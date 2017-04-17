В России с 2012 года были заблокированы 5,6 миллиона страниц, сайтов и IP-адресов, в том числе безобидных — вроде статей в энциклопедии «Луркоморье». Роскомнадзор не боится блокировать и крупные ресурсы: в 2015 году заблокирован крупнейший российский торрент-трекер RuTracker, в 2016-м ограничен доступ к корпоративной социальной сети LinkedIn.

Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».

«Как подчеркнули в российском Минсвязи, это воспитывает в гражданах правовой нигилизм и увеличивает их компьютерную грамотность», — сказала ведущая Наталья Литовко — и объяснила, как обходить блокировки. Она предложила два способа: «изменить страну» или использовать анонимайзер (что, в сущности, одно и то же).

Невзирая на то, что федеральный телеканал советует пользоваться анонимайзерами, в России с ними активно борются. Роскомнадзор, в частности, требует, чтобы анонимайзеры закрывали доступ к сайтам, официально заблокированным в РФ — и, конечно, блокирует сами анонимайзеры.