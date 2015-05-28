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Говорил с Кара-Мурзой-старшим
Говорил с Кара-Мурзой-старшим
blogБорис Вишневский
30.05 12:08 |  число просмотров 1387
Последние сутки - без негативных изменений. Что, по словам врачей, уже обнадеживает. Будем надеяться на выздоровление
 
Принципиальных изменений в состоянии Володи нет
Принципиальных изменений в состоянии Володи нет
blogРыклин Александр
28.05 10:33 |  число просмотров 1174
Проблема действительно в почках и в интоксикации организма. По словам отца, почки у него действительно болели уже какое-то время, но он ничего никому не говорил и принимал какие-то лекарства
 
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Враги Рамзана
10.01 10:56 | число просмотров 4934 число постов 10
Глава Чечни продолжат поиск недоброжелателей. Вслед за Ходорковским, которому он спрогнозировал "жесткий и чувствительный спрос" за призыв печатать религиозные карикатуры Charlie Hebdo, во враги был записан главред "Эха Москвы" Венедиктов
 
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Повторная реанимация <код для ЖЖ>
Повторная реанимация

Один из руководителей "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-мл. вновь оказался в больнице. Симптомы похожи на отравление двухлетней давности. Блогеры переживают за его здоровье и обсуждают возможные версии произошедшего
Создан: 28.05.2015 10:21, обновлен: 04.02.2017 09:44
Просмотров: 6927
Теги:
4 февраля
Михаил Ходорковский уверен, что без прямого указания российских властей Следственный комитет (СК) РФ не приступит к расследованиюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.kara.murza/blogВладимир Кара-Мурза
04.02. 08:42
Учредитель и глава общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский уверен, что без прямого указания российских властей Следственный комитет (СК) РФ не приступит к расследованию ситуации с возможным отравлением координатора движения Владимира Кара-Мурзы-младшего, который с предварительным диагнозом "полиорганная недостаточность" в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц. Об этом Ходорковский сообщил в четверг, 2 февраля, в интервью Жанне Немцовой. Полная версия беседы будет доступна в программе DW "Немцова.Интервью" 7 февраля.
Следствие все же решило провести проверкуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.prokhorov.12/blogVadim Prokhorov
04.02. 08:35
Сегодня нас с Vladimir Kara-Murza постигла новость:
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3 февраля
Отвратительный сюжет про Владимира Кара-Мурзу по "России 24"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
03.02. 22:35
Отвратительный сюжет про Владимира Кара-Мурзу по "России 24". Там то толстые намеки на Браудера, то он антидепрессантами отравился, то Маккейн говорит о нем в прошедшим времени... Короче, стиль "Лайфа" или даже еще больших информационных помоек.
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Актуальная информация по состоянию на 03.02.2017 (10.00).ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.prokhorov.12/blogVadim Prokhorov
03.02. 11:31
актуальная информация по состоянию на 03.02.2017 (10.00). По сообщению от лечащих врачей (которым огромная благодарность за их самоотверженную работу!), состояние Vladimir Kara-Murza продолжает оставаться критическим.
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2 февраля
По состоянию на 20.00 состояние Vladimir Kara-Murza без существенных измененийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.prokhorov.12/blogVadim Prokhorov
02.02. 20:36
По состоянию на 20.00 состояние Vladimir Kara-Murza без существенных изменений.
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О состоянии здоровья Владимира Кара-Мурзы -Мл.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.prokhorov.12/blogVadim Prokhorov
02.02. 16:35
Друзья! По многочисленным просьбам размешаю ниже актуальную информацию о состоянии здоровья Vladimir Kara-Murza, полученную непосредственно от лечащих врачей при посещении больницы:
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Врачи называют ситуацию критической.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
02.02. 16:21
Про Володю Кара-Мурзу... Врачи называют ситуацию критической. Володя без сознания. Проводится принудительная вентиляция легких. Возникли проблемы с почками. Клиническая картина идентична той, что была в мае 2015. Как и тогда, диагноза нет, причины происходящего не ясны.
Диагностированы те же самые симптомы, что и 1,5 года назадссылка на данный пост
https://twitter.com/bystrov_a/blogbystrov_a
02.02. 15:51
Были в больнице. Володя пока без сознания. Диагностированы те же самые симптомы, что и 1,5 года назад. Обязан справиться.
Увы, есть одно простое объяснение.ссылка на данный пост
https://t.me/leonid_volkov/543blogЛеонид Волков
02.02. 14:37
Увы, есть одно простое объяснение. Есть такое "Закон Магнитского". Который дико больно ударил лично по некоторой группе силовиков и друзей Путина. Это вам не секторальные санкции; это конкретный удар по конкретным людям.
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Друзья, те, кто беспокоится за Володюссылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
02.02. 12:29
Друзья, те, кто беспокоится за Володю Кара-Мурзу, у него приступ, он, силами его жены, в руках хорошего врача. Дайте тому работать!
Дай бог, Володе поправиться и уехать оттудассылка на данный пост
https://www.facebook.com/zaslavskiy/blogIlya Zaslavskiy
02.02. 12:09
Как только организаторы подали письмо о шествии памяти Немцова, один из главных организаторов Володя Кара-Мурза попал сейчас в реанимацию с теми же симптомами, что и в 2015-ом... Дай бог, Володе поправиться и уехать оттуда.
