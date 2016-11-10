В России в ближайшее время могут заблокировать популярный мессенджер Telegram. Об этом с 23 июня говорит Роскомнадзор — ведомство, отвечающее за блокировки. Создатель Telegram Павел Дуров уже ответил, что не собирается исполнять требования Роскомнадзора и передавать ключи шифрования переписки российским спецслужбам. «Медуза» описывает три сценария развития событий после решения о блокировке. 1. Все плохо Худший вариант развития событий: власти приложат максимум усилий к блокировке, а Telegram никак не сможет (или не захочет) на это ответить. Это возможно, если Роскомнадзор потребует заблокировать доступ к IP-адресам серверов Telegram и будет регулярно проверять, не используются ли новые серверы. Также не исключено, что Google и Apple, быть может, не сразу, но согласятся убрать Telegram из своих российских магазинов приложений. Тогда, даже если мессенджер выпустит обновление для обхода блокировок, рядовым пользователям на Android будет сложнее его установить (на iOS без смены региона это будет невозможно). Пример. В такой ситуации уже полгода находится социальная сеть для деловых контактов LinkedIn. С ноября 2016 года недоступен ее сайт, а с января 2017-го — все приложения. Пользователи вынуждены сами искать способы обхода блокировок, например через VPN.