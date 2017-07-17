Осенью 2016 года в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщество «Насилие в родах», в котором женщины рассказывали о физическом и психологическом насилии со стороны персонала роддомов. Проект придумали не только для того, чтобы дать выговориться женщинам (хотя он превратился в полномасштабный флешмоб, а истории в сообществе продолжают публиковать до сих пор), — но и для того, чтобы привлечь внимание людей к этому явлению. По просьбе «Медузы» журналистка Анна Родина рассказывает, как рожают в России — и что нужно сделать, чтобы женщины вспоминали о рождении ребенка без ужаса.
В родильном отделении роддома при московской клинической больнице № 68 очень тихо. Старшая акушерка Наталья Борадынцева аккуратно приоткрывает дверь палаты-бокса, в которой женщина готовится к родам: будущая мама перекатывается на фитболе, возле кровати-трансформера дежурит муж. На столике — супы и йогурты. «У нас каждая рожает как ей удобно — сидя, на четвереньках, стоя: если женщине так удобно, мы только рады». Здание старое, 1957 года, но ремонт в нем свежий. В 2014-м заместителем главврача здесь стала акушер-гинеколог Юлия Вученович; вместе с коллегами она придумала, как разделить огромный родильный зал и предродовые палаты на отдельные боксы: в каждом боксе теперь есть собственная ванная — теплая вода помогает легче переносить схватки. «Желающих рожать в воде много, к нам приезжают и из других городов», — объясняет Борадынцева.
Наталья Борадынцева пришла работать в 68-ю больницу в 2014 году вместе с Юлией Вученович. Борадынцева говорит, что три года назад здесь был типичный советский роддом с жестким режимом для пациенток. «Медперсонал диктовал женщинам, как им себя вести до, во время и после родов, — говорит Борадынцева. — Юлия Дмитриевна [Вученович] решила, что будет менять эту систему: дисциплина полезна во всех сферах, но к пациенткам родильного дома она неприменима — потому что рожает именно женщина. Даже если рядом с ней будут пять прекрасных акушерок, которые знают, как лучше, они все равно не смогут за нее родить. Значит, и отталкиваться нужно именно от желаний женщины».
Вученович и Борадынцева посещали и семинары и конференции популярного французского акушера Мишеля Одена, который в числе других врачей призывал пересмотреть отношение к родовспоможению. В частности, говорил о том, как важны могут быть слова акушерки для беременной женщины и что главная задача медицинских работников — мягкое сопровождение процесса родов, без активного «руководства» поведением роженицы.
Борадынцева считает, что персонал нельзя заставить поступать определенным образом, но можно мотивировать. Например, объясняя, что чувствует женщина во время родов и чем это обусловлено. «Медицинское образование в России уделяет больше внимания механике родов — размеру головки, размеру таза, — говорит акушерка. — А мы рассказывали и об эндогенном окситоцине (гормоне, оказывающем стимулирующее воздействие на гладкую мускулатуру матки — прим. „Медузы“), о том, как важно, чтобы роженице было уютно и комфортно, чтобы она не боялась. Что нужно эту атмосферу создать: организовать отдельные родильные боксы, в которых тишина, приглушен свет и играет приятная музыка».
«Я терпела — и ты терпи. Потом все забудется»
Роддомов, в которых женщина, поступив по полису ОМС, может рассчитывать на отдельный бокс, присутствие в нем мужа, а также мягкую акушерскую поддержку, пока немного даже в Москве. Полина из Владивостока рассказывает, как приехала в роддом в воскресенье — было шесть утра. Воды уже отошли, и врач, осмотревшая женщину, пообещала, что к ней будут заходить каждые полчаса. «За следующие пять часов в родзале так никто и не появился, а схватки усилились настолько, что я уже не могла стоять или сидеть. Я ползала на карачках по полу — боялась, что если буду ползать по кушетке и от боли потеряю сознание, то упаду с нее на пол. Кое-как добралась до сестринской, спросила у акушерок, распивающих чай, можно ли как-то обезболить, так как терпеть сил уже нет. В ответ получила: „Раз сама пришла, значит, все нормально, не ты первая тут рожаешь, все терпят, и ты должна“».
Полина терпела. Даже когда после полутора часов схваток в кресле акушерки начали давить ей на живот ее же рубашкой. «Как на меня ни орали, ребенок не выходил, от боли все было уже как в тумане. Ко мне наконец пришла врач, послушала слуховой трубкой и засуетилась — сказала, что началась гипоксия, и скомандовала принести ей щипцы. Я закричала, что не надо щипцы, я буду сама, но она сказала: „Извини, поздно. Ребенка надо спасать“».
Щипцы, как сказала врач, применили идеально, и проблема была не в них. Тем не менее, когда Полине на грудь впервые положили ее дочь, девочка была сине-фиолетового цвета. «Итогом произошедшего стали моя психологическая травма и искривленная голова у ребенка. Возможно, девочка застряла у меня в тазовых костях, а когда ее давили из меня рубашкой, повредили головку». Врача, который должен был «приходить каждые полчаса», Полина не нашла — говорит, что в первые дни после родов было не до этого, а потом хотелось поскорее обо всем забыть: «Главное, что ребенок здоров».