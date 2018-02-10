Первое занятие откроет Елена Панфилова, эксперт в сфере противодействия коррупции в России, основатель российского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Trasparency International. На открытии будет представлен план работы Школы, расписание и темы занятий.



Проект является совместным трудом Школы местного самоуправления, российского отделения Transparency International и Сахаровского центра. Он представляет собой курс занятий, посвященных борьбе с коррупцией на местном уровне. На каждом занятии будет как теоретическая (лекционная) часть, так и практическая, где участники сразу смогут попробовать применить полученные знания. В курсе будут разобраны конкретные, реальные инструменты отслеживания и борьбы с коррупцией, рассмотрено их действие на практике.



Одними из основных тем Школы станут:

− коррупция в области госзакупок;

− декларирование доходов чиновников;

− конфликт интересов;



Мы приглашаем районных активистов, муниципальных депутатов и всех, кто хочет видеть, что их деньги идут на благоустройство района, а не в личное пользование коррумпированных чиновников. Приходите на открытие Школы районной антикоррупции и узнайте все подробности о проекте!