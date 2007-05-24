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Видеоблогер Алишер Усманов
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 08:53 | число просмотров 4184 число постов 16
Миллиардер Алишер Усманов записал новое видео обращение к Алексею Навальному, в котором отказался от дебатов с ним. Навальный снова ответил Усманову и назвал его "не самым главным жуликом"
 
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Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Юлия Сапронова
26.05 18:34 |  число просмотров 293
(«РБК»)
26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами

Кто такой Крейг Мюррей

Бывший посол Великобритании в Узбекистане. Занимал этот пост с 2002 по 2004 год, покинув его со скандалом. В 2006 году он опубликовал книгу «Убийство в Самарканде», в которой обвинял тогдашнего президента страны Ислама Каримова в нарушении прав человека, пытках и убийствах. «Попытки рассказать правду об Узбекистане стоили мне работы. Продолжая эти попытки, я попал в кафкианский мир», — рассказывал Мюррей газете The Washington Post.

Как связаны Крейг Мюррей и Алишер Усманов

В 2007 году в своем блоге Мюррей опубликовал статью с заголовком «Алишер Усманов — ужасный убийца, преступник, рэкетир и наркоторговец», в которой писал о связях Усманова с мафией. Там же Мюррей упоминал о следующем: «В Узбекистане укоренилась убежденность, что Усманов был виновен в особо жестоком изнасиловании, которое было прикрыто, а жертва и другие лица, знавшие об этом, исчезли». Никаких доказательств своих слов в статье автор не приводит, говорит только, что подробности можно прочесть в его книге. Однако в книге Мюррея, с которой ознакомился РБК (книга доступна в интернете), Усманов упоминается один раз отдельно от рассказа автора об изнасилованиях в Узбекистане. Речь в книге идет о связях Усманова с дочерью Ислама Каримова Гюльнарой — по словам Мюррея, российский бизнесмен договорился о заключении крупного контракта в нефтегазовой сфере с Узбекистаном, выступая от лица «Газпрома», при этом Каримова, как посредник при заключении сделки, якобы получила $88 млн наличными. РБК направил запросы Мюррею на почту и в социальных сетях, на которые пока не получил ответ.

26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами

Кто такой Крейг Мюррей

Бывший посол Великобритании в Узбекистане. Занимал этот пост с 2002 по 2004 год, покинув его со скандалом. В 2006 году он опубликовал книгу «Убийство в Самарканде», в которой обвинял тогдашнего президента страны Ислама Каримова в нарушении прав человека, пытках и убийствах. «Попытки рассказать правду об Узбекистане стоили мне работы. Продолжая эти попытки, я попал в кафкианский мир», — рассказывал Мюррей газете The Washington Post.

Как связаны Крейг Мюррей и Алишер Усманов

В 2007 году в своем блоге Мюррей опубликовал статью с заголовком «Алишер Усманов — ужасный убийца, преступник, рэкетир и наркоторговец», в которой писал о связях Усманова с мафией. Там же Мюррей упоминал о следующем: «В Узбекистане укоренилась убежденность, что Усманов был виновен в особо жестоком изнасиловании, которое было прикрыто, а жертва и другие лица, знавшие об этом, исчезли». Никаких доказательств своих слов в статье автор не приводит, говорит только, что подробности можно прочесть в его книге. Однако в книге Мюррея, с которой ознакомился РБК (книга доступна в интернете), Усманов упоминается один раз отдельно от рассказа автора об изнасилованиях в Узбекистане. Речь в книге идет о связях Усманова с дочерью Ислама Каримова Гюльнарой — по словам Мюррея, российский бизнесмен договорился о заключении крупного контракта в нефтегазовой сфере с Узбекистаном, выступая от лица «Газпрома», при этом Каримова, как посредник при заключении сделки, якобы получила $88 млн наличными. РБК направил запросы Мюррею на почту и в социальных сетях, на которые пока не получил ответ.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/26/05/2017/5927fab79a7947d0418ab11d?from=detailed
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