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Владимир Кара-Мурза младший в реанимацииссылка на данный пост
https://twitter.com/aavst/blogAlexey Venediktov
02.02. 11:40
Владимир Кара-Мурза младший в реанимации с теми же симптомами (жена)
Здоровья дорогому Володе…ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/visboris/blogБорис Вишневский
02.02. 11:34
Друзья, Женя Кара-Мурза (жена Володи Кара-Мурза) написала, что он опять в реанимации с симптомами, напоминающими те, с которыми его госпитализировали в 2015 году.  Слов нет. Здоровья дорогому Володе…
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7 июля
Выписались из 1-й Градской больницыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.kara.murzablogВладимир Кара-Мурза
07.07. 12:18
Выписались из 1-й Градской больницы, в различных отделениях которой прошли полтора месяца жизни нашей семьи. Низкий поклон её врачам и медсёстрам. Впрочем, словами наших чувств не передать. Куда больше скажет эта лаконичная сделанная от руки табличка, сопровождавшая Володю на непростом пути выздоровления. Отныне - это и наш талисман.
3 июня
Vladimir Kara-Murza, в ясном сознании, улыбается и пытается говоритьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1227767183blogАнна Трефилова
03.06. 10:16
Спасибо доктору Свету - Алексей Свет, и врачам Первой Градской - Денису Проценко и Ольге Игнатенко. Vladimir Kara-Murza, в ясном сознании, улыбается и пытается говорить. Доброе утро
2 июня
Володя идет на поправку. Вышел из комыссылка на данный пост
https://twitter.com/NatPelevina/blogNatPelevina
02.06. 23:11
Володя идет на поправку. Вышел из комы. Слава богу. 
Владимир вышел из комыссылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
02.06. 23:08
Владимир вышел из комы.
Только что говорил с Кара-Мурзой (ст.)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
02.06. 13:10
Только что говорил с Кара-Мурзой (ст.)...
"Врачи пока говорят с осторожным оптимизмом... Есть некоторая положительная динамика... На мой голос реагирует мотанием головы, чего раньше не было...Верим в докторов 1-ой Градской..."
31 мая
Новый "Сверх-Борджиа в Кремле"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713blogИгорь Эйдман
31.05. 16:30
Вероятность того, что Владимир Кара-Мурза младший мог отравиться случайно, пренебрежимо мала. Пуля, попавшая в человека, противостоящего вооруженной банде, очевидно выпущена из ствола одного из бандитов, а не во время несчастного случая на охоте.
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О Володе: появилась надежда.ссылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
31.05. 13:21
О Володе: появилась надежда. 
30 мая
Ночью анализы самолетом были направлены зарубежссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
30.05. 10:52
О Кара-Мурзе... По медицинской части ничего нового. Ночью анализы самолетом были направлены по одному из адресов. (Всего их будет четыре). Ближайшим родственникам разрешен круглосуточный доступ в палату. Спасибо врачам. Пока все.
Сопереживающим Володессылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
30.05. 08:48
Сопереживающим Володе: состояние прежнее, независимый контроль лечения есть, анализы взяли. Хотим верить в лучшее. 
29 мая
Меня не оставляет ощущение, что с кругом ближайших родственников тяжело больного человека вдумчиво и профессионально работают "спецы"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sasha.sotnik/blogSasha Sotnik
29.05. 17:38
Наверное, это некорректно, но постараюсь подобрать правильные слова, которые не ранят родных и близких Владимира Кара-Мурзы... Меня не оставляет ощущение, что с кругом ближайших родственников тяжело больного человека вдумчиво и профессионально работают "спецы". Они убеждают, что "все под контролем и на должном уровне", что "врачи прекрасны, а оборудование такое, которому может позавидовать любая западная клиника"...
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Я вместе со всеми переживаю за Владимира, но, черт возьми...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.klishin/blogIlya Klishin
29.05. 13:42
Мой любимый журнал Нью-Йоркер опубликовал заметку Маши Гессен (это не панибратство, она так и подписана — Masha Gessen). Заметка называется Путинская Россия: не ходи, не ешь, не пей. Начинается она за здравие и вполне по нью-йоркерски: last Saturday, on a beautiful, sunny afternoon. А дальше вообще не бьютифул и совсем не санни. Старовойтова, Политковская, Немцов. И тут же Кара-Мурза. Маша, правда, оговаривается: it is not clear when and how Kara-Murza may have been poisoned,— но из заголовка и общего настроения все понятно. Я собственно это к чему. Я вместе со всеми переживаю за Владимира, который теперь в тяжелом состоянии. Но если, черт возьми, и его отец, и главврач Первой градской говорят, что это не умышленное отравление, зачем так делать? Американцам, мол, пофиг? Им что оппозишн джорналист в Мьянме, что в Нигерии, что в России. Лишь бы литературно описать, как отражалось знойное солнце в зеркале заднего вида тем прекрасным утром. Или пофиг не американцам, и факты не имеют значения ради великой идеи? Извините, не сдержался.
28 мая
Очевидно, Володю Кара-Мурзу отравилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.tabalov/blogAlexey Tabalov
28.05. 20:22
Очевидно, Володю Кара-Мурзу отравили. С молчаливого ли громкого ли, но с согласия Путина. А может и по его приказу. Так же как убили Бориса Немцова. Людоед Путин перешел последнюю черту - он просто начал убивать людей. Собственно он это и не переставал делать никогда с момента прихода к власти, но теперь его масштабы выросли. Ему не удалось встать в один ряд ни с Ганди, ни с Обамой. Решил хотя бы постоять рядом с Гитлером, Сталиным и Пиночетом, уничтожая людей.
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