Обвинение запросило 3,5 года колонии блогеру Руслану Соколовскому, снявшему ролик про ловлю покемонов в храме, по 282-й "экстремистской" статье. Сам подсудимый заявил, что он "может быть идиот, но точно не экстремист".
А вообще Соколовский интересный. Понятно, что он относится к тому миру настоящего интернета, где миллионы подписчиков смотрят в рот бьюти-блогерам и игрокам в компьютерные игры. Но ведь в этом настоящем ("темном") интернете, как мне казалось, все строится вокруг обмена товарами-услугами-фильмами-купонами-видеоприколами-смешными картинками-полезными ссылками-лайфхаками-музыкальными треками. То есть вокруг того, что мне лично очень не нравится, но почему-то воспринимается как огромная ценность большинством людей.
1) Господину Легойде стоит знать, что Нельсон Мандела был одним из руководителей террористической организации. Он начинал с ненасильственного сопротивления подонкам, но постепенно они с товарищами пришли к очевидному выводу, что борьба с подонками возможна только вооруженными методами. Так что с кумирами поосторожней, особенно когда сам являешься Африканером.
Про покемонов, журналистов и верующих с неверующими
Начну с двух, увы, почти ожидаемых ошибок коллег-журналистов: молодой человек в Екатеринбурге арестован на 2 месяца по решению суда все же не за ловлю покемонов в церкви, а за сделанный им ролик (возможно, не один), где он весьма специфическим образом весь этот процесс демонстрирует, комментирует и проч. Второе - мэр Ройзман обратился, конечно, не к Патриарху, а к митрополиту Екатеринбургском Кириллу. Но резвые коллеги, увидев "владыка Кирилл", сразу стали писать про "призыв к Патриарху" - еще бы, так заметнее.
Между прочим, Руслан Соколовский, возможно, сам того не понимая, устроил настоящую акцию гражданского неповиновения. В России это нынче редкость и требует большой смелости. А некоторые стилистические недостатки акции спишем на юный возраст. Пастор Мартин Лютер Кинг, говоривший, что нарушение несправедливых законов - моральный долг каждого, одобрительно улыбается откуда-то с небес.
государство посадило на 2 месяца.
Кто-то пишет - не отстоим парня - все нам окончательный пипец.
Нет конечно приговор бредовый, но столько уже более грозных сигналов было и окончательный пипец подкрался давно а люди все еще ловят сигналы.
Я больше не читаю Ура.ру. Для тех, кто не в курсе: журналисты издания обратились с просьбой проверить уральского блогера, который ловил покемонов в храме. Сегодня суд арестовал этого парня на два месяца, ему грозит пять лет.
Сейчас по доносу( наводке) одного подлого СМИ в Екатеринбурге суд арестовал (!) ловца покемонов в храме. Ему 22 года, живёт вдвоём с матерью-инвалидом. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться! Позорище! Кстати, не так давно под домашний арест в элитную квартиру в 135 м.2 , в элитном клубном доме "Тихвин" поместили областного министра, подозреваемого в присвоении 55.млн..
Ловля покемонов в церкви - это экстремизм и оскорбление чувств верующих. Реальное уголовное дело на Урале. Иран ближе, чем вы думаете.
Женское обрезание чувства верующих не оскорбляет. Массовые расстрелы - нормально. А телефон в церкви - уголовное преступление, "двушечку" за него, а то и больше.
В Екатеринбурге задержали видеоблогера Руслана Соколовского, который пошёл ловить покемонов в местный храм. Потом он выложил это видео на ютюб, где его уже посмотрело более 500 тыс человек. Теперь возбудили уголовное дело и шьют статью об экстремизме, ну и естественно об оскорблении чувств верующих.