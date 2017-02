Я вместе со всеми переживаю за Владимира, но, черт возьми... Ilya Klishin 29.05. 13:42 Мой любимый журнал Нью-Йоркер опубликовал заметку Маши Гессен (это не панибратство, она так и подписана — Masha Gessen). Заметка называется Путинская Россия: не ходи, не ешь, не пей. Начинается она за здравие и вполне по нью-йоркерски: last Saturday, on a beautiful, sunny afternoon. А дальше вообще не бьютифул и совсем не санни. Старовойтова, Политковская, Немцов. И тут же Кара-Мурза. Маша, правда, оговаривается: it is not clear when and how Kara-Murza may have been poisoned,— но из заголовка и общего настроения все понятно. Я собственно это к чему. Я вместе со всеми переживаю за Владимира, который теперь в тяжелом состоянии. Но если, черт возьми, и его отец, и главврач Первой градской говорят, что это не умышленное отравление, зачем так делать? Американцам, мол, пофиг? Им что оппозишн джорналист в Мьянме, что в Нигерии, что в России. Лишь бы литературно описать, как отражалось знойное солнце в зеркале заднего вида тем прекрасным утром. Или пофиг не американцам, и факты не имеют значения ради великой идеи? Извините, не сдержался. Очевидно, Володю Кара-Мурзу отравили Alexey Tabalov 28.05. 20:22 Очевидно, Володю Кара-Мурзу отравили. С молчаливого ли громкого ли, но с согласия Путина. А может и по его приказу. Так же как убили Бориса Немцова. Людоед Путин перешел последнюю черту - он просто начал убивать людей. Собственно он это и не переставал делать никогда с момента прихода к власти, но теперь его масштабы выросли. Ему не удалось встать в один ряд ни с Ганди, ни с Обамой. Решил хотя бы постоять рядом с Гитлером, Сталиным и Пиночетом, уничтожая людей. 1 2 Страницы: