценность большинством людей.
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8 сентября
Только что Руслану изменена мера пресеченияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.sidelnikov/blogAndrey Sidelnikov
08.09. 16:55
Кампания в поддержку видеоблогера Соколовского даёт свои плоды. Только что Руслану изменена мера пресечения, его выпускают из сизо под домашний арест. В нынешних условиях это безусловно победа!
4 сентября
Нельзя одновременно расследовать заказные убийства и ловлю покемонов ссылка на данный пост
http://dolboeb.livejournal.com/blogdolboeb
04.09. 11:48
Видеоблоггера Руслана Соколовского в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца за ловлю покемонов в православном храме.
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Пара ремарок к этому "цековскому" креативу по ссылке и вообще по поводу происходящегоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.baronova/blogMaria Baronova
04.09. 00:15
1) Господину Легойде стоит знать, что Нельсон Мандела был одним из руководителей террористической организации. Он начинал с ненасильственного сопротивления подонкам, но постепенно они с товарищами пришли к очевидному выводу, что борьба с подонками возможна только вооруженными методами. Так что с кумирами поосторожней, особенно когда сам являешься Африканером.
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3 сентября
Про покемонов, журналистов и верующих с неверующимиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.legoyda/www.facebook.com
03.09. 19:45
Про покемонов, журналистов и верующих с неверующими Начну с двух, увы, почти ожидаемых ошибок коллег-журналистов: молодой человек в Екатеринбурге арестован на 2 месяца по решению суда все же не за ловлю покемонов в церкви, а за сделанный им ролик (возможно, не один), где он весьма специфическим образом весь этот процесс демонстрирует, комментирует и проч. Второе - мэр Ройзман обратился, конечно, не к Патриарху, а к митрополиту Екатеринбургском Кириллу. Но резвые коллеги, увидев "владыка Кирилл", сразу стали писать про "призыв к Патриарху" - еще бы, так заметнее.
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В России это нынче редкость и требует большой смелости.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
03.09. 19:37
Между прочим, Руслан Соколовский, возможно, сам того не понимая, устроил настоящую акцию гражданского неповиновения. В России это нынче редкость и требует большой смелости. А некоторые стилистические недостатки акции спишем на юный возраст. Пастор Мартин Лютер Кинг, говоривший, что нарушение несправедливых законов - моральный долг каждого, одобрительно улыбается откуда-то с небес.
государство посадило на 2 месяца. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
03.09. 19:37
государство посадило на 2 месяца. Кто-то пишет - не отстоим парня - все нам окончательный пипец. Нет конечно приговор бредовый, но столько уже более грозных сигналов было и окончательный пипец подкрался давно а люди все еще ловят сигналы.
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Атеистам приготовитьсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/julia.guseinova/blogЮлия Гусеинова
03.09. 12:00
Атеистам приготовиться :)
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Его арестовали не за "ловлю покемонов в храме", а за последовательную работу на антиклерикальной стезе.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kononenko.3blogMaxim Kononenko
03.09. 11:53
Вы уж извините меня за занудство, но я опять наблюдаю в ленте про "арестовали за ловлю покемонов в храме". Я категорически против 282й, всех этих "оскорблений чувств" и арестов вообще. Как вы знаете.
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Страна конкретно мутировала, конечноссылка на данный пост
https://twitter.com/pchikov/blogPavel Chikov
03.09. 11:14
Арест за ловлю покемонов в церкви по заяве редакции СМИ. Страна конкретно мутировала, конечно.
Эти ваши храмы - очень скучное местоссылка на данный пост
https://twitter.com/akozenko/blogDolce Vita
03.09. 11:08
Плясать нельзя, покемонов ловить нельзя. Эти ваши храмы - очень скучное место
Я больше не читаю Ура.руссылка на данный пост
https://www.facebook.com/i.in.toronto/www.facebook.com
03.09. 10:52
Я больше не читаю Ура.ру. Для тех, кто не в курсе: журналисты издания обратились с просьбой проверить уральского блогера, который ловил покемонов в храме. Сегодня суд арестовал этого парня на два месяца, ему грозит пять лет.
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Позорище!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roizmangbn/blogЕвгений Ройзман
03.09. 10:37
Сейчас по доносу( наводке) одного подлого СМИ в Екатеринбурге суд арестовал (!) ловца покемонов в храме. Ему 22 года, живёт вдвоём с матерью-инвалидом. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться! Позорище! Кстати, не так давно под домашний арест в элитную квартиру в 135 м.2 , в элитном клубном доме "Тихвин" поместили областного министра, подозреваемого в присвоении 55.млн..
Иран ближе, чем вы думаетессылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
03.09. 10:29
Ловля покемонов в церкви - это экстремизм и оскорбление чувств верующих. Реальное уголовное дело на Урале. Иран ближе, чем вы думаете. Женское обрезание чувства верующих не оскорбляет. Массовые расстрелы - нормально. А телефон в церкви - уголовное преступление, "двушечку" за него, а то и больше.
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Отвязный, конечно, но интересный чувакссылка на данный пост
https://twitter.com/Varfolomeev/blogVarfolomeev
03.09. 10:14
Посмотрел ролики уральца Соколовского, которого сегодня судят за ловлю покемонов. Отвязный, конечно, но интересный чувак.
Россия. XXI век. Он ловил покемонов в церквиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nlevshits/blogНиколай Левшиц
03.09. 09:31
 Россия. XXI век. Он ловил покемонов в церкви.
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Из рубрики "Православнутые на всю голову"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.sidelnikovblogAndrey Sidelnikov
03.09. 05:09
 В Екатеринбурге задержали видеоблогера Руслана Соколовского, который пошёл ловить покемонов в местный храм. Потом он выложил это видео на ютюб, где его уже посмотрело более 500 тыс человек. Теперь возбудили уголовное дело и шьют статью об экстремизме, ну и естественно об оскорблении чувств верующих. 
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Фото



    • Видео
    Руслан Соколовский выступил с последним словом в суде


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    Арест видеоблогера Руслана Соколовского


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    Цитаты
    " Видеоблогер ловил в православном храме покемонов. Это глупо. Надо было ловить чертей. И изгнать их из храма. "
    3.09
    blogANAKOYHER
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