|Михаил Ходорковский уверен, что без прямого указания российских властей Следственный комитет (СК) РФ не приступит к расследованию
|Учредитель и глава общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский уверен, что без прямого указания российских властей Следственный комитет (СК) РФ не приступит к расследованию ситуации с возможным отравлением координатора движения Владимира Кара-Мурзы-младшего, который с предварительным диагнозом "полиорганная недостаточность" в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц. Об этом Ходорковский сообщил в четверг, 2 февраля, в интервью Жанне Немцовой. Полная версия беседы будет доступна в программе DW "Немцова.Интервью" 7 февраля.
|Следствие все же решило провести проверку
Сегодня нас с Vladimir Kara-Murza постигла новость:
развернуть>>
|3 февраля
|Отвратительный сюжет про Владимира Кара-Мурзу по "России 24"
Отвратительный сюжет про Владимира Кара-Мурзу по "России 24". Там то толстые намеки на Браудера, то он антидепрессантами отравился, то Маккейн говорит о нем в прошедшим времени... Короче, стиль "Лайфа" или даже еще больших информационных помоек.
развернуть>>
|Актуальная информация по состоянию на 03.02.2017 (10.00).
актуальная информация по состоянию на 03.02.2017 (10.00).
По сообщению от лечащих врачей (которым огромная благодарность за их самоотверженную работу!), состояние Vladimir Kara-Murza продолжает оставаться критическим.
развернуть>>
|2 февраля
|По состоянию на 20.00 состояние Vladimir Kara-Murza без существенных изменений
По состоянию на 20.00 состояние Vladimir Kara-Murza без существенных изменений.
развернуть>>
|О состоянии здоровья Владимира Кара-Мурзы -Мл.
Друзья! По многочисленным просьбам размешаю ниже актуальную информацию о состоянии здоровья Vladimir Kara-Murza, полученную непосредственно от лечащих врачей при посещении больницы:
развернуть>>
|Врачи называют ситуацию критической.
|Про Володю Кара-Мурзу... Врачи называют ситуацию критической. Володя без сознания. Проводится принудительная вентиляция легких. Возникли проблемы с почками. Клиническая картина идентична той, что была в мае 2015. Как и тогда, диагноза нет, причины происходящего не ясны.
|Диагностированы те же самые симптомы, что и 1,5 года назад
|Были в больнице. Володя пока без сознания. Диагностированы те же самые симптомы, что и 1,5 года назад. Обязан справиться.
|Увы, есть одно простое объяснение.
Увы, есть одно простое объяснение.
Есть такое "Закон Магнитского".
Который дико больно ударил лично по некоторой группе силовиков и друзей Путина. Это вам не секторальные санкции; это конкретный удар по конкретным людям.
развернуть>>
|Друзья, те, кто беспокоится за Володю
|Друзья, те, кто беспокоится за Володю Кара-Мурзу, у него приступ, он, силами его жены, в руках хорошего врача. Дайте тому работать!
|Дай бог, Володе поправиться и уехать оттуда
Как только организаторы подали письмо о шествии памяти Немцова, один из главных организаторов Володя Кара-Мурза попал сейчас в реанимацию с теми же симптомами, что и в 2015-ом... Дай бог, Володе поправиться и уехать оттуда.
развернуть>>
|Владимир Кара-Мурза младший в реанимации
|Владимир Кара-Мурза младший в реанимации с теми же симптомами (жена)
|Здоровья дорогому Володе…
Друзья, Женя Кара-Мурза (жена Володи Кара-Мурза) написала, что он опять в реанимации с симптомами, напоминающими те, с которыми его госпитализировали в 2015 году.
