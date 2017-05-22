В конце марта по всей России состоялись антикоррупционные митинги — заметное участие в них приняли школьники и студенты. Сразу после протестов в некоторых университетах и школах учащихся вызвали на «просветительские беседы» о вреде подобных акций, а высшее бюро «Единой России» начало всерьез обсуждать, как не допустить «использования молодежи в качестве движущей силы протестных явлений». В итоге в Госдуме устроили слушания о молодежной политике, на которые позвали видеоблогера Сашу Спилберг. «Медуза» целиком публикует ее речь перед депутатами (большинство из которых единоросы).









Здравствуйте, уважаемые дамы и господа депутаты. Меня зовут Саша Спилберг, я видеоблогер, и моя совокупная аудитория в социальных сетях превышает 10 миллионов человек. Во-первых, спасибо за возможность выступить перед этим высоким собранием . Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента. Я не сильна в политике, названиях партий и прочем, но хорошо разбираюсь в общении с большой аудиторией. Мое выступление — знак того, что государство признает значимость видеоблогосферы и сетевых лидеров мнений, и хочет нас услышать. Это самое главное. Почему видеоблогеры так популярны? Во-первых, потому что они присутствуют в жизни своих зрителей практически каждый день, советуют им что-то, рекомендуют то, что любят сами, и чему-то обучают. Во-вторых, потому что между нами и нашей и аудиторией нет барьеров и редакторов. Мы чувствуем друг друга и общаемся с аудиторией. В-третьих, телевизор и другие старинные средства коммуникации не предлагают молодежи ничего интересного. Для молодежи ютьюб и социальные сети — это как телевизор для взрослых. Кто-то информацию анализирует, а кто-то слепо верит. Теперь о молодежной политике. Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Теперь знаем. И моя миссия — помочь наладить диалог между государством и сообществом, к которому я принадлежу. Что бы сделала я, если бы работала на государство. Я бы изменила отношение к соцсетям, особенно тех государственных людей , которые работают с молодежью. Научила бы использовать эти бесплатные инструменты на полную мощность по умолчанию. Подписчики — это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени. Каждое мое видео — это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет , и любой мой прокол — фальшь или лень — вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными: делайте видео на ютьюбе, выкладывайте посты «ВКонтакте» или в любые другие социальные сети, которые вам ближе. В этом зале нет людей, которым нечего сказать. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, свои увлечения и самое главное работу. Скажите своим детям, что хотите быть активными в социальных сетях, и они вам помогут. Тогда через некоторое время государство превратится для молодежи из абстрактного понятия в конкретных людей. Когда я готовилась к выступлению, то попросила подписчиков подсказать темы, о которых можно поговорить. Многие написали, что хотят больше узнать о президенте Путине, когда он был в нашем возрасте, какие у него были проблемы, конфликты, и как он их решал. Также написали про выборы и про то, что нас планируют использовать как агентов Кремля. Я не думаю, что кому-то из политиков в ближайшее время понадобится помощь видеоблогеров. Возрастная категория пока не та, и авторитета маловато. Сама я на выборы уже ходила и буду ходить, но голосовать планирую в кабинке, а не в соцсетях. Для меня правильный человек тот, кто много работает, любит свою семью, платит налоги, голосует и помогает слабым. Я сама стараюсь такой быть.