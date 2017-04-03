3 апреля в Некрасовке выступит знаменитый американский журналист Том Торок с лекцией "Последние 102 минуты башен-близнецов Всемирного торгового центра". Торок расскажет о том, как New York Times освещали трагические события и тот ужас, который творился на верхних этажах башен-близнецов с начала катастрофы и вплоть до момента обрушения зданий.
Том Торок – основатель и руководитель отдела журналистики с использованием Big Data в газете New York Times. Работа этого отдела принесла газете восемь Пулитцеровских премий на протяжении тех 13 лет, что его возглавлял Торок.
Прежде Том Торок трижды номинировался на Пулитцеровскую премию за свои проекты в газете The Philadelphia Inquirer, в том числе в самой престижной номинации "За служение обществу", а также в проекте, вышедшем в финал в номинации "За освещение местных новостей". Специализируется на журналистских расследованиях.
Торок также славится как лектор: в качестве адъюнкт-профессора он девять лет преподавал в Колумбийском университете, три года в Университете Роуэна. Помимо этого, он вел курсы в Принстонском университете, Университете Пенсильвании и Темпльском университете.
Модератор дискуссии – Марина Литвинович, основатель агрегатора блогов BestToday. Встреча пройдет в рамках клуба #Медиабудни, при поддержке журнала Дискурс и Профсоюз журналистов и работников СМИ.
Вход свободный, регистрация не нужна.