Слов нет. Здоровья дорогому Володе…
развернуть>>
|7 июля
|Выписались из 1-й Градской больницы
|Выписались из 1-й Градской больницы, в различных отделениях которой прошли полтора месяца жизни нашей семьи. Низкий поклон её врачам и медсёстрам. Впрочем, словами наших чувств не передать. Куда больше скажет эта лаконичная сделанная от руки табличка, сопровождавшая Володю на непростом пути выздоровления. Отныне - это и наш талисман.
|3 июня
|Vladimir Kara-Murza, в ясном сознании, улыбается и пытается говорить
|Спасибо доктору Свету - Алексей Свет, и врачам Первой Градской - Денису Проценко и Ольге Игнатенко. Vladimir Kara-Murza, в ясном сознании, улыбается и пытается говорить. Доброе утро
|2 июня
|Володя идет на поправку. Вышел из комы
|Володя идет на поправку. Вышел из комы. Слава богу.
|Владимир вышел из комы
|Только что говорил с Кара-Мурзой (ст.)
|Только что говорил с Кара-Мурзой (ст.)...
"Врачи пока говорят с осторожным оптимизмом... Есть некоторая положительная динамика... На мой голос реагирует мотанием головы, чего раньше не было...Верим в докторов 1-ой Градской..."
|31 мая
|Новый "Сверх-Борджиа в Кремле"
Вероятность того, что Владимир Кара-Мурза младший мог отравиться случайно, пренебрежимо мала. Пуля, попавшая в человека, противостоящего вооруженной банде, очевидно выпущена из ствола одного из бандитов, а не во время несчастного случая на охоте.
развернуть>>
|О Володе: появилась надежда.
|О Володе: появилась надежда.
|30 мая
|Ночью анализы самолетом были направлены зарубеж
|О Кара-Мурзе...
По медицинской части ничего нового. Ночью анализы самолетом были направлены по одному из адресов. (Всего их будет четыре). Ближайшим родственникам разрешен круглосуточный доступ в палату. Спасибо врачам. Пока все.
|Сопереживающим Володе
|Сопереживающим Володе: состояние прежнее, независимый контроль лечения есть, анализы взяли. Хотим верить в лучшее.
|29 мая
|Меня не оставляет ощущение, что с кругом ближайших родственников тяжело больного человека вдумчиво и профессионально работают "спецы"
Наверное, это некорректно, но постараюсь подобрать правильные слова, которые не ранят родных и близких Владимира Кара-Мурзы...
Меня не оставляет ощущение, что с кругом ближайших родственников тяжело больного человека вдумчиво и профессионально работают "спецы". Они убеждают, что "все под контролем и на должном уровне", что "врачи прекрасны, а оборудование такое, которому может позавидовать любая западная клиника"...
развернуть>>
|
|Я вместе со всеми переживаю за Владимира, но, черт возьми...
|Мой любимый журнал Нью-Йоркер опубликовал заметку Маши Гессен (это не панибратство, она так и подписана — Masha Gessen). Заметка называется Путинская Россия: не ходи, не ешь, не пей. Начинается она за здравие и вполне по нью-йоркерски: last Saturday, on a beautiful, sunny afternoon. А дальше вообще не бьютифул и совсем не санни. Старовойтова, Политковская, Немцов. И тут же Кара-Мурза. Маша, правда, оговаривается: it is not clear when and how Kara-Murza may have been poisoned,— но из заголовка и общего настроения все понятно. Я собственно это к чему. Я вместе со всеми переживаю за Владимира, который теперь в тяжелом состоянии. Но если, черт возьми, и его отец, и главврач Первой градской говорят, что это не умышленное отравление, зачем так делать? Американцам, мол, пофиг? Им что оппозишн джорналист в Мьянме, что в Нигерии, что в России. Лишь бы литературно описать, как отражалось знойное солнце в зеркале заднего вида тем прекрасным утром. Или пофиг не американцам, и факты не имеют значения ради великой идеи? Извините, не сдержался.
|28 мая
|
|Очевидно, Володю Кара-Мурзу отравили
|Очевидно, Володю Кара-Мурзу отравили. С молчаливого ли громкого ли, но с согласия Путина. А может и по его приказу. Так же как убили Бориса Немцова. Людоед Путин перешел последнюю черту - он просто начал убивать людей. Собственно он это и не переставал делать никогда с момента прихода к власти, но теперь его масштабы выросли. Ему не удалось встать в один ряд ни с Ганди, ни с Обамой. Решил хотя бы постоять рядом с Гитлером, Сталиным и Пиночетом, уничтожая людей.
|
Фото
|
|