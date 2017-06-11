Уф.. Делали всё, что могли, чтобы не писать этот пост и не выпускать срочное видео.

Однако мы недооценили, насколько плотно сейчас власть может давить на любой бизнес. Писал вчера о том, как запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук. Писал сегодня.

Давление совершенно прямое с таким даже куражом наглым: на этом митинге не будет ничего, кроме разрешения.

Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию.

Другие сначала соглашаются, затем думают и отказываются. И самая любимая наша категория — это те, кто соглашается, мы выезжаем на проспект Академика Сахарова, прописываем смету, прорабатываем логистику (все городские мероприятия монтируются за 24 часа и более, у нас только 12 часов на монтаж), доходит до подписания контракта, и через некоторое время они отказываются.

Аргумент простой: «начальству позвонили из мэрии, наложили запрет на эту точку». Говорят, звонит лично помощник мэра. Уж не знаю, кто это, но его угрозы навсегда запретить участвовать в мероприятиях в Москве работают отлично.

Но мы-то к трудностям готовы, и все, хоть и отказываются, но нам сочувствуют. Значит должен был найтись такой, кто сочувствует настолько, что не откажется.

Нашёлся. Мы даже назвали его Иван Спаситель. Сегодня утром он сказал, что никто их фирму отказаться от нас не принудит, а в 18:11 прислал такое сообщение:

Запись телефонного разговора с Иваном можно в ролике послушать. От мэрии есть «запрет на данное мероприятие в данной геолокации».





Зачем это им надо?

Ясно, зачем. Раз уж неминуемо, что много людей выйдет на улицу, то надо заставить их почувствовать себя максимально униженными. Выступление с газельки, чтоб слышали передние 500 человек. Чтоб чиновники за загородкой смеялись, глядя на это. Чтобы по телевизору унизительные репортажи.

А главное: чтобы все, кто пришли, чувствовали — это всё бесполезно и ничего не изменишь.

Участвовать в такой постановке — предать самих себя. Да, мы готовы к компромиссам, но мы не готовы к унижениям.

Мы отменяем митинг на Сахарова и переносим наше очень мирное мероприятие на Тверскую.

Эта улица идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть. Мирная акция под российскими флагами в день России.

Ну не хочет старик Путин, чтобы прошли нормальные митинги в двух крупнейших городах: Москве и Питере.

Понимаем, почему не хочет. Он вор и ему неприятны громкие лозунги против воров.

Понимаем, но от лозунгов своих не откажемся.

Поэтому:

Санкт-Петербург: 14:00 Марсово поле.

Москва: 14:00 Тверская улица.

Ничего не надо бояться. Закон, право, правда и здравый смысл на нашей стороне.

Ну и, сами понимаете, очень нужна помощь с распространением этой информации. Времени совсем мало, а надо, чтобы знал весь город. Подсобите. Лайк, шер, репост. Вот это всё.

Увидимся завтра на улице.