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Кандидат Титов
8.02 число просмотров 1408 число записей 12
 
Блогеры против: Билайн
7.02 число просмотров 24938 число записей 78
 
Новый коммунист
6.02 число просмотров 3888 число записей 29
 
Собчак против всех
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Презентация
Открытие Школы районной антикоррупции

10 февраля, 12:00 - 10 февраля, 15:00

число просмотров 217
 
Первое занятие откроет Елена Панфилова, эксперт в сфере противодействия коррупции в России, основатель российского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Trasparency International. На открытии будет представлен план работы Школы, расписание и темы занятий.

Проект является совместным трудом Школы местного самоуправления, российского отделения Transparency International и Сахаровского центра. Он представляет собой курс занятий, посвященных борьбе с коррупцией на местном уровне. На каждом занятии будет как теоретическая (лекционная) часть, так и практическая, где участники сразу смогут попробовать применить полученные знания. В курсе будут разобраны конкретные, реальные инструменты отслеживания и борьбы с коррупцией, рассмотрено их действие на практике.

Одними из основных тем Школы станут:
− коррупция в области госзакупок;
− декларирование доходов чиновников;
− конфликт интересов;

Мы приглашаем районных активистов, муниципальных депутатов и всех, кто хочет видеть, что их деньги идут на благоустройство района, а не в личное пользование коррумпированных чиновников. Приходите на открытие Школы районной антикоррупции и узнайте все подробности о проекте!
 
Стоимость: Бесплатно
Где: Сахаровский центр
Адрес: Россия, Москва, улица Земляной Вал, 57, стр. 6
 
 
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Посты дня
Как УФСБ получает признательные показания
blogPavel Konagen    9.02 18:50 |  число просмотров 334
Как УФСБ получает признательные показания Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые у ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену
 
Собрала в один пост телеграм-каналы с вакансиями в медиа
blogИрина Конторева    8.02 13:15 |  число просмотров 711
Собрала в один пост телеграм-каналы с вакансиями в медиа Если есть у вас ещё проверенные и актуальные - делитесь в комментариях. Да пребудет с вами работа :)
 
Ищу тварь на АМР или они охренели
blogEkaterina Vinokurova    8.02 13:12 |  число просмотров 1248
Ищу тварь на АМР или они охренели Красный свет водителям, зеленый мне. Аккуратно иду, скольжу точнее. И тут на перекресто выезжает Он. Мерзотный черный танк с номерами АМР808 с включенной мигалкой
 
Почему часть населения как с бубном и в истерике носится со своим Илоном Маском
blogАндрей Тимонов    8.02 13:01 |  число просмотров 1007
Почему часть населения как с бубном и в истерике носится со своим Илоном Маском Что у нас? У нас Роскосмос (40 000 чел) против Спэйс икс (4 000 чел), параллельная разработка нескольких абсолютно разных ракет (Ангара, Союз 5, проект ракеты с Казахстаном + попытка локализовать Зенит), отсутствие стратегии или хотя бы понимания что нам нужно
 
"Азбука Вкуса" расточительно относится к пластиковой таре
blogKatya Dobryakova    7.02 23:54 |  число просмотров 839
"Азбука Вкуса" расточительно относится к пластиковой таре Такую упаковку надо запретить на законодательном уровне. Как можно один апельсин или мандарин класть в пластиковую коробку, которая десятки лет будет разлагаться?
 
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Выбор редактора
Это даст десятки лишних смертей в год
blogAndrei Rostovtsev    7.02 23:19 |  число просмотров 601
Это даст десятки лишних смертей в год После приговора Мисюриной любой врач сто раз подумает, помогать ли пациенту в тяжелой ситуации или дать ему самому спокойно уйти
 
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных
www.facebook.com    6.02 23:56 |  число просмотров 1130
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных Молодой мужской голос по телефону: Вам нужна Ваша собака? 15 тыс руб + 5 тыс, если захотите узнать, кто заказал ее украсть
 
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха
blogДмитрий Ольшанский    6.02 19:24 |  число просмотров 1407
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха Ни одного русского солдата, ни одного русского рубля не должно быть потрачено там, где не живут русские
 
Цитаты дня
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
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Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Между идишем и ивритом
Илья Азар  2.02 14:11 |  число просмотров 777
Между идишем и ивритом Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую «обетованную землю»?
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
Редакция  30.01 11:09 |  число просмотров 975
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет Спад рождаемости зафиксировали во всех регионах, помимо Чечни
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События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |  число просмотров 1114
Нападение на школу в Бурятии
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |  число просмотров 918
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 2867
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3485
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3326
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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