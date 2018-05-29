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«Не плачь, моя сладкая. Все будет хорошо»
«Не плачь, моя сладкая. Все будет хорошо»
Ирина Кравцова
28.07 22:05 |  число просмотров 1060
(«Медуза»)

26 июля Мосгорсуд оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову — до 13 августа. Павликова — самая молодая фигурантка дела «Нового величия»: вместе с другими молодыми людьми ее обвиняют в попытке создания экстремистского сообщества для свержения конституционного строя. «Новое величие» выросло из кружка по интересам, собиравшегося в «Макдоналдсе»; человек, который предложил превратить его в политическое движение и написал устав этого движения, судя по всему, был полицейским провокатором. На момент ареста Павликова была несовершеннолетней, работала в ветеринарной клинике и собиралась поступать в университет. Ее родственники рассказывали о крайне жестких мерах, примененных полицией при обыске. Из-за того, что девушка провела несколько часов в неотапливаемом автозаке, у нее начались проблемы со здоровьем. Поддержать Павликову на заседании суда, где рассматривалась жалоба на ее арест, собирались сотни людей, но в комнате для заседаний было только 20 мест. «Медуза» рассказывает, как прошел суд, в нескольких цитатах.

Ниже приведены прямые цитаты. Некоторые места сокращены для удобства чтения.

Наталья Боева, судья:

Вы замужем?

Анна Павликова:

(По видеосвязи.) Нет-нет.

Наталья Боева:

У вас есть дети?

Анна Павликова:

Нет.

Женщина из зала:

(Шепотом.) И уже не будет.

Дмитрий Павликов, отец Анны Павликовой:

Аня всегда была очень отзывчивым, была очень честным, очень… Она была добрейшим человеком. Она обожала животных. Когда недавно ремонтировали московский зоопарк, Аня сказала мне: «Папа, я хочу помогать им ухаживать за животными, можно я буду волонтером у них?» И ее взяли туда. Каждый день рано утром она приходила и делала там всю черновую работу, а я ее ждал в это время. Она была счастлива, потому что ей разрешили быть рядом с животными. Уважаемый суд, а помните, два года назад в Москве был ураган? Аня обожает птиц. Когда она поняла, что ветром снесло все их гнезда и птенцы выпали из них, она, не дожидаясь, когда кончится дождь, надела дождевик и побежала в траве отыскивать и собирать птенцов. Она принесла их домой и ответственно и бережно кормила их из пипетки до тех пор, пока они не окрепли. А когда они стали летать, выпустила их на волю.

Наталья Боева:

Почему вы говорите — «была»? [Она] есть.

Дмитрий Павликов:

Да, есть. Аня не хотела терять времени и окончила школу после девятого класса экстерном. Она очень мечтала поступить в МГУ на факультет, связанный с биологией, она мечтала стать генетиком. Она хорошо сдала ЕГЭ, но ей не хватило пары баллов для поступления. <…>

Аня была очень домашним ребенком. У нее были детские увлечения, она играла с пони, рисовала. Никогда не ходила в клубы, не пьянствовала, не курила. Да, я замечал, что в последнее время у нее появились какие-то новые друзья, она была очень счастливая. Но она просто выпорхнула из гнезда, как те птенцы, и не успела разобраться. Мы воспитали ее так, что нужно быть исполнительной. Может быть, это тоже повлияло. Она любила и любит Россию. Аня ходила на все патриотические мероприятия, которые проводились в нашем районе.

У моей дочери очень ухудшилась нервная система. У нее сыпятся зубы. Ей нужно лечение.

(По громкой связи звучит требование покинуть здание в связи с опасностью. В течение пары минут никто не понимает, что делать.)

Анна Павликова:

А мама моя где? Мама! Мама где? Мама! (Плачет.)

Юлия Павликова, мать Анны Павликовой:

Не плачь, моя сладкая. Все будет хорошо.

(Заседание продолжается.)

Анна Павликова:

Ваша честь, я никуда не убегу. И не хочу и не могу никого запугивать. Не буду. У меня по ночам болит голова, я не сплю. Я хочу решить проблему с гормонами, здесь это невозможно, к сожалению. И я хотела бы, ну, пока идет следствие, хотела бы до суда, чтобы меня вернули в семью. Мне очень надо к родителям. Я не могу. Я хочу обнять свою маму. (Плачет.) Извините. Я прошу суд изменить меру пресечения на любую. Только чтоб не в тюрьме. Все.
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