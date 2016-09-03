Про покемонов, журналистов и верующих с неверующими Начну с двух, увы, почти ожидаемых ошибок коллег-журналистов: молодой человек в Екатеринбурге арестован на 2 месяца по решению суда все же не за ловлю покемонов в церкви, а за сделанный им ролик (возможно, не один), где он весьма специфическим образом весь этот процесс демонстрирует, комментирует и проч. Второе - мэр Ройзман обратился, конечно, не к Патриарху, а к митрополиту Екатеринбургском Кириллу. Но резвые коллеги, увидев "владыка Кирилл", сразу стали писать про "призыв к Патриарху" - еще бы, так заметнее. развернуть>>